Vuoden omakotiasukas Seija Rantonen kehittää Iittalaa viihtyisäksi
Suomen Omakotiliitto on valinnut vuoden omakotiasukkaaksi Seija Rantosen Iittalasta. Hän on ollut mukana kehittämässä Iittalaa viihtyisäksi asuinympäristöksi ja luomassa yhteistyötä yli yhdistysrajojen.
Vuoden omakotiasukas 2025 on iittalalainen Seija Rantonen. Hän on paikkakunnallaan aktiivinen henkilö, joka innostaa muutkin mukaan toimimaan viihtyisän kylän ja ympäristön puolesta. Iittalassa tapahtuu paljon, ja Rantosen mukaan kaiken takana on iso joukko ihmisiä.
”Pienessä paikassa kaikki tekevät yhdessä”, hän sanoo.
Ei olekaan niin väliä, tuleeko idea omakotiyhdistykseltä, MLL:n yhdistykseltä vai vaikkapa vanhempainyhdistykseltä, kaikki tulevat mukaan ja yhdistysrajat liudentuvat.
Seija Rantonen muutti Iittalaan vuonna 2007 Pohjois-Savosta. Hän ei tuntenut uudelta paikkakunnalta ketään ja päätti laittaa viestiä paikalliseen omakotiyhdistykseen. Hänet napattiin heti mukaan toimintaan.
”Yhdistyksen kautta olen tutustunut ihmisiin, verkostoitunut ja saanut asioita aikaan.”
Omakotiyhdistys tarjoaa Seija Rantosen mukaan mahtavan mahdollisuuden kehittää yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Seija on ollut yhdistyksen puheenjohtaja reilun vuosikymmenen. Hänen aikanaan tärkeää on ollut asuinviihtyvyyden parantaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.
Tavoite on konkretisoitunut näkyviksi teoiksi. Kylää siivotaan yhdessä joka kevät Siisti Iittala -tempauksessa, johon osallistuvat sadat koululaiset ja kyläläiset. Iso ponnistus on ollut puulajipuiston eli arboretumin perustaminen.
Seija Rantoselle luonto ja ympäristö ovat erityisen tärkeitä. Kiinnostuksessa näkyy hänen ammatillinen taustansa ekologiassa ja ympäristönhoidossa. Toinen sydämen asia on lasten ja nuorten hyvinvointi. Hän on ollut mukana vanhempainyhdistyksen toiminnassa, ja uusi polvi kyläläisiä otetaankin mukaan Iittalan kehittämiseen mahdollisimman tiiviisti.
”Vuoden omakotiasukkaan palkitsemisella halutaan nostaa esiin ja kiittää henkilöä, joka on toiminut aktiivisesti ja innostavasti jäsenyhdistyksessä. Seija Rantonen on osallistunut pitkäaikaisesti ja pyyteettömästi jäsenyhdistyksen kehittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen”, kiittää Omakotiliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Malila.
Vuoden omakotiasukas valittiin yhdennentoista kerran. Vuoden omakotiasukkaan valinnan teki Omakotiliiton hallitus. Onnittelukukat luovuttivat Seija Rantoselle Omakotiliiton puheenjohtaja Jukka Malila ja toiminnanjohtaja Marju Silander 20.10. Iittalassa. Virallisesti Seija Rantonen palkittiin kunniakirjalla Omakotiliiton valtuuston kokouksessa Helsingissä 25.10.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marju SilanderToiminnanjohtaja
Edunvalvonta, yleisjohto, sidosryhmät, viestintä, median yhteydenotot
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Omakotiliitto ry
Omakotiliitto: Suomalaisten omakotivarallisuus vaarassa huveta, jos talot tyhjenevät eikä remontteihin saada rahoitusta22.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Omakotitaloasumisen tulevaisuus vaatii ratkaisuja tulevissa budjettikäsittelyissä. Kotitalouksia haastavat alueiden eriytyminen ja vuosia jatkunut asumiskustannusten nousu. Suomen asuntomarkkinoiden ero muuhun Eurooppaan on selkeä.
Perintöasioita suunnitellaan aiempaa huolellisemmin ja myös nuorten kannattaa olla hereillä – Omakotiliiton perintökiertue jatkaa syyskuussa16.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Tiedon tarve perintöasioista on suuri, käy ilmi Omakotiliiton jäseniltään saamista vastauksista. Liitto kysyi jäseniltä kokemuksia jäämistösuunnittelusta ja siitä kertyneistä opeista, hyvistä ja huonoista kokemuksista.
Mökkiläiset maksavat keskenään hyvin eri suuruisia kunnallisia maksuja4.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Omakotiliitto vertaili kesän kynnyksellä Suomen suurimpien mökkipaikkakuntien maksuja kiinteistöveron, sähkön ja jätemaksun osalta. Mökkiläisten kukkarot kevenevät epätasaisesti, sillä enimmillään mökin omistava joutuu maksamaan kaksinkertaisia kunta- ja aluekohtaisia maksuja verrattuna vertailun edullisimpaan kuntaan.
Omakotitalojen kaukolämmön hinnoissa suuria eroja28.5.2025 10:12:34 EEST | Tiedote
Omakotiliitto vertaili kaukolämpöyhtiöiden hinnoittelua 97 alueella. Vertailu tuo esiin hinnoittelun isot erot. Tehoon perustuva perusmaksu on edullisimmillaan 24,72 euroa ja kalleimmillaan 149,88 euroa kuukaudessa.
Lahti ja Valkeakoski on valittu vuoden pientalomyönteisimmiksi kunniksi21.5.2025 14:30:00 EEST | Tiedote
Tämän vuoden pientalomyönteisimmät kunnat ovat Lahti ja Valkeakoski. Molemmissa kunnissa yhteistyö asukkaiden kanssa toimii hyvin ja pientaloja kaavoitetaan paljon, kiittävät tunnustuksen jakaneet Omakotiliitto, Hirsitaloteollisuus ja Pientaloteollisuus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme