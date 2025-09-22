Vuoden omakotiasukas Seija Rantonen kehittää Iittalaa viihtyisäksi

Vuoden omakotiasukas 2025 on iittalalainen Seija Rantonen. Hän on paikkakunnallaan aktiivinen henkilö, joka innostaa muutkin mukaan toimimaan viihtyisän kylän ja ympäristön puolesta. Iittalassa tapahtuu paljon, ja Rantosen mukaan kaiken takana on iso joukko ihmisiä.

”Pienessä paikassa kaikki tekevät yhdessä”, hän sanoo.

Ei olekaan niin väliä, tuleeko idea omakotiyhdistykseltä, MLL:n yhdistykseltä vai vaikkapa vanhempainyhdistykseltä, kaikki tulevat mukaan ja yhdistysrajat liudentuvat.

Seija Rantonen muutti Iittalaan vuonna 2007 Pohjois-Savosta. Hän ei tuntenut uudelta paikkakunnalta ketään ja päätti laittaa viestiä paikalliseen omakotiyhdistykseen. Hänet napattiin heti mukaan toimintaan.

”Yhdistyksen kautta olen tutustunut ihmisiin, verkostoitunut ja saanut asioita aikaan.”

Omakotiyhdistys tarjoaa Seija Rantosen mukaan mahtavan mahdollisuuden kehittää yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita. Seija on ollut yhdistyksen puheenjohtaja reilun vuosikymmenen. Hänen aikanaan tärkeää on ollut asuinviihtyvyyden parantaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Tavoite on konkretisoitunut näkyviksi teoiksi. Kylää siivotaan yhdessä joka kevät Siisti Iittala -tempauksessa, johon osallistuvat sadat koululaiset ja kyläläiset. Iso ponnistus on ollut puulajipuiston eli arboretumin perustaminen.

Seija Rantoselle luonto ja ympäristö ovat erityisen tärkeitä. Kiinnostuksessa näkyy hänen ammatillinen taustansa ekologiassa ja ympäristönhoidossa. Toinen sydämen asia on lasten ja nuorten hyvinvointi. Hän on ollut mukana vanhempainyhdistyksen toiminnassa, ja uusi polvi kyläläisiä otetaankin mukaan Iittalan kehittämiseen mahdollisimman tiiviisti.

”Vuoden omakotiasukkaan palkitsemisella halutaan nostaa esiin ja kiittää henkilöä, joka on toiminut aktiivisesti ja innostavasti jäsenyhdistyksessä. Seija Rantonen on osallistunut pitkäaikaisesti ja pyyteettömästi jäsenyhdistyksen kehittämiseen ja tapahtumien järjestämiseen”, kiittää Omakotiliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka Malila.

Vuoden omakotiasukas valittiin yhdennentoista kerran. Vuoden omakotiasukkaan valinnan teki Omakotiliiton hallitus. Onnittelukukat luovuttivat Seija Rantoselle Omakotiliiton puheenjohtaja Jukka Malila ja toiminnanjohtaja Marju Silander 20.10. Iittalassa. Virallisesti Seija Rantonen palkittiin kunniakirjalla Omakotiliiton valtuuston kokouksessa Helsingissä 25.10.2025.