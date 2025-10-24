Helsingin yliopisto

Uusi tutkimus paljastaa poikkeavuuksia aivojen dopamiini- ja opioidijärjestelmässä autismikirjon häiriössä

24.10.2025 10:22:19 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote

Löydökset voivat selittää poikkeavaa sosiaalista käyttäytymistä ja tunne-elämää autismissa. 

Tutkimuksessa selvitettiin tiettyjen dopamiinireseptorien ja opioidireseptorien toimintaa autismikirjon häiriötä sairastavilla aikuisilla miehillä. Aivojen toimintaa tutkittiin PET-kuvauksella. Tutkimukseen osallistui 16 autismikirjon häiriötä sairastavaa aikuista ja 24 verrokkihenkilöä.

Autismikirjon ryhmässä dopamiinireseptorien määrä oli vähentynyt erityisesti aivojen palkitsemiseen ja motivaatioon liittyvillä alueilla. Opioidireseptorien toiminnassa taas havaittiin poikkeavuuksia sosiaaliseen kognitioon liittyvillä aivoalueilla.

– Tuloksemme osoittavat, että dopamiinin ja opioidien välinen vuorovaikutus aivoissa ei toimi autismikirjon häiriössä samalla tavalla kuin verrokeilla. Tämä voi selittää, miksi sosiaalinen vuorovaikutus ei autismikirjon henkilöistä tunnu yhtä palkitsevalta, väitöstutkija Tuomo Noppari Helsingin yliopistosta kertoo.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että dopamiini- ja opioidijärjestelmien välinen yhteistyö oli heikentynyt erityisesti mantelitumakkeessa ja nucleus accumbens -tyvitumakkeessa. Tämä voi vaikuttaa autismikirjon häiriöön liittyviin vaikeuksiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja motivaation säätelyssä.

– Tulokset vahvistavat dopamiini- ja opioidivälittäjäaineiden keskeistä roolia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja tunteiden säätelyssä. Ne avaavat uusia mahdollisuuksia tutkia autismiin liittyviä neurokemiallisia mekanismeja ja kehittää kohdennettuja hoitomuotoja, professori Lauri Nummenmaa Turun PET-keskuksesta sanoo.

Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Turun PET-keskuksen, HUS:n ja Turun yliopistollisen sairaalan kanssa.


Lisätietoja
Väitöstutkija Tuomo Noppari
Helsingin yliopisto, Turun PET-keskus ja HUS Psykiatrian klinikka
tuomo.noppari@helsinki.fi

helsingin yliopistoautismikirjoaivotutkimus

