Lidliltä uusi aluevaltaus: avaa ravintolan Henri Alénin kanssa
Lidl avaa Lidlerie-nimisen ravintolan Finnjävelin tiloihin. Lidleriessä on tarjolla Lidl-myymälöiden tutuista raaka-aineista valmistettuja huipputason menuja, joiden annokset Henri Alén on suunnitellut. Menun sisältämät annokset maksavat vain niiden valmistuksessa käytetyn tuotteiden hinnan verran. Esimerkiksi neljän ruokalajin illallisen saa vain 12,69 eurolla. Juomapuolella on todellisia erikoisuuksia: tarjolla on Lidl-viinejä, joita myydään Lidleissä niissä maissa, joissa viinejä saa myydä ruokakaupoissa. Ravintola on auki 25.–29.11.
Lidl lähtee ravintolabisnekseen, ja avaa marraskuussa Lidlerie-kaupunkibistron Helsinkiin. Lidlerie tarjoaa asiakkailleen illallis- ja lounaskattaukset. Annokset on valmistettu Lidlin tuotteista – samoista, joita kuka tahansa asiakas voi ostaa kauppareissullaan Lidlistä. Menusta vastaa Finnjävelistä sekä monista muista huippuravintoloista tuttu Henri Alén, joka toimii myös jokaisen kattauksen pääkokkina.
– On ollut inspiroivaa päästä kehittämään oman lähikaupan antimista huipputason ravintola-annoksia. Lidleissä on kaikkien saatavilla tarjolla huippulaatuisia tuotteita. Tarkoitus on osoittaa, että tavallisen Lidl-ruokakaupan tuotteista voi valmistaa ravintolatason ruokaa – raaka-aineiden laadusta se ei ainakaan jää kiinni, Alén kertoo.
Menu jopa alle 13 eurolla ja Lidlin omia viinejä
Illalliskattauksessa on vaihtoehtoina kolme eri neljän ruokalajin menua. Annoksissa on makuja Suomesta ja muualta maailmalta sekä kasvismenu. Lounaalla kolmen ruokalajin menun voi koota itse eri annosvaihtoehdoista. Ruoka myydään ainoastaan menuina.
Kaikki menut maksavat vain sen verran, kuin annoksiin käytetyt tuotteet maksavat Lidlissä. Tämä mahdollistaa ravintolaelämyksen Lidl-hinnoin. Esimerkiksi 12,69 euroa maksava kasvismenu sisältää annokset paahdettua myskikurpitsaa, verigreippiä ja burrataa (3,07 €), herkkutattirisottoa ja kastanjaa (3,49 €), savustettua mukulaselleriä, grillattua munakoisoa ja suppilovahveroita (4,14 €) sekä Ahvenanmaan pannukakkua (1,99 €).
– On mahtavaa kertoa näin jännittäviä uutisia sekä yllättää asiakkaamme Suomessa! Tarjoamme myymälöissämme laatua edulliseen hintaan, ja tämä toteutuu tietysti ravintolassamme. Erityisen hienoa on, että voimme tarjota ravintolaelämyksen myös niille, joilla ei välttämättä yleensä ole varaa käydä ravintolassa. Hyvä ruoka kuuluu kaikille, kertoo Lidlin markkinointipäällikkö Jonna Musa.
Juomapuolella tarjolla on todellisia talon erikoisuuksia. Menujen ohessa myytävät viinipaketit koostuvat Lidlin omista viineistä, joita ei Suomessa ole muuten saatavilla.
– Viineissä olemme turvautuneet muiden Lidl-maiden valikoimaan – täällä Suomessa kun ainakaan vielä ruokakaupat eivät saa myydä yli 8 prosentin viinejä. Upeaa päästä maistattamaan asiakkaillemme omia viinejämme omassa ravintolassamme! Toiveenamme on tietysti, että pääsemme joskus tulevaisuudessa myymään näitä ihan myymälöissämme – ruoka ja juoma kuuluvat yhteen, Musa kertoo.
Ravintolan sisällä asiakkaita palvelee lisäksi pieni suklaapuoti, josta saa kotiinviemisenä kauniisti pakattuja suklaamakeisia.
Ilmainen lounastarjoilu vähävaraisille perheille
Lidl lahjoittaa ravintolaelämyksen 50 vähävaraiselle Lidleriessä. Lahjoitettavat lounaat varataan erikseen yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa etsittäville perheille.
– Monissa vähävaraisissa perheissä on pulaa ruuasta ja ravintolassa syöminen kaukainen haave. On hienoa, että Lidl haluaa tarjota tällaisille perheille mahdollisuuden ravintola-ateriaan. Teemme yhteistyötä myös Hyvä Joulumieli -keräyksessä, jossa hankimme vähävaraisille perheille ruokalahjakortteja jouluksi, toteaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen.
Pöytävaraukset auki
Lidlerien pöytävaraukset ovat auenneet 27.10. klo 7. Ravintolaan jätetään myös walk in -paikkoja paikalle spontaanisti saapuville.
– Kannattaa ehdottomasti tulla käymään ovella, vaikka pöydät olisivatkin varattu loppuun, Alén kannustaa.
Lidlerie on auki tiistaista lauantaihin 25.–29.11. osoitteessa Ainonkatu 3. Lounasta on tarjolla 11.30–14.00 ja illallista 17.00–22.00. Pöytävarauksen voi tehdä kerrallaan enimmillään kuudelle hengelle.
Lue lisää, tutustu menuihin ja varaa pöytä: https://www.lidl.fi/c/lidlerie/s10081220
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäLidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
