Effie-tuomaristo valittu – kaksi tuomaristoa valitsee vuoden tuloksellisimmat markkinointiteot

Effie-tuomaristoon on kutsuttu kokeneita suomalaisia markkinoinnin huippuammattilaisia eri toimialoilta, markkinointitoimistoista ja korkeakouluista.

”Lämmin kiitos alan ammattilaisille, jotka antavat aikaansa tuomarointiin. Tehtävällä on painoarvoa myös markkinointialan ulkopuolella, yhteiskunnallisesti. Yhdessä voimme viestiä yritysten johtoryhmille tuloksellisen markkinoinnin ja vahvan brändin merkityksestä talouskasvun vauhdittajina ja pitkäjänteisen menestyksen kulmakivinä. Effie voi avata ovia keskusteluihin ja rakentaa luottamusta siihen, että investoimalla markkinointiin ja brändiin, rakennamme arvoa tulevaisuuteen,” kommentoi kilpailun päätuomari, KONEen Global Head of Brand Experience, Annika Payn.

Kaksivaiheinen tuomarointi on kansainvälisen Effie -kilpailuformaatin mukainen. Ensimmäisen kierroksen tuomariston tehtävänä on valita kilpailun finalistit ja toisen kierroksen tuomaristo valitsee voittajat. Effien ohjausryhmä vahvistaa finalistit ja voittajat tuomariston ehdotuksen perusteella. Ohjausryhmä koostuu tuomariston lailla markkinoinnin huippuammattilaisista ja sitä johtaa SEKin Executive Creative Director Suvi Lähde, joka on aikaisemmin toiminut myös Effie -kilpailun päätuomarina.

Vuoden tuloksekkaimmat ja luovimmat työt palkitaan 12.2.2025 pidettävässä Effie Awards Finland -gaalassa. Effie Awards Finland -kilpailun pääyhteistyökumppani on Sanoma Media Finland. Effiessä kumppaneina ovat myös Channel Factory ja Velox Logistiikka Oy.

Tuomariston 1. kierros

Päätuomari: Annika Payn, Global Head of Brand Experience, KONE

Jan Bonnevier, Nordic Strategic Marketing Lead, Nordea

Sara Filppula, Head of Total Audio Marketing, Nelonen Media

Joni Helminen, Chief Marketing Officer, Barona

Joonas Hokka, Strategy Director, IVALO Creative Agency

Hanna Huuskonen, Brand Manager, Haaga-Helia

Tommi-Juhani Jokinen, Client Service Director, Kurio, part of SAMY

Teppo Juuvinmaa, Asiakkuusjohtaja, Folk Finland Oy

Antti Kaarto, Creative, hasan & partners

Heidi Kananen, CEO, Valve Branding Oy

Ulla Koivula, Myynti- ja markkinointijohtaja, Moi Mobiili Oy

Anu Koskinen, Brändi- ja markkinointipäällikkö, HSL

Outi Lindberg, Head of Marketing, Oriola

Mari Mineo, Business Director, N2 Creative Oy

Markus Rauramo, Account Director, Virta UM / IPG Mediabrands

Taimi Renvall, Vice president Global brand management, Valio Oy

Anne Repo, Marketing Director, Chocolate & Snacking, Fazer Makeiset

Roope Sandberg, Senior Creative, Nitro

Jotti Taival, Senior Creative, Wörks

Rosa Uusikylä, Strategist, Bob the Robot

Tuomariston 2. kierros

Päätuomari: Annika Payn, Global Head of Brand Experience, KONE

Jesse Holopainen, Brand & Growth Strategist, SEK

Christoffer Hultin, Toimitusjohtaja, Kantar Finland Oy

Jenni Ihatsu, VP, Brand and Marketing, Posti

Juuso Kalliala, Creative Lead, SOK

Juuso Kemi, CEO, Make it Simple

Tommi Kortesniemi, Creative Director / Partner, Sherpa

Leena Koskinen, Director, B2B Marketing, Sanoma Media Finland

Aapo Kuortti, Creative Strategist, TBWA\Helsinki

Lauri Kutila, Head of Brand and Communications, Verkkokauppa.com

Santtu Parkkonen, Chair of the Board / Mellakka Helsinki, Mellakka Events ja Mellakka Management, Mellakka-konserni

Jyrki Poutanen, Co-founder / Chief Creative Officer, United Imaginations

Anne Rantanen, Markkinointijohtaja, Silmäasema

Roope Ruotsalainen, Brändi- ja asiakkuusjohtaja, Saka

Aino Saari, Head of Marketing, VR Group

Jussi Salminen, Markkinointijohtaja, BAUHAUS Suomi ja Viro

Olli-Pekka Sipilä, Business Director, NORD DDB HEL

Janne Waltonen, Global Marketing, Supercell

Veli-Pekka Ääri, kaupallinen johtaja, Tokmanni Oy

Effie-kilpailusta

Effie on maailman laajin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Ascential plc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki. Effie-kilpailun säännöt ja ohjeet laaditaan Effie Wordwide -organisaatiossa. Organisaation tehtävänä on varmistaa, että kilpailu viedään läpi kaikissa maissa samoja sääntöjä noudattaen. Kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa 24. kertaa järjestettävän maakohtaisen kilpailun lisenssin omistaa Marketing Finland ry.