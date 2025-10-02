Effie-tuomaristo valittu – kaksi tuomaristoa valitsee vuoden tuloksellisimmat markkinointiteot
Vuoden 2025 Effie Awards Finland -kilpailun tuomaristossa on yhteensä 38 asiantuntevaa tuomaria, päätuomarina toimii Annika Payn KONEelta. Kilpailun tuomarointi on kaksivaiheinen ja kummallakin kierroksella on oma tuomaristonsa. Kaksivaiheisella arvioinnilla varmistetaan kilpailun korkea laatu.
Effie-tuomaristoon on kutsuttu kokeneita suomalaisia markkinoinnin huippuammattilaisia eri toimialoilta, markkinointitoimistoista ja korkeakouluista.
”Lämmin kiitos alan ammattilaisille, jotka antavat aikaansa tuomarointiin. Tehtävällä on painoarvoa myös markkinointialan ulkopuolella, yhteiskunnallisesti. Yhdessä voimme viestiä yritysten johtoryhmille tuloksellisen markkinoinnin ja vahvan brändin merkityksestä talouskasvun vauhdittajina ja pitkäjänteisen menestyksen kulmakivinä. Effie voi avata ovia keskusteluihin ja rakentaa luottamusta siihen, että investoimalla markkinointiin ja brändiin, rakennamme arvoa tulevaisuuteen,” kommentoi kilpailun päätuomari, KONEen Global Head of Brand Experience, Annika Payn.
Kaksivaiheinen tuomarointi on kansainvälisen Effie -kilpailuformaatin mukainen. Ensimmäisen kierroksen tuomariston tehtävänä on valita kilpailun finalistit ja toisen kierroksen tuomaristo valitsee voittajat. Effien ohjausryhmä vahvistaa finalistit ja voittajat tuomariston ehdotuksen perusteella. Ohjausryhmä koostuu tuomariston lailla markkinoinnin huippuammattilaisista ja sitä johtaa SEKin Executive Creative Director Suvi Lähde, joka on aikaisemmin toiminut myös Effie -kilpailun päätuomarina.
Vuoden tuloksekkaimmat ja luovimmat työt palkitaan 12.2.2025 pidettävässä Effie Awards Finland -gaalassa. Effie Awards Finland -kilpailun pääyhteistyökumppani on Sanoma Media Finland. Effiessä kumppaneina ovat myös Channel Factory ja Velox Logistiikka Oy.
Tuomariston 1. kierros
Päätuomari: Annika Payn, Global Head of Brand Experience, KONE
Jan Bonnevier, Nordic Strategic Marketing Lead, Nordea
Sara Filppula, Head of Total Audio Marketing, Nelonen Media
Joni Helminen, Chief Marketing Officer, Barona
Joonas Hokka, Strategy Director, IVALO Creative Agency
Hanna Huuskonen, Brand Manager, Haaga-Helia
Tommi-Juhani Jokinen, Client Service Director, Kurio, part of SAMY
Teppo Juuvinmaa, Asiakkuusjohtaja, Folk Finland Oy
Antti Kaarto, Creative, hasan & partners
Heidi Kananen, CEO, Valve Branding Oy
Ulla Koivula, Myynti- ja markkinointijohtaja, Moi Mobiili Oy
Anu Koskinen, Brändi- ja markkinointipäällikkö, HSL
Outi Lindberg, Head of Marketing, Oriola
Mari Mineo, Business Director, N2 Creative Oy
Markus Rauramo, Account Director, Virta UM / IPG Mediabrands
Taimi Renvall, Vice president Global brand management, Valio Oy
Anne Repo, Marketing Director, Chocolate & Snacking, Fazer Makeiset
Roope Sandberg, Senior Creative, Nitro
Jotti Taival, Senior Creative, Wörks
Rosa Uusikylä, Strategist, Bob the Robot
Tuomariston 2. kierros
Päätuomari: Annika Payn, Global Head of Brand Experience, KONE
Jesse Holopainen, Brand & Growth Strategist, SEK
Christoffer Hultin, Toimitusjohtaja, Kantar Finland Oy
Jenni Ihatsu, VP, Brand and Marketing, Posti
Juuso Kalliala, Creative Lead, SOK
Juuso Kemi, CEO, Make it Simple
Tommi Kortesniemi, Creative Director / Partner, Sherpa
Leena Koskinen, Director, B2B Marketing, Sanoma Media Finland
Aapo Kuortti, Creative Strategist, TBWA\Helsinki
Lauri Kutila, Head of Brand and Communications, Verkkokauppa.com
Santtu Parkkonen, Chair of the Board / Mellakka Helsinki, Mellakka Events ja Mellakka Management, Mellakka-konserni
Jyrki Poutanen, Co-founder / Chief Creative Officer, United Imaginations
Anne Rantanen, Markkinointijohtaja, Silmäasema
Roope Ruotsalainen, Brändi- ja asiakkuusjohtaja, Saka
Aino Saari, Head of Marketing, VR Group
Jussi Salminen, Markkinointijohtaja, BAUHAUS Suomi ja Viro
Olli-Pekka Sipilä, Business Director, NORD DDB HEL
Janne Waltonen, Global Marketing, Supercell
Veli-Pekka Ääri, kaupallinen johtaja, Tokmanni Oy
Effie-kilpailusta
Effie on maailman laajin markkinoinnin tehokkuutta mittaava kilpailu. Sen omistaa Ascential plc. Kilpailun perusti New York American Marketing Association (NYAMA) vuonna 1968. Effie on rekisteröity tavaramerkki. Effie-kilpailun säännöt ja ohjeet laaditaan Effie Wordwide -organisaatiossa. Organisaation tehtävänä on varmistaa, että kilpailu viedään läpi kaikissa maissa samoja sääntöjä noudattaen. Kilpailua järjestetään 42 maassa. Suomessa 24. kertaa järjestettävän maakohtaisen kilpailun lisenssin omistaa Marketing Finland ry.
