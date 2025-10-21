Moniviranomaisharjoitus vahvistaa viranomaisten yhteistoimintaa ja valmiutta kohdata häiriötilanteita
Hämeenlinnassa Nummen yhtenäiskoululla järjestettiin keskiviikkona 22. lokakuuta moniviranomaisharjoitus. Harjoitukseen osallistui Oma Hämeen lisäksi Hämeenlinnan kaupunki ja poliisi.
Hyvinvointialueelta mukana olivat ensihoito, pelastuslaitos, terveydenhuollon yhteispäivystys, opiskeluhuolto, sosiaali- ja kriisipäivystys ja viestintä.
Valmiusharjoituksen keskiössä oli viranomaisten yhteistyö suuronnettomuustilanteessa. Harjoitus toteutettiin karttaharjoituksena, eikä se näkynyt katukuvassa. Oppilaat ja koulun henkilökunta harjoittelivat päivän aikana sisälle suojautumista. Myös viranomaisten viestinnän yhteensovittaminen oli harjoituksessa yhtenä osa-alueena.
– Päivä oli erityisen antoisa ja nosti esille sen, että valmiusharjoittelun tulisi olla säännöllisempää, sanoo Kanta-Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelupäällikkö Sari Kiviranta.
Yhteinen harjoittelu vahvistaa viranomaisten toimintavalmiutta pienemmissä ja isommissa häiriötilanteissa. Nummen yhtenäiskoulun harjoituksen oppeja hyödynnetään jatkossa toiminnan kehittämisessä koko maakunnassa.
– Harjoittelemalla opimme toimimaan yhdessä ja saamme kehitettyä yhteisiä toimintatapoja, mikä hyödyttää kaikkia osapuolia, toteaa ensihoidon erityisasiantuntija Teemu Kantelinen Oma Hämeestä.
Kyseessä oli ensimmäinen, näin laaja yläkoulussa järjestetty moniviranomaisharjoitus Kanta-Hämeessä. Kantelisen mukaan harjoituksen osallistujamäärä on merkittävä panostus kaikilta ja osoitus siitä, että harjoittelu koetaan tärkeäksi. Myös muut osallistujat kokivat harjoituksen merkittäväksi.
– Oli arvokasta päästä seuraamaan eri organisaatioiden toimintaa ja ymmärtämään koko toimintaketjua. Koulu on luonteva harjoittelupaikka, sillä olemme lähellä perheitä ja yhteisöä. Harjoitus antoi meille myös oppia oman turvallisuuskulttuurimme kehittämiseen, sanoo Nummen yhtenäiskoulun apulaisrehtori Joonas Rokkanen.
Poliisille viranomaisten yhteisharjoitus ei ollut varsinainen toimintaharjoitus, vaan poliisi keskittyi viranomaisten väliseen yhteistoimintaan.
– Tiedonkulun yhteensovittaminen ja sen varmistaminen on erityisen tärkeää suuronnettomuustilanteissa, ja tätä pääsimme harjoituksen aikana hiomaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa, kertoo ylikonstaapeli Ilari Karilahti Hämeen poliisilaitokselta.
Yhteystiedot medialle:
Teemu Kantelinen, ensihoidon erityisasiantuntija
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
050 567 7964, teemu.kantelinen(at)omahame.fi
Joonas Rokkanen, apulaisrehtori
Nummen yhtenäiskoulu
050 361 1319 joonas.rokkanen@hmledu.fi
Ilari Karilahti, ylikonstaapeli
Poliisi
p. 0295 437 956, ilari.karilahti@poliisi.fi
Kuvat
