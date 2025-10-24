Vasemmistoliitto

Laura Meriluoto: Oikeistohallituksen apteekkiuudistus uhkaa koko maan laajuista apteekkiverkkoa

24.10.2025 11:33:21 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto katsoo Orpon hallituksen apteekkiuudistuksen uhkaavan koko maan laajuista apteekkiverkkoa. Hallitus esittää useita etenkin pienten apteekkien toimintaedellytyksiä heikentäviä muutoksia, joiden arvioidaan johtavan monien apteekkien toiminnan loppumiseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä. 

Kansanedustaja Laura Meriluoto
Kansanedustaja Laura Meriluoto Eveliina Immonen

– Apteekki on arjen keskeinen peruspalvelu ja yleisin paikka, jossa ihminen voi kohdata terveydenhuollon ammattilaisen. Apteekkien karsiminen kiihdyttää alueellista eriarvoisuutta ja heikentää etenkin paljon sairastavien ihmisten elämisen perusedellytyksiä harvaan asutussa Suomessa, Meriluoto sanoo.

Meriluoto katsoo hallituksen myös suosivan uudistuksessa suuria kasvukeskuksissa sijaitsevia apteekkeja, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että apteekkiveron alarajaa laskettiin lausuntokierroksen jälkeen 250 000 eurosta 200 000 euroon. 

– Apteekkiveron progressiivisuudella on pyritty turvaamaan nimenomaan pienten apteekkien selviytyminen, mutta uudistuksen myötä käytännössä kaikki apteekit tulevat apteekkiveron piiriin. Tämä tekee monien pienten apteekkien toiminnan jatkamisen mahdottomaksi, Meriluoto sanoo.

Meriluoto näkee apteekkiuudistuksen osana oikeistohallituksen laajempaa keskittämispolitiikkaa, jonka myötä esimerkiksi yöpäivystyksiä ollaan lakkauttamassa useilta pieniltä paikkakunnilta, kuten Varkaudesta ja Iisalmesta. 

– Lähipalveluiden alasajaminen näyttää olevan etenkin perussuomalaisten uusi linja, jota johdetaan Helsingistä käsin. Tässäkin suhteessa puolue on siirtynyt suoraan kokoomuksen syliin, Meriluoto sanoo.

