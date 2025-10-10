Raision kaupungin investointityölle tunnustusta

”Raisio on ollut omassa kokoluokassaan poikkeuksellisen vetovoimainen yritysten suuntaan, ja äänestystulos muihin kandidaatteihin nähden oli lopulta ylivoimainen”, toteaa Turun kauppakamarin elinkeinopolitiikan valiokunnan varapuheenjohtaja Tomi Välimäki.

”Raisio on tehnyt pitkäjänteistä työtä teollisuuden ja yritysinvestointien mahdollistajana. Hienojen onnistumisten vaikutukset tulevat näkymään myös laajemmalla työssäkäyntialueella, kun uudet hankkeet valmistuvat”, jatkaa Välimäki palkintoperusteista.

Raisioon on päättänyt tänä vuonna sijoittua tai laajentaa lukuisia yrityksiä aina alkavista yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin. ABB rakentaa Raision Leilikallioon merkittävää meriteollisuustoimintokeskittymää, HIAB on tehnyt päätöksen uudistaa Raision tehtaan ja NCC:n datakeskushanke Kantokankaalla etenee jatkosuunnitteluvaiheessa.

Valintaperusteluissa todetaan myös, että Raision toiminta on ollut esimerkillistä jo pitkään ja toisiaan seuranneiden onnistumisten sarja on vaikuttava. Kaupungin eri virkamies- ja luottamushenkilötasoilla suhtaudutaan ennakkoluulottomasti investointien mahdollistamiseen, ja kaupungin hyvä ja yrittäjäystävällinen tekemisen meininki näkyy myös kohonneena tyytyväisyytenä yritysten keskuudessa, kehutaan perusteissa.

"Kaikki tiet johtavat Raisioon, olemme Varsinais-Suomen kaupan keskus, ja meille kaikenlaiset yritykset ovat tervetulleita. Meillä yrityksillä on lupa kasvaa”, sanoo Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio.

”Lukuisat sijoittumispäätökset, Raision nousu aivan maan kärjen tuntumaan yritysystävällisyystilastoissa, ennätyksellinen väestönkasvu ja suhdanteeseen nähden erittäin vilkas rakentaminen ovat pitkäjänteisen työn tulosta ja osoitus aidosti mahdollistavan ja asiakaspalveluhenkisen kaupungin luomisesta”, hän jatkaa.

Tänä vuonna tapahtuneiden investointi- ja sijoittumispäätösten ohella Rai

sioon on sijoittunut 2020-luvulla lukuisa joukko muun muassa merkittäviä kaupan alan yrityksiä, vapaa-aikasektorilla Finnkino on avannut Pohjoismaiden parhaan elokuvateatterinsa, useita kahvila- ja ravintolatoimijoita on sijoittunut kaupunkiin, ja Playa del Raisioon on sijoittunut uusia venekauppoja sekä sauna- ja ravintolayrittäjä.

”Kauppakeskus Myllyn alueelle sijoittuu jatkuvasti uusia kaupan alan toimijoita, ja Fingrid on tehnyt päätöksen rakentaa Raisioon 400 kilovoltin sähköverkon, joka mahdollistaa Kantokankaalle Plug and play -yritysalueen kaikista järeimmällekin teollisuudelle”, luettelee Vainio.

Turun kauppakamarin elinkeinopoliittinen kuntateko -tunnustuksen saajat:

2011: Uusikaupunki

2012: Loimaa

2013: Salo

2014: Kemiönsaaren kunta

2015: Turun kaupunki

2016: Tekninen johtaja Antti Korte, Raision kaupunki

2017: Kaupunkifestivaali SHIFT

2018: Salo IoT Campus

2019: Meriverkostot-tapahtuma, Naantalin kaupunki ja elinkeinoasiamies Jorma Ranta

2020: Lieto

2021: Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turun kaupunki

2022: Turun kauppatorin kehittäminen

2023: Laitilan kaupungin Ukraina-työ

2024: The Tall Ships Races ja Turun solmima ankkurisatamasopimus

2025: Raision kaupungin Invest in -työ