Raision kaupungin investointityölle tunnustusta
Turun kauppakamarin elinkeinopolitiikan valiokunta myöntää vuosittain Vuoden elinkeinopoliittinen kuntateko -tunnustuksen kunnalle tai kuntaa lähellä olevalle henkilölle tai organisaatiolle, joka on toiminut aktiivisesti elinkeinoelämän toimintaympäristön kehittämiseksi. Tänä vuonna tunnustuksen sai Raision kaupunki onnistuneesta Invest in -työstään. Se on viime vuosina pystynyt houkuttelemaan runsaasti uusia yrityksiä valitsemaan Raision sijoittumispaikakseen. Tunnustus jaettiin nyt jo 15:nnen kerran 27.10. Elinkeinopolitiikan foorumissa Turussa.
”Raisio on ollut omassa kokoluokassaan poikkeuksellisen vetovoimainen yritysten suuntaan, ja äänestystulos muihin kandidaatteihin nähden oli lopulta ylivoimainen”, toteaa Turun kauppakamarin elinkeinopolitiikan valiokunnan varapuheenjohtaja Tomi Välimäki.
”Raisio on tehnyt pitkäjänteistä työtä teollisuuden ja yritysinvestointien mahdollistajana. Hienojen onnistumisten vaikutukset tulevat näkymään myös laajemmalla työssäkäyntialueella, kun uudet hankkeet valmistuvat”, jatkaa Välimäki palkintoperusteista.
Raisioon on päättänyt tänä vuonna sijoittua tai laajentaa lukuisia yrityksiä aina alkavista yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin. ABB rakentaa Raision Leilikallioon merkittävää meriteollisuustoimintokeskittymää, HIAB on tehnyt päätöksen uudistaa Raision tehtaan ja NCC:n datakeskushanke Kantokankaalla etenee jatkosuunnitteluvaiheessa.
Valintaperusteluissa todetaan myös, että Raision toiminta on ollut esimerkillistä jo pitkään ja toisiaan seuranneiden onnistumisten sarja on vaikuttava. Kaupungin eri virkamies- ja luottamushenkilötasoilla suhtaudutaan ennakkoluulottomasti investointien mahdollistamiseen, ja kaupungin hyvä ja yrittäjäystävällinen tekemisen meininki näkyy myös kohonneena tyytyväisyytenä yritysten keskuudessa, kehutaan perusteissa.
"Kaikki tiet johtavat Raisioon, olemme Varsinais-Suomen kaupan keskus, ja meille kaikenlaiset yritykset ovat tervetulleita. Meillä yrityksillä on lupa kasvaa”, sanoo Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio.
”Lukuisat sijoittumispäätökset, Raision nousu aivan maan kärjen tuntumaan yritysystävällisyystilastoissa, ennätyksellinen väestönkasvu ja suhdanteeseen nähden erittäin vilkas rakentaminen ovat pitkäjänteisen työn tulosta ja osoitus aidosti mahdollistavan ja asiakaspalveluhenkisen kaupungin luomisesta”, hän jatkaa.
Tänä vuonna tapahtuneiden investointi- ja sijoittumispäätösten ohella Rai
sioon on sijoittunut 2020-luvulla lukuisa joukko muun muassa merkittäviä kaupan alan yrityksiä, vapaa-aikasektorilla Finnkino on avannut Pohjoismaiden parhaan elokuvateatterinsa, useita kahvila- ja ravintolatoimijoita on sijoittunut kaupunkiin, ja Playa del Raisioon on sijoittunut uusia venekauppoja sekä sauna- ja ravintolayrittäjä.
”Kauppakeskus Myllyn alueelle sijoittuu jatkuvasti uusia kaupan alan toimijoita, ja Fingrid on tehnyt päätöksen rakentaa Raisioon 400 kilovoltin sähköverkon, joka mahdollistaa Kantokankaalle Plug and play -yritysalueen kaikista järeimmällekin teollisuudelle”, luettelee Vainio.
Turun kauppakamarin elinkeinopoliittinen kuntateko -tunnustuksen saajat:
2011: Uusikaupunki
2012: Loimaa
2013: Salo
2014: Kemiönsaaren kunta
2015: Turun kaupunki
2016: Tekninen johtaja Antti Korte, Raision kaupunki
2017: Kaupunkifestivaali SHIFT
2018: Salo IoT Campus
2019: Meriverkostot-tapahtuma, Naantalin kaupunki ja elinkeinoasiamies Jorma Ranta
2020: Lieto
2021: Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turun kaupunki
2022: Turun kauppatorin kehittäminen
2023: Laitilan kaupungin Ukraina-työ
2024: The Tall Ships Races ja Turun solmima ankkurisatamasopimus
2025: Raision kaupungin Invest in -työ
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaupunginjohtaja Eero Vainio, puh. +358 40 610 1916, eero.vainio@raisio.fi
Elinkeinopolitiikan valiokunnan varapuheenjohtaja Tomi Välimäki, puh. +358 20 746 9450, tomi.valimaki@mps.fi
Kuvat
Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
