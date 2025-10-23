Aikuisten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistetaan Pirkanmaalla
Pirkanmaalaiset aikuiset saavat mielenterveys- ja päihdepalveluja entistä kattavammin sosiaali- ja terveysasemilta, kun palveluja vahvistetaan loppuvuoden aikana. Mielenterveys- ja päihdehoidon tiimeihin on jo saatu lisää työntekijöitä, ja myös uusia palvelumuotoja on otettu käyttöön. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleistyneet myös Pirkanmaalla viime vuosina, ja siksi palveluja on ollut tarpeen kehittää ja tuoda lähelle asukkaita.
Aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmiin apua saa samalla tavalla kuin muihinkin terveysongelmiin: ottamalla yhteyttä digiklinikan kautta tai soittamalla oman sote-aseman lääkärin ja hoitajan vastaanottojen hoidon tarpeen arviointiin.
Neuvoa ja palveluohjausta voi kysyä myös mielenterveys-, päihde- ja riippuvuushoidon neuvonnasta, joka palvelee pirha.fi-sivujen chatissa ja numerossa 040 840 4450 ma–pe kello 9–15. Neuvonta aloitti päihde- ja riippuvuushoidon palveluna, mutta nyt sieltä saa neuvoja myös mielenterveysasioihin. Myös sen aukioloaikaa on laajennettu.
18–23-vuotiaat nuoret aikuiset voivat soittaa nuorten aikuisten tiimin numeroon 041 730 9245, ma–pe klo 12–13, täyttää yhteydenottolomakkeen verkossa tai käydä walk in -vastaanotolla Tampereella.
Tukea mielenterveys- ja päihdeongelmiin saa myös sosiaalipalveluista.
Mielenterveys- ja päihdehoidon tiimien palvelua tarjolla myös etänä
Sote-asemilla mielenterveys- ja päihdeongelmia hoidetaan lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla. Lisäksi jokaisella sote-asemalla on mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoon perehtynyt tiimi, johon kuuluu sairaanhoitajia ja psykologeja. He hoitavat mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja erilaisiin riippuvuuksiin liittyviä ongelmia silloin, kun perustason hoito riittää, mutta mielenterveys- tai päihdehoidon ammattilaisten erityisosaaminen on tarpeen. Monille mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille on myös nimetty sote-asemalta omalääkäri ja omahoitaja.
Sote-asemilla on ollut mielenterveys- ja päihdehoitoon erikoistuneita tiimejä jo pitkään, mutta tänä syksynä niihin on lisätty henkilöstöä. Lisäksi sote-asemien ammattilaiset ovat saaneet tuekseen konsultoivia psykiatreja. Yhteistyötä tehdään myös sosiaalipalvelujen ammattilaisten kanssa.
Vastaanottoja voidaan järjestää myös lähiasemilla tai lähiasiointipisteillä tai etäyhteyden avulla. Jos potilaan tilanteeseen sopii, hoito voidaan järjestää myös kokonaan etävastaanottoina.
Uusi kiiretiimi kiirevastaanottojen avuksi
Kiiretiimi toimii yhteistyössä sote-asemien kiirevastaanottojen kanssa. Kiirevastaanotoilta asiakas voidaan ohjata kiiretiimiin, jossa mielenterveys- ja päihdehoidon ammattilainen tapaa asiakasta 1–3 kertaa ja suunnittelee jatkohoidon.
Myös sosiaali- ja kriisipäivystyksestä voidaan ohjata asiakkaita kiiretiimille. Sosiaali- ja kriisipäivystys järjestää kriisin kokeneelle ihmiselle akuutin vaiheen tuen, mutta pidempikestoisesta kriisiavusta vastaa kiiretiimi.
Päihde- ja riippuvuussairauksien hoitoon uusia palveluja
Tampereen Hatanpäällä on aloittanut toimintansa Pirkanmaan hyvinvointialueen oma päihde- ja riippuvuussairauksien avohoitoyksikkö Happi, joka tarjoaa hoitoa täysi-ikäisille huumausaineita käyttäville potilaille. Yksikössä hoidetaan aluksi potilaita, joita on aiemmin hoidettu ostopalvelutuottajien yksikössä. Toimintaa laajennetaan myöhemmin.
Yksikön hoito perustuu Flexible Assertive Community Treatment -malliin, jossa huomioidaan potilaan kokonaistilanne: fyysinen ja psyykkinen terveys, sosiaalinen tilanne sekä muut mahdolliset riippuvuudet ja tuen tarpeet. Moniammatillinen tiimi tarjoaa tukea joustavasti – kriisitilanteissa päivittäin ja vakaampina aikoina harvemmin. Tarvittaessa hoitoa voidaan viedä myös kotiin.
Vuoden 2026 alussa hyvinvointialue avaa myös toisen oman riippuvuushoidon yksikön. Tässä yksikössä annetaan ympärivuorokautista, laitosmuotoista palvelua alkoholi-, huume- ja lääkeriippuvuuksia sairastaville. Yksikössä hoidetaan muun muassa potilaita, joiden päihteiden käytöstä vieroittuminen ei onnistu avohoidon keinoin vaikean riippuvuuden, vieroittumiseen liittyvän terveysriskin tai voimakkaiden vieroitusoireiden vuoksi.
Kotiin vietäviin mielenterveys- ja päihdepalveluihin uudistuksia
Myös mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden koteihin vietäviä palveluja on uudistettu. Tampereella aiemmin toimineen Konsti-yksikön toiminta päättyi elokuun lopussa. Päihde- ja mielenterveysasiakkaille kotiin tukea tarjotaan nyt päihde- ja riippuvuussairauksien yksiköstä. Lisäksi syksyn aikana alkaa sosiaalipalveluissa sosiaalisen kuntoutuksen palvelu, joka tukee kodeissa asiakkaiden asumista ja toimintakykyä. Asiakkaille tarjotaan tätä palvelua työikäisten sosiaalipalvelujen palvelutarpeen arvioinnin perusteella.
Lisäksi suunnitteilla on tukipistetoimintaa potilaille, joilla on pitkäaikaista tukea ja hoitoa vaativa mielenterveys- tai riippuvuussairaus. Tukipistetoiminta on tarkoitettu potilaille, jotka tarvitsevat intensiivisen hoitovaiheen jälkeen pitkäjänteisesti tukea toipumiseensa.
Teemalähetys mielenterveys- ja päihdepalveluista 27.10.
Palvelut tutuiksi -sarjassa esitellään Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluja. Lokakuun teemalähetys pidetään maanantaina 27.10.2025 klo 17–18, ja sen aiheena ovat lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut. Tule kuulolle linjoille etänä järjestettävään lähetykseen! Lisätiedot ja osallistumislinkin löydät verkkosivuiltamme: pirha.fi/teemalahetykset
Yhteyshenkilöt
Luoto KaisaMielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualuejohtajaPuh:044 473 9759kaisa.luoto@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
