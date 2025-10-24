SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kumpula-Natri on järkyttynyt Latvian aikeista irrottautua Istanbulin sopimuksesta

24.10.2025 14:32:09 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus, jonka tavoitteena on ehkäistä ja torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa, suojella uhreja ja saattaa tekijät vastuuseen. 

"Mikäli Latvia irtautuu sopimuksesta, lähettää se väkivallan naisuhreille viestin, että heidän foikeuksiaan ja tarpeitaan ei oteta vakavasti ja olisi ensimmäinen EU-maa, joka jättäisi näin merkittävän naisia suojelevan sopimuksen", toteaa järkyttynyt kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd), Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen delegaation puheenjohtaja.

Kuva: JP Flander / SDP
Latvian parlamentin sisältä lähtenyt aloite jättää sopimus sai yllättäen tarpeeksi nimiä ja nopean käsittelyn, ja meni läpi ensimmäisessä käsittelyssä torstaina. Jos kansanedustajat toisessakin äänestävät tämän tärkeän sopimuksen irtisanomisesta, maasta tulisi ensimmäinen EU-maa, joka eroaa näin merkittävästä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta. Turkki irtautui neljä vuotta sitten.

”Istanbulin sopimus on yksi Euroopan neuvoston tärkeimmistä oikeudellisista välineistä ja sen ydinarvojen ytimessä”, totesi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Theodoros Rousopoulos (Kreikka, EPP) lausunnossaan ennen äänestystä.

Sopimusta pidetään Euroopassa ja sen ulkopuolella 'kultaisena standardina' naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä ja rankaisemisessa.

"Taantumukselliset, konservatiiviset äärivoimat yrittävät vallata henkistä tilaa myös Euroopassa", toteaa Kumpula-Natri. 

"On meidän tehtävämme pysäyttää tämä naisten tasa-arvoa ja turvallisuutta uhkaava kehitys", sanoo Kumpula-Natri, joka toimii nyt myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtajana. Yleiskokoukseen kuuluu kansanedustajia 46 maasta.

Yhteyshenkilöt

Miapetra Kumpula-NatriKansanedustaja

Puh:0505113004

