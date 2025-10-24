SDP:n Kumpula-Natri on järkyttynyt Latvian aikeista irrottautua Istanbulin sopimuksesta
Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus, jonka tavoitteena on ehkäistä ja torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa, suojella uhreja ja saattaa tekijät vastuuseen.
"Mikäli Latvia irtautuu sopimuksesta, lähettää se väkivallan naisuhreille viestin, että heidän foikeuksiaan ja tarpeitaan ei oteta vakavasti ja olisi ensimmäinen EU-maa, joka jättäisi näin merkittävän naisia suojelevan sopimuksen", toteaa järkyttynyt kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd), Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen delegaation puheenjohtaja.
Latvian parlamentin sisältä lähtenyt aloite jättää sopimus sai yllättäen tarpeeksi nimiä ja nopean käsittelyn, ja meni läpi ensimmäisessä käsittelyssä torstaina. Jos kansanedustajat toisessakin äänestävät tämän tärkeän sopimuksen irtisanomisesta, maasta tulisi ensimmäinen EU-maa, joka eroaa näin merkittävästä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta. Turkki irtautui neljä vuotta sitten.
”Istanbulin sopimus on yksi Euroopan neuvoston tärkeimmistä oikeudellisista välineistä ja sen ydinarvojen ytimessä”, totesi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Theodoros Rousopoulos (Kreikka, EPP) lausunnossaan ennen äänestystä.
Sopimusta pidetään Euroopassa ja sen ulkopuolella 'kultaisena standardina' naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä ja rankaisemisessa.
"Taantumukselliset, konservatiiviset äärivoimat yrittävät vallata henkistä tilaa myös Euroopassa", toteaa Kumpula-Natri.
"On meidän tehtävämme pysäyttää tämä naisten tasa-arvoa ja turvallisuutta uhkaava kehitys", sanoo Kumpula-Natri, joka toimii nyt myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtajana. Yleiskokoukseen kuuluu kansanedustajia 46 maasta.
Yhteyshenkilöt
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Saku Nikkanen: Haastan päättäjät mukaan purkamaan liikunnan esteitä24.10.2025 10:47:14 EEST | Tiedote
SDP:n kansaedustaja Saku Nikkanen on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle liikunnan vapaaehtoistyön byrokratian purkamisesta. Hallitusohjelmassa on selkeästi linjattu, että "Hallitus turvaa liikunnan vapaaehtoistyön varmistaen, ettei tarpeeton byrokratia ole este seurojen ja järjestöjen toiminnalle tai tapahtumien järjestämiselle", sanoo Nikkanen.
SDP:s Karlsson kräver åtgärder för att lösa köerna vid Östra Nylands tingsrätt: "Människor behöver rättskipning i tid"24.10.2025 09:55:10 EEST | Pressmeddelande
SDP:s riksdagsledamot och medlem i riksdagens lagutskott Anette Karlsson har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen om den ökade belastningen vid Östra Nylands tingsrätt och om hur medborgarnas rättsskydd kan tryggas. Enligt Karlsson har situationen utvecklats till ett allvarligt problem inom rättskipningen som direkt påverkar vanliga människors liv.
SDP:n Karlsson vaatii toimia Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ruuhkien purkamiseksi: "Ihmiset tarvitsevat oikeutta ajallaan"24.10.2025 09:55:10 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen Anette Karlsson on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ruuhkautumisesta ja kansalaisten oikeusturvan toteutumisesta. Karlssonin mukaan tilanne on muodostunut vakavaksi oikeudenhoidon ongelmaksi, joka vaikuttaa suoraan tavallisten ihmisten elämään.
SDP:n Niina Malm: Potkulaki tekee epävarmuudesta uuden normaalin23.10.2025 14:30:10 EEST | Tiedote
Hallitus antoi tänään eduskunnalle potkulakinsa, esityksen, joka heikentää työntekijöiden asemaa ja lisää epävarmuutta työelämässä. Erityisesti nuoret ja pienipalkkaiset joutuvat tämän politiikan maksumiehiksi. Samalla kun työttömyys pahenee, hallitus valitsee suunnan, joka tekee suomalaisesta työelämästä entistä turvattomamman, sanoo SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Niina Malm.
Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat: Ruoantuotannon markkinalähtöisyyttä, viennin tulevaisuudennäkymiä ja tukipolitiikkaa on kehitettävä23.10.2025 13:58:34 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätalousvaliokunnan sd-edustajat Piritta Rantanen, Helena Marttila ja Timo Suhonen odottavat hallitukselta vaikuttavampia panostuksia maatalouden kannattavuuden parantamiseksi, ruokaviennin edistämiseksi sekä tukijärjestelmän oikeudenmukaisemmaksi kohdentamiseksi ja järkeistämiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme