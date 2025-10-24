SDP:n Kumpula-Natri on järkyttynyt Latvian aikeista irrottautua Istanbulin sopimuksesta

Latvian parlamentin sisältä lähtenyt aloite jättää sopimus sai yllättäen tarpeeksi nimiä ja nopean käsittelyn, ja meni läpi ensimmäisessä käsittelyssä torstaina. Jos kansanedustajat toisessakin äänestävät tämän tärkeän sopimuksen irtisanomisesta, maasta tulisi ensimmäinen EU-maa, joka eroaa näin merkittävästä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta. Turkki irtautui neljä vuotta sitten.

”Istanbulin sopimus on yksi Euroopan neuvoston tärkeimmistä oikeudellisista välineistä ja sen ydinarvojen ytimessä”, totesi Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Theodoros Rousopoulos (Kreikka, EPP) lausunnossaan ennen äänestystä.

Sopimusta pidetään Euroopassa ja sen ulkopuolella 'kultaisena standardina' naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä ja rankaisemisessa.

"Taantumukselliset, konservatiiviset äärivoimat yrittävät vallata henkistä tilaa myös Euroopassa", toteaa Kumpula-Natri.

"On meidän tehtävämme pysäyttää tämä naisten tasa-arvoa ja turvallisuutta uhkaava kehitys", sanoo Kumpula-Natri, joka toimii nyt myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtajana. Yleiskokoukseen kuuluu kansanedustajia 46 maasta.