Tässä ovat vuoden 2025 Sankarikoirat - tänä vuonna arvon saa 13 koiraa

Kennelliitto myöntää vuosittain Sankarikoiran arvoja ja kunniamainintoja koirille, jotka ovat toiminnallaan merkittävästi vaikuttaneet ihmishengen pelastumiseen. Sankarikoiran arvolla palkitaan tänä vuonna 13 koiraa. Kunniamaininta myönnetään 29 koiralle.

Tänä vuonna eniten Sankarikoiran arvoja saavat koirat, jotka ovat löytäneet apua tarvitsevan ihmisen. Sankarikoiran arvoja myönnettiin myös koirille, jotka ovat ilmaisseet sairastapauksen sekä pelastanut ihmisen vaaratilanteesta.

Sankarikoiran arvon saavat tänä vuonna yorkshirenterrieri Amy, shetlanninlammaskoira Dante, belgianpaimenkoira malinois Hero, beagle Huli, monirotuinen Jallu, suomenlapinkoira Jörö, lapinporokoira Molle, tiibetinspanieli Mytty, amerikankarvatonterrierit Pokeri ja Uno, karjalankarhukoira Sisu, lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira Winston ja parsonrussellinterrieri Zorro.

Kunniamaininnan saavat welsh corgi pembroke Alba, sileäkarvainen kettuterrieri Alfons, suomenlapinkoira Ape, pitkäkarvainen chihuahua Bobi, akita Dara, skotlanninterrieri Eelis, labradorinnoutaja Ella, pitkäkarvainen collie Epi, kääpiövillakoira Essi, kääpiösnautseri Hertta, karkeakarvainen mäyräkoira Hilma, pohjanpystykorva Juksu, sileäkarvainen collie Juno, suursnautseri Kauko, volpino italiano Lilo, pitkäkarvainen collie Lumi, lagotto romagnolo Mimosa, australiankelpie Neo, chow chow Nyytti, monirotuinen Pena, suomenajokoira Rilla, cane corso Rocco, lyhytkarvainen mäyräkoira Seppo, lapinporokoira Taavi, suomenlapinkoira Teddy, kääpiösnautseri Toivo, saksanpaimenkoira Ukko, pinseri Unto sekä dalmatiankoira Unto.

Kennelliitto on palkinnut koiria sankariteoista jo 1970-luvulta lähtien. Sankarikoira-arvonimiä myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Sankarikoira® on Kennelliiton rekisteröimä tavaramerkki.

Sankarikoirat palkitaan joulukuussa Koiramessuilla Helsingissä. Palkitsemisessa on mukana Kennelliiton yhteistyökumppani Agria Eläinvakuutus.

Koira ilmaisi apua tarvitsevan ihmisen

Shetlanninlammaskoira Dante oli poikkeuksellisen levoton aamuyöllä ja herätti omistajansa vaatien päästä ulos. Ulos päästyään Dante lähti vetämään naapurin pihan suuntaan ja haukkui maassa makaavaa hahmoa. Naapuri makasi pihalla verkkoaidan päällä pihakivetyksellä. Danten omistaja herätteli naapuria ja yritti selvittää mitä on käynyt. Paikalle soitettiin ambulanssi, joka vei naapurin sairaalaan. Myöhemmin selvisi, että naapuri oli lyönyt päänsä ja saanut aivotärähdyksen sekä murtanut silmäpohjan. Ilman Danten toimintaa pakkasyö olisi voinut olla naapurille kohtalokas.

Beagle Huli oli omistajansa kanssa jänisjahdissa, kun omistaja huomasi yhtäkkiä, että hänen jalkansa eivät kanna. Hän lysähti maahan ja koitti käsillään vetää itseään eteenpäin kohti kuivempaa mäentöyrästä. Lopulta hänen voimansa loppuivat ja hän jäi siihen paikkaan makaamaan. Metsässä kukaan ei kuullut omistajan avunhuutoja. Huli tuli omistajansa luokse ja jäi makaamaan hänen viereensä. Aamulla omistajan kotiväki oli huolestuneena ollut yhteydessä tuttuihin, jotka onnistuivat paikantamaan Hulin tutkapannan avulla alueen, jossa se oli ajanut jänistä. Paikalle lähteneet apujoukot löysivät omistajan auton ja kuulivat samalla koiran haukuntaa. Vähän matkan päästä heitä vastaan tuli Huli, joka johdatti apujoukot nyt jo tajuttoman omistajansa luokse. Paikalle soitettu ambulanssi vei Hulin omistajan hoitoon. Kiitos Hulin tilanne päättyi onnellisesti.

Monirotuinen Jallu oli hoidossa omistajan ystävän isän luona, joka sairastaa diabetestä. Isä ja Jallu olivat lähteneet aamulla kävelylle pellon laitaa pitkin. Lenkin aikana isän verensokeri oli laskenut hälyttävälle tasolle. Isä oli tuupertunut pellolle ja Jallu oli pysynyt koko ajan hänen vierellään. Vasta kun Jallu oli huomannut ihmisiä pellon toisella laidalla, se reagoi haukkumalla ja juoksemalla ihmisiä kohti kiinnittääkseen heidän huomionsa. Ohikulkijat olivat huomanneet maahan tuupertuneen isän ja hälyttivät paikalle ambulanssin. Lääkärit kertoivat, että isän henki oli vaarassa ja Jallu pelasti hänen henkensä.

Suomenlapinkoira Jörö oli omistajansa ja hänen isänsä kanssa mökillä. Omistaja oli ollut mökissä puuhailemassa, kun Jörö oli alkanut haukkumaan ulkoa kuuluville äänille. Isä oli aiemmin mennyt saunaan. Omistaja meni pihalle ja katsoi mille Jörö haukkuu. Samalla hän näki isän järvellä kaukana rannasta kamppailemassa pysyäkseen pinnalla. Omistaja juoksi rannalle huutaen apua, mutta naapurimökeillä ei ollut ketään paikalla. Omistaja ui isänsä luokse ja veti hänet rantaan. Jörön reagoinnin ansiosta omistaja oli huomannut tilanteen ajoissa ja sai pelastettua isän hukkumiselta.

Tiibetinspanieli Mytty oli omistajansa kanssa aikaisin aamulenkillä, kun Mytty pysähtyi ja kiinnitti huomionsa johonkin kerrostalon takapihalla. Mytty alkoi haukkumaan pihan suuntaan ja omistaja luuli, että se haukkuu pihalla olleille isoille kiville. Mytty ei kuitenkaan lakannut haukkumasta eikä suostunut jatkamaan matkaa, joten omistaja meni katsomaan lähemmäs, että mille koira haukkuu. Omistaja huomasi kuusen juurella maassa jonkun liikkuvan. Mentyään vielä lähemmäs hän löysi kaatuneen vanhuksen. Vanhus oli edellisenä iltana lähtenyt ulos, mutta kaatunut liukkaalla pihalla lyöden päänsä sekä satuttaen itseään yrittäessään nousta ylös. Paikalle soitettiin ambulanssi, joka vei vanhuksen hoitoon. Mytyn ansiosta tilanne päättyi hyvin.

Amerikankarvatonterrierit Pokeri ja Uno olivat lähdössä omistajansa kanssa myöhäiselle iltalenkille. Heti pihalle päästyään koirat syöksyivät kohti naapurin aidan ja pihan suuntaan pimeään. Koirien haukku oli poikkeuksellisen voimakasta. Aidan toiselta puolelta löytyi naapuri makaamasta maasta. Naapuri oli liukastunut ja lyönyt päänsä menettäen tajuntansa. Naapuri havahtui koirien haukuntaan, muttei pystynyt liikkumaan, sillä pakkanen oli kangistanut hänen kehonsa. Koirat ohjasivat omistajan naapurin luokse ja hän siirsi naapurin sisälle lämpimään. Paikalle saapunut ensihoito totesi, että naapurin ruumiinlämpö oli laskenut jo huomattavasti. Kiitos Pokerin ja Unon tilanne päättyi hyvin.

Parsonrusselinterrieri Zorro oli lähdössä omistajansa kanssa iltalenkille pakkaseen. Heti ulko-oven auetessa Zorro lähti vetämään läheisiä portaita kohti. Portaista löytyi pyörtynyt vanhus. Vanhus oli portaissa tullut huonovointiseksi ja istunut alas, mutta menettänyt tajunsa. Omistaja auttoi vanhuksen rappukäytävään, jolloin vanhus alkoi oksentaa voimakkaasti. Tällöin Zorron omistaja soitti paikalle ambulanssin, joka vei vanhuksen sairaalaan. Lääkäri oli sanonut vanhukselle, että kiittää Zorroa siitä, että hänet saatiin ajoissa hoitoon.

Koira ilmaisi sairaskohtauksen

Yorkshirenterrieri Amy herätti omistajansa aikaisin aamulla. Omistaja huomasi tällöin, että heidän pieni vauva ei ollut normaaliin tapaan herättänyt yön aikana ollenkaan. Omistaja tarkisti vauvan hengityksen ja huomasi, että vauva ei hengittänyt ja oli kylmä. Omistaja yritti herätellä vauvaa, joka alkoi pian hengittämään. Vauva vietiin sairaalaan tutkimuksiin. Amyn ansiosta tilanne huomattiin ajoissa ja tilanne päättyi onnellisesti.

Lapinporokoira Molle herätti omistajansa aikaisin aamulla eikä lopettanut ennen kuin omistaja nousi sängyn laidalle istumaan. Tällöin omistaja tunti, että kaikki ei ole kunnossa. Omistajan puoliso soitti ambulanssin ja omistaja vietiin hoitoon. Matkalla hänen kuntonsa heikkeni ja tila alkoi olla kriittinen. Sairaalassa selvisi, että omistajalla oli keuhkoveritulppa ja Mollen ansiosta hänet saatiin ajoissa hoitoon.

Karjalankarhukoira Sisun omistaja sai yöllä nukkuessaan infarktin ja heräsi siihen, kun Sisu seisoi sängyssä hänen vieressään ja piti kuonoa ilmoittajan suuta vasten. Sisu vetäytyi heti, kun omistaja heräsi. Omistaja tunsi olonsa huonoksi ja nousi ylös. Kipu alkoi olla niin voimakas, että omistaja soitti paikalle ambulanssin. Sairaalassa omistajalla todettiin sydäninfarkti. Sisun herätyksen ansiosta omistaja pääsi hoitoon ajoissa.

Lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira Winston herätti omistajansa yöllä hyppimällä sängyn reunaa vasten. Omistaja nousi ylös ja ihmetteli kovaa pääkipua sekä näkemäänsä sahalaitaista kuviota. Omistaja herätti puolisonsa ja pyysi soittamaan ambulanssin ennen kuin hänen olonsa huononi. Winston seurasi vierestä, kun ambulanssi tuli kiireellä ja vei omistajan sairaalaan. Hänellä todettiin aivoinfarkti. Winstonin ansiosta omistaja pääsi ajoissa hoitoon.

Koira pelasti ihmisen vaaratilanteesta

Poliisikoirana työskentelevä belgianpaimenkoira malinois Hero paikallisti keskellä yötä pimeässä metsässä miehen, joka oli piiloutunut sinne tarkoituksenaan ampumalla tappaa poliisit. Mies väijyi ja odotti metsässä poliiseja, mutta Heron tarkka hajuaisti havaitsi miehen pimeässä metsässä ja ilmaisi hänet koiranohjaajalle ja mies ei ehtinyt toteuttaa aikomustaan. Heron toiminta pelasti usean hengen.

