Vuoden 2025 RALA-laatupalkinto Consti Oyj:lle

”RALA-laatupalkinto jaetaan nyt toista kertaa. Perustimme palkinnon, koska halusimme kiinnittää huomiota perinteisen laatuajattelun ja teknisen suorituksen sijaan onnistumisiin yrityskulttuurin ja johtamisen alueilla. Nämä vaikuttavat vähintään yhtä olennaisesti rakentamisen laadun syntymiseen – tai syntymättä jäämiseen,” kertoo RALAn toimitusjohtaja Johanna Holmström.

”Haluamme nostaa esiin yrityksiä, jotka uudistavat rakennusalan toimintakulttuuria ja kehittävät johtamista yhtä systemaattisesti kuin itse rakentamista. Consti on tässä onnistunut hienosti,” Holmström jatkaa.

Constilla johtamisen kehittäminen on ollut pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Yrityksen ”Parhaat Constit ihmisten toiminnan johtamiseen” -hanke on tuonut koko organisaation yhteisen pöydän ääreen toimitusjohtajasta työnjohtajiin saakka. Koulutuksissa on käsitelty muun muassa itsensä johtamista, viestintää ja vuorovaikutusta, ja ohjelman myötä johtamisen käytännöt ovat yhtenäistyneet läpi organisaation.

”On hienoa saada tunnustus työstä, jota olemme tehneet pitkäjänteisesti yhdessä. Meillä laadukas rakentaminen alkaa ihmisistä – kun ihmiset voivat hyvin, myös asiakkaat ja projektit voivat hyvin,” kertoo Constin henkilöstöjohtaja Aija Harju.

RALA-laatupalkinto jaetaan vuosittain, ja sen tavoitteena on edistää rakentamisen laatua, kulttuuria ja mainetta. Palkinnolla RALA haluaa suunnata katseen tekniseen suoritukseen ja ohjeistukseen nojaavan perinteisen laatuajattelun sijaan onnistumisiin ja suunnitelmalliseen kehittämiseen etenkin yrityskulttuurin, johtamisen ja vastuullisuuden alueilla.