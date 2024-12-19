Vuoden 2025 RALA-laatupalkinto Consti Oyj:lle
Vuoden 2025 RALA-laatupalkinto myönnettiin Consti Oyj:lle tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä ihmisten johtamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Palkinto jaettiin perjantaina 24.10.2025 Helsingin Pörssitalolla järjestetyssä Prefekt Day -tapahtumassa.
”RALA-laatupalkinto jaetaan nyt toista kertaa. Perustimme palkinnon, koska halusimme kiinnittää huomiota perinteisen laatuajattelun ja teknisen suorituksen sijaan onnistumisiin yrityskulttuurin ja johtamisen alueilla. Nämä vaikuttavat vähintään yhtä olennaisesti rakentamisen laadun syntymiseen – tai syntymättä jäämiseen,” kertoo RALAn toimitusjohtaja Johanna Holmström.
”Haluamme nostaa esiin yrityksiä, jotka uudistavat rakennusalan toimintakulttuuria ja kehittävät johtamista yhtä systemaattisesti kuin itse rakentamista. Consti on tässä onnistunut hienosti,” Holmström jatkaa.
Constilla johtamisen kehittäminen on ollut pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Yrityksen ”Parhaat Constit ihmisten toiminnan johtamiseen” -hanke on tuonut koko organisaation yhteisen pöydän ääreen toimitusjohtajasta työnjohtajiin saakka. Koulutuksissa on käsitelty muun muassa itsensä johtamista, viestintää ja vuorovaikutusta, ja ohjelman myötä johtamisen käytännöt ovat yhtenäistyneet läpi organisaation.
”On hienoa saada tunnustus työstä, jota olemme tehneet pitkäjänteisesti yhdessä. Meillä laadukas rakentaminen alkaa ihmisistä – kun ihmiset voivat hyvin, myös asiakkaat ja projektit voivat hyvin,” kertoo Constin henkilöstöjohtaja Aija Harju.
RALA-laatupalkinto jaetaan vuosittain, ja sen tavoitteena on edistää rakentamisen laatua, kulttuuria ja mainetta. Palkinnolla RALA haluaa suunnata katseen tekniseen suoritukseen ja ohjeistukseen nojaavan perinteisen laatuajattelun sijaan onnistumisiin ja suunnitelmalliseen kehittämiseen etenkin yrityskulttuurin, johtamisen ja vastuullisuuden alueilla.
Johanna Holmström, toimitusjohtaja
Rakentamisen Laatu RALA ry
johanna.holmstrom@rala.fi - 040 826 6703
www.rala.fi
Aija Harju, henkilöstöjohtaja
Consti Oyj
aija.harju@consti.fi - 040 175 3069
www.consti.fi
Rakentamisen Laatu RALA ry on puolueeton suomalaisen rakennetun ympäristön laatua ja vastuullisuutta sekä rakennusalan läpinäkyvyyttä edistävä asiantuntijaorganisaatio. RALAn palvelut – RALA-pätevyys, RALA-laatusertifikaatti, RALA-ympäristösertifikaatti, RALA-turvallisuussertifikaatti, RALA-palaute ja Kuivaketju10 – parantavat rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä.
RALA kerää, tulkitsee ja julkaisee luotettavaa ja läpinäkyvää tietoa alan yritysten laadukkaasta ja vastuullisesta toiminnasta rakennetun ympäristön tilaajille, alan yrityksille ja loppukäyttäjille. Tavoitteenamme on olla johtava rakentamisen laadun asiantuntija sekä laatutiedon jalostaja ja tulkitsija Suomessa.
