Osa- tai kokoaikaisia kuntapuheenjohtajia 24 kaupungissa tai kunnassa

Osa- tai kokoaikaisia puheenjohtajia on kaikissa yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Kaupungeista, joissa asukkaita on 50 001–100 000, tällaisia puheenjohtajia on runsaassa 40 prosentissa. Noin joka viidennessä 20 001–50 000 asukkaan kaupungissa tai kunnassa toimii osa- tai kokoaikainen puheenjohtaja. Alle 20 000 asukkaan kunnissa nämä tehtävät ovat harvinaisia – poikkeuksia ovat Naantali, Sodankylä, Posio ja Puolanka.

Osa- tai kokoaikaisista puheenjohtajista 46 % on naisia ja 54 % miehiä. Puheenjohtajien keski-ikä on 48 vuotta. Nuorin on 30-vuotias ja vanhin 77-vuotias.

Runsas puolet puheenjohtajista, 54 prosenttia, toimii parhaillaan myös oman hyvinvointialueensa aluevaltuutettuna.

Puolet osa- tai kokoaikaisista puheenjohtajista toimi osa- tai kokoaikaisesti myös edellisellä vaalikaudella.

Osa- tai kokoaikaisesti puheenjohtajan tehtäviä hoitavien määrä on pysynyt ennallaan

Ensimmäisenä päätoimiseen kunnanhallituksen puheenjohtajuuteen siirryttiin jo vuonna 2005 Turussa, ja Tampere oli ensimmäinen pormestarimallin käyttöön ottanut kaupunki vuonna 2007.

– Sääntelyä päätoimisesta ja osa-aikaisesta luottamushenkilöstä sekä pormestarista lisättiin vuoden 2015 kuntalakiin. Muutoksella haluttiin selkiyttää kunnanhallituksen puheenjohtajan asemaa. Kunnanhallituksen puheenjohtajan työmäärän lisääntymisen seuraus on ollut kasvava paine hoitaa tehtävää osa- tai kokoaikaisena, toteaa Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Koko- ja osa-aikaisten puheenjohtajien määrä kasvoi voimakkaasti erityisesti ennen valtuustokautta 2017-2021. Viime valtuustokaudella resursoitujen puheenjohtajien ja kuntien määrä oli lähes saman verran kuin tämän valtuustokauden alussa. Kouvola on tuorein päätoimisen hallituksen puheenjohtajuuden käyttöön ottanut kaupunki. Joensuussa, Lappeenrannassa ja Vaasassa on hallintosääntöön kirjattu mahdollisuus puheenjohtajalle toimia koko- tai osa-aikaisesti, mutta joissa hallituksen puheenjohtaja ei käytä tätä mahdollisuutta. Joensuussa ja Lohjalla hallituksen puheenjohtajuutta hoitaa kansanedustaja.

Koko- ja osa-aikaisen puheenjohtajuuden mahdollistamista on pidetty hyvänä, mutta järjestelmä kaipaa myös jatkuvasti kehittämistä.

– Kuntapäättäjätutkimuksen 2024 tuloksista selviää, että luottamustehtävän hoitaminen osa- tai kokopäivätoimisesti kehittämistoimenpiteenä tai toimintatapana omassa kunnassa jakaa kuntapäättäjien mielipiteitä aika voimakkaasti; 39 % suhtautuu siihen myönteisesti, 36 % kielteisesti, toteaa Pekola-Sjöblom

