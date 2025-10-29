Potilastietojärjestelmän päivitys lauantaina 1.11. hidastaa päivystyspotilaiden hoitoa Keski-Suomen hyvinvointialueen päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla

Käsin kirjaamisen vuoksi potilaiden hoitoprosessit tulevat olemaan potilastietojärjestelmän käyttökatkon aikana hitaampia, ja päivystys voi ruuhkautua. Käyttökatko aiheuttaa toiminnan hidastumista erityisesti Sairaala Novan päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla Novassa Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella. Myös digitaaliset palvelut hidastuvat.

– Kiireettömissä tilanteissa, joissa vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa, toivomme potilaidemme hakeutuvan hoitoon arkena omalle terveysasemalleen. Esimerkiksi reseptien uusimisissa ja sairauslomatodistusten hakemisessa tulisi ensisijaisesti olla yhteydessä omaan terveysasemaan sen ollessa auki, muistuttaa päivystyksen ja ensihoidon palvelujohtaja Afra Prokki.

Ennen päivystykseen lähtöä, soita maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka arvioi vaivan kiireellisyyden ja antaa tarvittaessa hoito- sekä toimintaohjeita.

Hätätilanteissa ja kiireellisissä tilanteissa hoitoon on hakeuduttava välittömästi – soita 112

Hätätilanteissa ihminen on hengenvaarassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sydänpysähdys tai tajuttomuus.

Kiireellisissä tilanteissa oireita ovat esimerkiksi uudet halvausoireet, kova rintakipu tai hengitysvaikeus, iso vamma ja luunmurtuma, runsas verenvuoto, äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu, tajunnan tason heikkeneminen, äkillinen sekavuus, äkillisesti alkanut kova päänsärky, korkea kuume (yli 38 °C) alle kolmekuisella lapsella, äkillisesti alkanut allerginen reaktio, lääke- tai muu myrkytys, silmävamma, äkilliset tai voimistuvat psykoosi- ja maniaoireet, äkilliset tai voimistuvat kuolemantoiveet tai itsemurha-ajatukset.