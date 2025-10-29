Potilastietojärjestelmän päivitys lauantaina 1.11. hidastaa päivystyspotilaiden hoitoa Keski-Suomen hyvinvointialueen päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla
Keski-Suomen hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään tehdään lauantaina 1.11. päivitys, joka aiheuttaa arviolta 14–16 tunnin käyttökatkon järjestelmään. Katko saattaa jatkua myös arvioitua pidempään. Käyttökatko alkaa lauantaiaamuna kello 8.00. Käyttökatkon aikana ammattilaiset käyttävät potilastietojärjestelmää katselutilassa, ja uudet potilasasiakirjamerkinnät tehdään paperille.
Käsin kirjaamisen vuoksi potilaiden hoitoprosessit tulevat olemaan potilastietojärjestelmän käyttökatkon aikana hitaampia, ja päivystys voi ruuhkautua. Käyttökatko aiheuttaa toiminnan hidastumista erityisesti Sairaala Novan päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla Novassa Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella. Myös digitaaliset palvelut hidastuvat.
– Kiireettömissä tilanteissa, joissa vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa, toivomme potilaidemme hakeutuvan hoitoon arkena omalle terveysasemalleen. Esimerkiksi reseptien uusimisissa ja sairauslomatodistusten hakemisessa tulisi ensisijaisesti olla yhteydessä omaan terveysasemaan sen ollessa auki, muistuttaa päivystyksen ja ensihoidon palvelujohtaja Afra Prokki.
Ennen päivystykseen lähtöä, soita maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka arvioi vaivan kiireellisyyden ja antaa tarvittaessa hoito- sekä toimintaohjeita.
Hätätilanteissa ja kiireellisissä tilanteissa hoitoon on hakeuduttava välittömästi – soita 112
Hätätilanteissa ihminen on hengenvaarassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sydänpysähdys tai tajuttomuus.
Kiireellisissä tilanteissa oireita ovat esimerkiksi uudet halvausoireet, kova rintakipu tai hengitysvaikeus, iso vamma ja luunmurtuma, runsas verenvuoto, äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu, tajunnan tason heikkeneminen, äkillinen sekavuus, äkillisesti alkanut kova päänsärky, korkea kuume (yli 38 °C) alle kolmekuisella lapsella, äkillisesti alkanut allerginen reaktio, lääke- tai muu myrkytys, silmävamma, äkilliset tai voimistuvat psykoosi- ja maniaoireet, äkilliset tai voimistuvat kuolemantoiveet tai itsemurha-ajatukset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Afra Prokki, palvelujohtaja, päivystys ja ensihoito, Keski-Suomen hyvinvointialue, afra.prokki(at)hyvaks.fi, p. 014 269 3338
Anne Pihl, palvelujohtaja, avoterveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue, anne.pihl(at)hyvaks.fi, p. 014 269 8877
Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, emilia.nikkinen(at)hyvaks.fi, p. 050 517 5659
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Rokotusajanvarausnumero on ruuhkautunut Keski-Suomen hyvinvointialueen29.10.2025 11:34:48 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella tänään avattu influenssa- ja koronarokotusten ajanvarausnumero 014 336 5900 maksuttomiin rokotuksiin oikeutetuille on ruuhkautunut pahoin. Tällä hetkellä soittopyynnön rokotusajanvarausnumeroon on jättänyt noin 1200 henkilöä, ja niihin vastaaminen voi kestää useita päiviä.
Tollet: Jätän Keski-Suomen hyvinvointialueen haikein mielin29.10.2025 08:01:23 EET | Tiedote
Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet on jättänyt eronpyynnön aluehallitukselle sen perusteella, että hänellä ei ole aluehallituksen luottamusta.
Keski-Suomen hyvinvointialue esittää alijäämien kattamisajan pidentämistä28.10.2025 21:28:02 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue esittää lausunnossaan valtiovarainministeriölle, että rahoituslakiin esitetyt määräaikaiset muutokset koskisivat kaikkia hyvinvointialueita ja että aluekohtainen lisäaika voisi olla valtiovarainministeriön päätöksellä myös pidempi kuin vuoden 2027 tai 2028 loppuun saakka. Aluehallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 28.10. lausunnon valtiovarainministeriölle hyvinvointialuelakia koskevista muutosesityksistä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.10.2025 14:29:29 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.10.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Suuruspääntie Jyväskylä Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Jyväskylän suuruspääntielle, jossa ilmoituksen mukaan kerrostaloasunnosta tuli savua. Huoltomies tarkisti tilat ennen pelastuslaitosken saapumista. Selvisi että savun muodostuksen oli aiheuttanut liedelle jäänyt kattila eikä varsinaista tulipaloa ollut. Pelastuslaitoksen tehtävä asunnon tuulettaminen. Huoltomiehen ja pelastuslaitoksen saapuessa asunnossa ei ollut ketään paikalla. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Rokotusajat annetaan sekä verkossa että puhelimitse rokotusjärjestyksen mukaisesti – aamuinen verkkoajanvarauksessa ollut katkos saatiin korjattua nopeasti27.10.2025 15:14:05 EET | Tiedote
Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus rokotuksiin oikeutetuille avautuu vaiheittain sekä verkossa että puhelimessa. Ensimmäiseksi aikoja voivat varata 75 vuotta täyttäneet, sen jälkeen ajanvaraus käynnistyy 65 vuotta täyttäneille ja lopuksi ajan voi varata kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat. -Tämä tarkoittaa, että ajanvarauksen voi tehdä vasta, kun oma ikä- tai riskiryhmä on rokotusvuorossa. Näin varmistetaan, että rokotukset etenevät järjestyksessä ja kaikille riittää aikoja. Voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata ajan pelkästään puhelimitse tai 1.12. alkaen verkossa, toteaa ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen. Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee tekemään ajanvarauksen ensisijaisesti verkossa, sillä silloin ajan saa valittua heti itselleen sopivaksi. Rokotusaikoja voi varata osoitteessa: https://hyvaks.terveytesi.fi. -Verkkoajanvarauksessa oli tänä aamuna lyhyt katkos, joka saati
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme