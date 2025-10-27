Aluehallitus valitsi Pihlajalinnan tuottajaksi Pohjois-Pirkanmaalle

Pohjois-Pirkanmaan sote-palvelujen hankinta täydentää ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa Parkanon, Kihniön, Virtain ja Ruoveden alueella. Sopimuskausi alkaa Virroilla ja Ruovedellä 1.4.2026 ja Parkanossa ja Kihniössä1.5.2026. Hankinta on mahdollista laajentaa Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen alueelle viimeistään 1.8.2031, ja laajenemisesta päätetään erikseen viimeistään vuotta aiemmin.

Parkanon, Kihniön, Virtain ja Ruoveden alueen hankinnan arvo ensimmäisenä sopimusvuonna on yhteensä noin 42 miljoonaa euroa vuodessa. Jos sopimus laajennetaan Mänttä-Vilppulaan ja Juupajoelle, sen arvo vuositasolla on noin 30 miljoonaa euroa.

Pihlajalinna Terveyden palvelukseen siirtyy muutoksessa noin 650 työntekijää. Tällä hetkellä palveluja Pohjois-Pirkanmaalla tuottavat Pihlajalinna ja hyvinvointialueen kokonaan omistama Keiturin Sote. Vuodenvaihteessa nykyisiltä tuottajilta siirtyy noin 10 miljoonan edestä palvelutuotantoa hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.

Kaupin uudelle sote-asemalle haetaan rakennuslupaa

Hallitus hyväksyi maanantaina Kaupin yliopistollisen sote-aseman hankesuunnitelman ja päätti hakea sille rakennuslupaa. Sote-asema korvaa nykyisen Tammelakeskuksen sote-aseman ja vastaa kaupungin itäisten alueiden palvelujen tarpeen kasvuun. Uusi asema on mitoitettu palvelemaan vähintään 60 000 asukkaan kokoista väestöä. Hyvinvointialue ja Tampereen korkeakouluyhteisö suunnittelevat uudelle sote-asemalle toimintamallia, joka tukee tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminnan tiivistä yhteistyötä. Sote-asema sijoittuu Kuntokadun ja Arvo Ylpön kadun risteyksessä sijaitsevalle Tampereen kaupungilta ostettavalle tai vuokrattavalle tontille. Tampereen kaupunki purkaa paikalla olevat rakennukset, jotka ovat tällä hetkellä ammattikorkeakoulun käytössä.

Aluehallitus hyväksyi kotihoidon Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen. Muutos vaikuttaa noin 70 henkilön palvelussuhteisiin, joihin voi tulla muutoksia esimerkiksi työtehtäviin, työaikaan, nimikkeeseen tai työntekopaikkaan. Toiminnanohjaukseen tarvittavan henkilöstön määrä voi vähentyä maksimissaan 30 henkilötyövuotta. Irtisanomisuhan alaisille henkilöille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan muuta työtä. Jos henkilöt eivät ota vastaan muuta tarjottavaa työtä, palvelussuhde voi päättyä.

Uusi nuorisovaltuusto nimettäväksi

Aluehallitus pyytää kuntia nimeämään jäsenet ja varajäsenet uuteen nuorisovaltuustoon kuntien nuorisovaltuuston jäsenistä. Nimettävien jäsenten määrä on suhteutettu kunnan asukaslukuun. Lisäksi nuorisovaltuusto voi valita kahdeksan vapaavalintaista jäsentä. Vapaavalintaisten jäsenten määrä pidettiin ennallaan vaikuttamistoimielinten yhdenmukaisuuden ja kustannusten hallinnan vuoksi. Nykyisen nuorisovaltuuston kausi päättyy,​ kun aluehallitus on asettanut uuden nuorisovaltuuston.

Konserni- ja toimitilajaoston varajäseneksi Ilpo Sirniön tilalle valittiin Pekka Järvinen (sd).

Myös muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaan.