Aluehallitus valitsi Pihlajalinnan tuottajaksi Pohjois-Pirkanmaalle
Aluehallitus valitsi maanantaina Pihlajalinna Terveys Oy:n tuottajaksi Pohjois-Pirkanmaan alueelle. Hallitus hyväksyi myös Kaupin uuden yliopistollisen sote-aseman hankesuunnitelman ja kotihoidon tietojärjestelmää koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen.
Pohjois-Pirkanmaan sote-palvelujen hankinta täydentää ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa Parkanon, Kihniön, Virtain ja Ruoveden alueella. Sopimuskausi alkaa Virroilla ja Ruovedellä 1.4.2026 ja Parkanossa ja Kihniössä1.5.2026. Hankinta on mahdollista laajentaa Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen alueelle viimeistään 1.8.2031, ja laajenemisesta päätetään erikseen viimeistään vuotta aiemmin.
Parkanon, Kihniön, Virtain ja Ruoveden alueen hankinnan arvo ensimmäisenä sopimusvuonna on yhteensä noin 42 miljoonaa euroa vuodessa. Jos sopimus laajennetaan Mänttä-Vilppulaan ja Juupajoelle, sen arvo vuositasolla on noin 30 miljoonaa euroa.
Pihlajalinna Terveyden palvelukseen siirtyy muutoksessa noin 650 työntekijää. Tällä hetkellä palveluja Pohjois-Pirkanmaalla tuottavat Pihlajalinna ja hyvinvointialueen kokonaan omistama Keiturin Sote. Vuodenvaihteessa nykyisiltä tuottajilta siirtyy noin 10 miljoonan edestä palvelutuotantoa hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi.
Kaupin uudelle sote-asemalle haetaan rakennuslupaa
Hallitus hyväksyi maanantaina Kaupin yliopistollisen sote-aseman hankesuunnitelman ja päätti hakea sille rakennuslupaa. Sote-asema korvaa nykyisen Tammelakeskuksen sote-aseman ja vastaa kaupungin itäisten alueiden palvelujen tarpeen kasvuun. Uusi asema on mitoitettu palvelemaan vähintään 60 000 asukkaan kokoista väestöä. Hyvinvointialue ja Tampereen korkeakouluyhteisö suunnittelevat uudelle sote-asemalle toimintamallia, joka tukee tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetustoiminnan tiivistä yhteistyötä. Sote-asema sijoittuu Kuntokadun ja Arvo Ylpön kadun risteyksessä sijaitsevalle Tampereen kaupungilta ostettavalle tai vuokrattavalle tontille. Tampereen kaupunki purkaa paikalla olevat rakennukset, jotka ovat tällä hetkellä ammattikorkeakoulun käytössä.
Aluehallitus hyväksyi kotihoidon Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoa koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen. Muutos vaikuttaa noin 70 henkilön palvelussuhteisiin, joihin voi tulla muutoksia esimerkiksi työtehtäviin, työaikaan, nimikkeeseen tai työntekopaikkaan. Toiminnanohjaukseen tarvittavan henkilöstön määrä voi vähentyä maksimissaan 30 henkilötyövuotta. Irtisanomisuhan alaisille henkilöille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan muuta työtä. Jos henkilöt eivät ota vastaan muuta tarjottavaa työtä, palvelussuhde voi päättyä.
Uusi nuorisovaltuusto nimettäväksi
Aluehallitus pyytää kuntia nimeämään jäsenet ja varajäsenet uuteen nuorisovaltuustoon kuntien nuorisovaltuuston jäsenistä. Nimettävien jäsenten määrä on suhteutettu kunnan asukaslukuun. Lisäksi nuorisovaltuusto voi valita kahdeksan vapaavalintaista jäsentä. Vapaavalintaisten jäsenten määrä pidettiin ennallaan vaikuttamistoimielinten yhdenmukaisuuden ja kustannusten hallinnan vuoksi. Nykyisen nuorisovaltuuston kausi päättyy, kun aluehallitus on asettanut uuden nuorisovaltuuston.
Konserni- ja toimitilajaoston varajäseneksi Ilpo Sirniön tilalle valittiin Pekka Järvinen (sd).
Myös muut asiat hyväksyttiin esityksen mukaan.
Yhteyshenkilöt
Sand JuhaniHyvinvointialuejohtajaPuh:044 719 5959juhani.sand@pirha.fi
Tainio HannaAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 5671624hanna.tainio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Turvaa sikiön kehitykselle - hanke arvioi uutta alkuraskauden verikoetta27.10.2025 10:51:54 EET | Tiedote
Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueilla on käynnistymässä yhteinen pilottihanke, jonka tavoitteena on tukea raskaana olevan hyvinvointia ja mahdollistaa sikiön kehittyminen turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä. Hankkeessa arvioidaan, soveltuuko uusi tavanomaista herkempi PEth-verikoe alkuraskauden alkoholikäytön rutiiniseulontamenetelmäksi.
Aikuisten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistetaan Pirkanmaalla24.10.2025 13:38:48 EEST | Tiedote
Pirkanmaalaiset aikuiset saavat mielenterveys- ja päihdepalveluja entistä kattavammin sosiaali- ja terveysasemilta, kun palveluja vahvistetaan loppuvuoden aikana. Mielenterveys- ja päihdehoidon tiimeihin on jo saatu lisää työntekijöitä, ja myös uusia palvelumuotoja on otettu käyttöön. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat yleistyneet myös Pirkanmaalla viime vuosina, ja siksi palveluja on ollut tarpeen kehittää ja tuoda lähelle asukkaita.
Lasten ja nuorten parhaaksi – TAMK ja Pirkanmaan hyvinvointialue tutkimusyhteistyössä23.10.2025 11:30:49 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen ammattikorkeakoulun sosiaalialan erityisasiantuntijan (YAMK) tutkinto-ohjelma tekevät yhteistyötä, jossa tarkastellaan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita.
Pirkanmaan hyvinvointialueen kassa Tampereen Frenckellissä suljetaan vuodenvaihteessa23.10.2025 10:26:17 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueella on ollut Tampereen kaupungin palvelupisteen yhteydessä asiointipiste eli kassa, jossa asiakkaat ovat voineet käydä maksamassa laskuja käteisellä. Kassapiste lakkautetaan tämän vuoden lopussa.
Pihlajalinnaa esitetään Pohjois-Pirkanmaan sote-palvelujen tuottajaksi22.10.2025 15:25:41 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitukselle esitetään, että Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajaksi valittaisiin Pihlajalinna Terveys Oy. Hankinta täydentää ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointialueen omaa palvelutuotantoa Parkanon, Kihniön, Virtain ja Ruoveden alueella. Aluehallitus päättää hankinnasta 27.10.2025.
