Lisäys tiedotteeseen: Ensimmäinen joukkorokotuspäivä sujui hyvin Jämsää lukuun ottamatta – neuvolan joukkorokotuspäivä sujui moitteettomasti

Viime lauantaina influenssarokotteen sai Jyväskylässä 4240 henkilöä, Äänekoskella 650 henkilöä, Hankasalmella 273 henkilöä, Laukaassa 669 henkilöä, Saarijärvellä 527 henkilöä ja Jämsässä 1052 henkilöä.

Koronarokotteen sai Jyväskylässä 4037 henkilöä, Äänekoskella 650 henkilöä, Hankasalmella 234 henkilöä, Laukaassa 631 henkilöä, Saarijärvellä 523 henkilöä ja Jämsässä 1050 henkilöä.

Yhteensä ensimmäisen joukkorokotuspäivän rokotteita annettiin 14 536. Annetun asiakaspalautteen perusteella joukkorokotuspäivät sujuivat hyvin Jämsää lukuun ottamatta.

-Pahoittelemme vilpittömästi sitä, että Jämsän yli 75-vuotiaiden joukkorokotuspäivä ei sujunut toivotulla tavalla. Olemme saaneet palautetta pitkistä odotusajoista ja epämukavista olosuhteista, ja ymmärrämme hyvin, että tilanne on aiheuttanut harmia ja huolta etenkin ikäihmisille ja heidän läheisilleen. Jokainen palautteenantaja on meille tärkeä, ja otamme saadun palautteen vakavasti. Pyrimme varmistamaan, että vastaavat tilanne ei toistu ja että palvelu seuraavassa rokotustilaisuudessa 8.11. on sujuvaa, turvallista ja ikäihmisiä kunnioittavaa, toteaa palvelupäällikkö Elina Vettenterä Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Vettenterä arvioi, että rokotusten sujumattomuuteen oli syynä muun muassa se, että rokottajien määrä oli arvioitu tähän vuoteen viime vuoden perusteella, jolloin rokotuksissa kävi 242 henkilöä vähemmän kuin tänä vuonna. Myöskään tilojen käyttö eikä asiakasohjaus ollut optimaalista.

-Olemme jo aloittaneet tapahtuneen selvittämisen ja käymme palautteet yksityiskohtaisesti läpi. Tavoitteena on tunnistaa, mitä järjestelyissä meni pieleen, ja varmistaa, ettei vastaavaa tapahdu uudestaan, Vettenterä kertoo.

Palokan neuvolassa järjestetty joukkorokotuspäivä sujui moitteettomasti

Palokan neuvolassa viime lauantaina järjestetty joukkorokotuspäivä raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille sujui moitteettomasti. Jonotusaika oli noin 15 minuuttia. Yhteensä Palokan neuvolassa annettiin influenssarokotteita 920 kappaletta ja viisi koronarokotteita aikuisille.