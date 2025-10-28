Oulun yliopistolle rahoitusta liikuteltavan vetytankkauspisteen hankintaan - kylmät olosuhteet keskiössä

Oulun yliopisto on saanut 3 miljoonan euron rahoituksen tutkimukseen, jossa kehitetään vihreän vedyn hyödyntämistä raskaassa maantieliikenteessä. Pohjois-Pohjanmaan Liiton ja Oulun Innovaatioallianssin myöntämä rahoitus mahdollistaa tutkimuskäyttöön tulevan liikuteltavan vetytankkauspisteen hankinnan ja kaksi siihen liittyvää tutkimushanketta.

Kyseessä on Pohjois-Suomen ensimmäinen tutkimuskäyttöön tuleva liikuteltava vetytankkauspiste. Monitieteinen hankekokonaisuus on ainoa laatuaan Suomessa.

Tankkausaseman liikuteltavuus mahdollistaa tulevaisuudessa vähäpäästöisten ajoneuvojen tankkaamisen paikasta riippumatta. Sen käyttöä pilotoidaan raskaan kaluston tankkauksessa Oulussa ja Utajärvellä. Paikasta riippumaton tankkaus luo mahdollisuuksia vedyn käyttöön liikennepolttoaineena myös alueilla, joissa kiinteää infrastruktuuria ei ole, sekä maa- ja metsätaloudessa.

”Tutkimus edistää vetytalouden infrastruktuurin kehitystä ja vähähiilisiä energiaratkaisuja Pohjois-Pohjanmaalla. Se myös vahvistaa Oulun ja Utajärven asemaa tärkeinä raskaan liikenteen solmukohtina Pohjois-Suomessa", tieteellinen johtaja Mari Juntunen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta kertoo.

Tutkimuksessa kehitettyjä ratkaisuja arvioidaan myös kaupallisesta näkökulmasta ja Puolustusvoimien tarpeet huomioiden.

Suomen kylmät olot

Vetytankkausta ja siihen liittyvää infrastruktuuria tutkitaan Oulun yliopistossa monitieteisesti. Tutkimus tuottaa tietoa vedyn kuljetus- ja varastointimateriaalien kestävyydestä sekä turvallisten ja kustannustehokkaiden materiaaliratkaisujen käytöstä liikkuvassa vetytankkausinfrastruktuurissa erityisesti Suomen kylmissä olosuhteissa.

Lisäksi tutkitaan vaikutuksia liikennejärjestelmiin, yhdyskuntatekniikkaan ja tietoliikennearkkitehtuuriin sekä sidosryhmien tarpeita ja vetyekosysteemin ja vihreän vedyn hyväksyttävyyden kehittymistä.

Tutkimushankkeita johtaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö. Mukana ovat lisäksi tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan 6G-ja ohjelmistotuotannon tutkijat sekä teknillisen tiedekunnan rakennus- ja yhdyskuntatekniikan, materiaali- ja konetekniikan ja tuotantotalouden yksiköt.

Näin rahoitus jakautuu

Euroopan aluekehitysrahastosta myönnetty EAKR-rahoitus jakaantuu H2Go Invest -investointiprojektille (1,5 milj. euroa), H2Go Insight -tutkimusprojektille (500 000 euroa) ja H2Go Investigate –tutkimusprojektille (1 milj. euroa). Rahoitus on myönnetty lokakuussa 2025 ja hankkeet kestävät 30.6.2028 saakka.

Hankkeiden muita rahoittajia ovat Puolustusvoimien logistiikkalaitos, Utajärven kunta ja Valmet Automotive. Hankkeissa ovat mukana myös Autoalan keskusliitto, BusinessOulu, ELY-keskus, ja Oulun yliopiston Kvantum-Instituutti.

Lisätietoja:

Hankkeiden tieteellinen johtaja, dosentti Mari Juntunen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, p. 0294 482584, mari.juntunen@oulu.fi

Muut asiantuntijat (sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi):

Professori Jukka Kömi, materiaali- ja konetekniikka, p. 0405490311

Professori Pekka Leviäkangas, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, p. 0406411496

Professori Tero Päivärinta, 6G-ajoneuvotutkimus, ohjelmistotuotanto, p. 0504353036

Tutkimusjohtaja Pekka Tervonen, tuotantotalous, p. 0406739519