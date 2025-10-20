SDP:n Mikkel Näkkäläjärvi: Ministeri Juuson tulisi katsoa peiliin

– On erikoista, että ministeri Juuso keskittyy syyttelemään muita, kun fakta on, että Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan supistaminen on seurausta Orpon hallituksen politiikasta. Länsi-Pohjan sairaalan palveluiden supistamisesta äänestettiin viime vuonna eduskunnassa, ja esitystä kannattivat lähes kaikki hallituspuolueiden kansanedustajat – myös ministeri Juuso.

– Kun yhtälöön lisää vielä hallituksen julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistamat satojen miljoonien leikkaukset, on selvää, että hallitus ja ministeri Juuso eivät voi väistää vastuutaan hyvinvointialueiden tilanteesta, vaikka miten yrittäisivät puhua mustaa valkoiseksi, Näkkäläjärvi arvioi.

Lapin asukkaat eivät kaipaa ministeriltä syytöksiä vaan konkreettisia toimia palveluiden turvaamiseksi ja hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi, toteaa Näkkäläjärvi.

– On selvää, että sosiaali- ja terveyspalveluissa kaivataan palveluiden uudistamista ja myös tuottavuuden vahvistamista. Toistaiseksi hallitus on kuitenkin viitannut kintaalla julkisten sote-palveluiden parantamiselle ja käyttänyt kaiken energiansa yksityisen terveydenhuollon pönkittämiseen verovaroin.

– SDP:n vaihtoehdossa turvataan hoitoon pääsy kahdessa viikossa, otetaan omalääkäri-omahoitajamallit käyttöön, rajoitetaan vuokrapalveluiden käyttöä, vahvistetaan sote-markkinoiden toimivuutta ja hyödynnetään teknologiaa vastuullisella tavalla. Keinoja on, jos hallitus ja ministeri Juuso niihin vain haluavat tarttua, Näkkäläjärvi päättää.