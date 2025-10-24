Vasemmistoliitto

Veronika Honkasalo: Ministeri Juuso halveksuu demokratiaa ja pitää ihmisiä tyhminä

27.10.2025 13:55:32 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson toiminta paljastaa karulla tavalla perussuomalaisten halveksuvan suhtautumisen demokratiaan, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo.

kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kuva: Antti Yrjönen

Ilta-Sanomien mukaan ministeri Juuso sätti kansalaisia Torniossa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa ihmiset ilmaisivat huolensa sairaalaverkon supistuksista.

– Ihmisten pettymys kumpuaa päätöksistä, jotka ovat kulkeneet ministeri Juuson pöydän kautta. Ministerin samanaikainen uhriutuminen ja ylimielisyys sekä mieltään osoittavien kansalaisten sättiminen osoittavat, ettei Juuso ymmärrä omaa vastuutaan ja asemaansa, Honkasalo sanoo.

Juuso on kommentoinut Meri-Lapin sairaalaverkon tilannetta omalla Facebook-sivullaan ja syyttänyt kriitikoitaan eduskuntavaalikampanjoinnista.

– Perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa, joka systemaattisesti rapauttaa hyvinvointivaltiota. Juuson asennoituminen osoittaa, että perussuomalaiset eivät siedä kansalaiskritiikkiä, joka on oleellinen osa toimivaa demokratiaa. Terveessä demokratiassa on kyettävä ottamaan vastaan myös vihaista palautetta huonoista päätöksistä. Se ei tietenkään tarkoita vihapuheen hyväksymistä missään tilanteessa, Honkasalo toteaa.

Honkasalon mukaan Juuso on viime aikoina pyrkinyt vyöryttämään vastuuta myös vanhuspalvelujen leikkauksista hyvinvointialueille. Viime viikon kyselytunnilla Juuso selitti vanhuspalvelujen leikkauksia digiratkaisuilla.

– Meriselitykset teknologiasta eivät muuta sitä tosiasiaa, että vanhuspalveluista on katoamassa yli 800 työntekijää. Se lukee hallituksen omassa esityksessä. Juuso aliarvioi ihmisiä, ihmiset eivät ole tyhmiä. Tämä ei ole digitalisaatiota, vaan palveluiden alasajoa, Honkasalo sanoo.

