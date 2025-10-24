Veronika Honkasalo: Ministeri Juuso halveksuu demokratiaa ja pitää ihmisiä tyhminä
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson toiminta paljastaa karulla tavalla perussuomalaisten halveksuvan suhtautumisen demokratiaan, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Veronika Honkasalo.
Ilta-Sanomien mukaan ministeri Juuso sätti kansalaisia Torniossa järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa ihmiset ilmaisivat huolensa sairaalaverkon supistuksista.
– Ihmisten pettymys kumpuaa päätöksistä, jotka ovat kulkeneet ministeri Juuson pöydän kautta. Ministerin samanaikainen uhriutuminen ja ylimielisyys sekä mieltään osoittavien kansalaisten sättiminen osoittavat, ettei Juuso ymmärrä omaa vastuutaan ja asemaansa, Honkasalo sanoo.
Juuso on kommentoinut Meri-Lapin sairaalaverkon tilannetta omalla Facebook-sivullaan ja syyttänyt kriitikoitaan eduskuntavaalikampanjoinnista.
– Perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa, joka systemaattisesti rapauttaa hyvinvointivaltiota. Juuson asennoituminen osoittaa, että perussuomalaiset eivät siedä kansalaiskritiikkiä, joka on oleellinen osa toimivaa demokratiaa. Terveessä demokratiassa on kyettävä ottamaan vastaan myös vihaista palautetta huonoista päätöksistä. Se ei tietenkään tarkoita vihapuheen hyväksymistä missään tilanteessa, Honkasalo toteaa.
Honkasalon mukaan Juuso on viime aikoina pyrkinyt vyöryttämään vastuuta myös vanhuspalvelujen leikkauksista hyvinvointialueille. Viime viikon kyselytunnilla Juuso selitti vanhuspalvelujen leikkauksia digiratkaisuilla.
– Meriselitykset teknologiasta eivät muuta sitä tosiasiaa, että vanhuspalveluista on katoamassa yli 800 työntekijää. Se lukee hallituksen omassa esityksessä. Juuso aliarvioi ihmisiä, ihmiset eivät ole tyhmiä. Tämä ei ole digitalisaatiota, vaan palveluiden alasajoa, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Laura Meriluoto: Oikeistohallituksen apteekkiuudistus uhkaa koko maan laajuista apteekkiverkkoa24.10.2025 11:33:21 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Laura Meriluoto katsoo Orpon hallituksen apteekkiuudistuksen uhkaavan koko maan laajuista apteekkiverkkoa. Hallitus esittää useita etenkin pienten apteekkien toimintaedellytyksiä heikentäviä muutoksia, joiden arvioidaan johtavan monien apteekkien toiminnan loppumiseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä.
Pia Lohikoski: Sivistyksen ja aktiivisen kansalaisuuden eväät on kuuluttava myös duunareille24.10.2025 08:31:49 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaatii hallitukselta toimia Ylen MOT:n esiin nostamien ammatillisen koulutuksen ongelmien korjaamiseksi.
Minja Koskela: Oikeistohallituksen potkulaki ei lisää työllisyyttä vaan ainoastaan heikentää työntekijöiden asemaa23.10.2025 09:44:46 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää hallituksen esitystä irtisanomissuojan heikentämiseksi eli niin sanottua potkulakia tarpeettomana hyökkäyksenä työntekijöitä vastaan. Hallitus on antamassa esityksen irtisanomissuojan heikentämisestä tänään eduskunnalle.
Anna Kontula tulevaisuusselonteosta: Varaudumme veltosti kaikkein todennäköisimpiin tulevaisuusuhkiin21.10.2025 14:45:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula arvostelee tulevaisuusselonteon 1. osaa siitä, että se väistelee vaikeita kysymyksiä eikä tarjoa päätöksentekijöille tarvittavaa tietopohjaa tai kokonaiskuvaa. Kontula piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen lähetekeskustelussa valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osasta.
Minja Koskela: Hoitajien irtisanomisten taustalla on oikeistohallituksen ideologinen tavoite kasvattaa yksityisiä terveysmarkkinoita20.10.2025 10:13:17 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela katsoo Orpon hallituksen tähtäävän yksityisten terveysfirmojen markkinoiden kasvattamiseen julkisen terveydenhuollon kustannuksella. Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina hyvinvointialueiden yt-neuvotteluista, joissa tavoitellaan yhteensä 2000-3000 työntekijän vähentämistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme