Uudistuva Iso juttu -kumppaniyhteistyö laajenee ilmastoasioista muihin kestävyysteemoihin
S-ryhmä laajentaa Iso juttu -kumppaniyhteistyötään – jatkossa mukana ovat ilmaston lisäksi luonnon monimuotoisuus, vesivastuullisuus ja ihmisoikeudet. Tavoitteena on löytää konkreettisia ratkaisuja kestävyyshaasteisiin yhdessä 17 500 tavaran- ja palveluntoimittajan kanssa sekä tuoda pienet ja suuret toimijat yhteen. Miljoonan tonnin päästösäästötavoite saavutettiin yhdessä kumppaneiden kanssa etuajassa viime vuonna.
Ilmastotavoitteista kymmenen vuotta sitten startannut Iso juttu -kumppaniyhteistyö laajenee ja syvenee. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi tukea vastuullisuustyöhön, yhteistä oppimista ilmasto-, luonto- ja ihmisoikeustyön kehittämiseksi sekä erilaisia yhteistyöhankkeita kumppaneiden kanssa.
”Iso jutussa on kyse siitä, että isoin vaikutus syntyy yhdessä tekemällä. Kenelläkään ei ole yksin keinoja ratkaista aikamme suurimpia haasteita, kuten ilmastokriisiä, eriarvoisuuden kasvua tai luontokatoa. Siksi tarjoamme yhteisen keskustelu- ja yhteistyöalustan niin pienille kuin suurillekin toimijoille. Kiihdytämme muutosta ja etsimme yhdessä kumppaneidemme kanssa fiksuja ja kustannustehokkaita ratkaisuja kestävyysmurrokseen”, sanoo pääjohtaja Hannu Krook.
”Parhaat ratkaisut syntyvät, kun erilaiset näkemykset kohtaavat. Yhdessä tekeminen on meidän tapamme toimia, ja tämä on myös uudistuvan Iso jutun ydin. Kun pysähdymme yhdessä ratkomaan haasteita, syntyy jotain uutta, mikä vie yhteistyötämme eteenpäin ja oikeaan suuntaan”, sanoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa.
Vastuullisuusvelvoitteet kiristyvät – läpinäkyvyys ja data keskiöön
Iso juttu -yhteistyön piiriin kuuluvat S-ryhmän yli 17 500 tavaran- ja palveluntoimittajaa. Vuoropuhelua käydään laajasti myös yhteiskunnallisten toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, ja tutkimuslaitosten kanssa. Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen yritysvastuun muutoksissa on keskeistä, sillä ne ovat tuoneet esille huolta sääntelyvaatimusten kyydissä pysymisestä.
Yksi konkreettinen kehityskohde on datan saatavuus ja liikkuminen arvoketjussa. Tähän tarvitaan yhteisiä kustannustehokkaita ratkaisuja. Alueosuuskauppojen paikallisilla toimittajilla on tärkeä rooli Iso juttu -toiminnassa. Paikallisen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisellä on osuustoiminnallisessa kaupparyhmässä iso merkitys.
”Etsimme aktiivisesti eri kokoisia yhteistyöhankkeita kumppaneidemme kanssa – esimerkiksi päästövähennyksiin, uudistavaan viljelyyn, energiatehokkuuteen ja ihmisoikeuksien varmistamiseen arvoketjussa. Meillä on jo hyviä kokemuksia yhdessä tekemisen voimasta tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Kumppaneiden kanssa olemme kehittäneet luontohankkeen banaaniviljelmillä Costa Ricassa ja etsineet ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön Espanjassa. Arvoketjun loppupäässä olevana toimijana emme voi saavuttaa vastuullisuustavoitteitamme ilman koko ketjun panosta alkutuotannosta kuluttajaan”, Elomaa jatkaa.
Uudistuva Iso juttu -yhteistyö esiteltiin kumppaniyrityksille lokakuussa kumppanit yhteen kokoavassa vuosittaisessa Ässäpäivässä.
Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen yhteistyö kantaa hedelmää – miljoonan tonnin päästösäästö saavutettiin jo
Vuonna 2015 alkanut Iso juttu keskittyi ilmastotavoitteisiin. Mukaan tuli yli 100 S-ryhmän kumppaniyritystä, ja yhteisenä tavoitteena oli miljoonan tonnin päästövähennys vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Tavoite saavutettiin jo vuonna 2024.
Nyt S-ryhmä tavoittelee ilmastopäästöjen vähentämistä nettonollaan koko arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä. Merkittävimmät päästöt (99,5 %) syntyvät arvoketjussa eli myymiemme tuotteiden tuotannossa. Kumppaneiden tekemä arvokas ilmastotyö näkyy päästölaskelmissa. S-ryhmä edellyttää jo nyt, että yli 10 milj. euron arvosta tuotteita toimittavat tavaran- ja palveluntoimittajat asettavat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.
Lisätietoja: Iso juttu -verkkosivu
Esimerkkejä yhteistyöstä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa:
- S-ryhmä selvitti oman vaikutuksensa luontoon uraauurtavassa tutkimushankkeessa. Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom arvioi kaupparyhmän luontojalanjäljen. Menetelmä julkaistaan avoimesti kaikille organisaatioille alkuvuodesta 2026. Menetelmän kehitystyön rahoittavat yhdessä S-ryhmä ja Sitra.
- Uudenlaisessa yhteistyöhankkeessa istutetaan ekologinen käytävä banaaniviljelmien ympärille Costa Ricassa. Luontokato on ilmastonmuutoksen ohella suurimpia globaaleja kestävyyshaasteita. Noin 90 % suomalaisten kulutuksen aiheuttamista luontohaitoista syntyy Suomen ulkopuolella, ja haittojen vähentäminen vaatii uudenlaista yritysten välistä yhteistyötä hankintaketjussa. Luontojalanjälkilaskenta osoitti, että banaani on kasvikunnan tuotteista merkittävin. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen lajien elinolosuhteita, tehdä yhteistyötä paikallisten maanomistajien kanssa ja kerätä oppeja uudenlaisesta yhteistyömallista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
Nina Elomaavastuullisuusjohtaja, SOKPuh:+358 10 768 0803nina.elomaa@sok.fi
Kuvat
Linkit
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa & ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä ja oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on noin 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä. Verojalanjälkemme on lähes 1,9 miljardia euroa, ja investoimme Suomeen vuosittain noin 500 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Lähes 3000 sähköautoilijaa paljastaa ajatuksensa sähköauton lataamisesta – pitkillä matkoilla selkeä toive, näitä asioita asemille halutaan lisää27.10.2025 09:01:22 EET | Tiedote
ABC-latauksen toteuttama suuri sähköautoilukysely selvitti autoilijoilta muun muassa missä ja mihin aikaan autoa ladataan, mitä latauksen aikana halutaan tehdä ja mitä latausasemille toivotaan lisää. Kyselytutkimukseen vastasi lähes 3000 sähköautolla tai plug-in-hybridillä ajavaa eri-ikäistä autoilijaa ympäri maan.
Halloweenin suosio kasvaa vuosi vuodelta - kurpitsat, texmex ja foliopallot vetävät kaupoissa27.10.2025 07:20:00 EET | Tiedote
Halloweenin vietto näkyy S-ryhmän myyntidatan perusteella vuosi vuodelta suomalaiskodeissa yhä vahvemmin. Kurpitsoja myydään sesongin aikana jo 100 000 kiloa, ja amerikkalaistyylisten herkkujen, kuten hodarien ja texmex-tuotteiden, myynti kasvaa Halloween-viikolla keskimäärin 10 prosenttia.
S-Etukortin käyttö puhelimella laajenee – nyt mukana kaikki ravintolat, pian myös Kerää ja skannaa -palvelu16.10.2025 08:02:00 EEST | Tiedote
Bonuksen kerryttäminen puhelimella onnistuu nyt kaikissa S-ryhmän ravintoloissa. Lähitulevaisuudessa lompakon uskaltaa jättää kotiin entistäkin useammin, kun mobiilikortti saavuttaa myös monesta Prismasta löytyvän suositun Kerää ja skannaa -palvelun.
Oulun ravintolakentälle tunnustusta – Radisson Blu Oulu sai arvostetun Rotisseur-kilven13.10.2025 09:15:06 EEST | Tiedote
Radisson Blu Hotel Oulun yhteydessä toimiva Tilausravintola Toivo on saanut kunnian liittyä kansainväliseen gastronomiseen yhteisöön, ja vihitty Chaîne des Rôtisseurs -kilpiravintolaksi.
S-ryhmän tammi–syyskuun myynti kasvoi edellisvuodesta10.10.2025 07:57:00 EEST | Tiedote
S-ryhmään kuuluvien alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden veroton vähittäismyynti tammi–syyskuussa 2025 oli 10 761,8 miljoonaa euroa. Myynti kasvoi 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Marketkaupan ohella kauppa kävi vilkkaasti etenkin S-ryhmän hotelleissa ja ravintoloissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme