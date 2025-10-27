Uudistuva Iso juttu -kumppaniyhteistyö laajenee ilmastoasioista muihin kestävyysteemoihin

Ilmastotavoitteista kymmenen vuotta sitten startannut Iso juttu -kumppaniyhteistyö laajenee ja syvenee. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi tukea vastuullisuustyöhön, yhteistä oppimista ilmasto-, luonto- ja ihmisoikeustyön kehittämiseksi sekä erilaisia yhteistyöhankkeita kumppaneiden kanssa.

”Iso jutussa on kyse siitä, että isoin vaikutus syntyy yhdessä tekemällä. Kenelläkään ei ole yksin keinoja ratkaista aikamme suurimpia haasteita, kuten ilmastokriisiä, eriarvoisuuden kasvua tai luontokatoa. Siksi tarjoamme yhteisen keskustelu- ja yhteistyöalustan niin pienille kuin suurillekin toimijoille. Kiihdytämme muutosta ja etsimme yhdessä kumppaneidemme kanssa fiksuja ja kustannustehokkaita ratkaisuja kestävyysmurrokseen”, sanoo pääjohtaja Hannu Krook.

”Parhaat ratkaisut syntyvät, kun erilaiset näkemykset kohtaavat. Yhdessä tekeminen on meidän tapamme toimia, ja tämä on myös uudistuvan Iso jutun ydin. Kun pysähdymme yhdessä ratkomaan haasteita, syntyy jotain uutta, mikä vie yhteistyötämme eteenpäin ja oikeaan suuntaan”, sanoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa.

Vastuullisuusvelvoitteet kiristyvät – läpinäkyvyys ja data keskiöön

Iso juttu -yhteistyön piiriin kuuluvat S-ryhmän yli 17 500 tavaran- ja palveluntoimittajaa. Vuoropuhelua käydään laajasti myös yhteiskunnallisten toimijoiden, kansalaisjärjestöjen, ja tutkimuslaitosten kanssa. Pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen yritysvastuun muutoksissa on keskeistä, sillä ne ovat tuoneet esille huolta sääntelyvaatimusten kyydissä pysymisestä.

Yksi konkreettinen kehityskohde on datan saatavuus ja liikkuminen arvoketjussa. Tähän tarvitaan yhteisiä kustannustehokkaita ratkaisuja. Alueosuuskauppojen paikallisilla toimittajilla on tärkeä rooli Iso juttu -toiminnassa. Paikallisen elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisellä on osuustoiminnallisessa kaupparyhmässä iso merkitys.

”Etsimme aktiivisesti eri kokoisia yhteistyöhankkeita kumppaneidemme kanssa – esimerkiksi päästövähennyksiin, uudistavaan viljelyyn, energiatehokkuuteen ja ihmisoikeuksien varmistamiseen arvoketjussa. Meillä on jo hyviä kokemuksia yhdessä tekemisen voimasta tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Kumppaneiden kanssa olemme kehittäneet luontohankkeen banaaniviljelmillä Costa Ricassa ja etsineet ratkaisuja kestävään vedenkäyttöön Espanjassa. Arvoketjun loppupäässä olevana toimijana emme voi saavuttaa vastuullisuustavoitteitamme ilman koko ketjun panosta alkutuotannosta kuluttajaan”, Elomaa jatkaa.

Uudistuva Iso juttu -yhteistyö esiteltiin kumppaniyrityksille lokakuussa kumppanit yhteen kokoavassa vuosittaisessa Ässäpäivässä.

Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen yhteistyö kantaa hedelmää – miljoonan tonnin päästösäästö saavutettiin jo

Vuonna 2015 alkanut Iso juttu keskittyi ilmastotavoitteisiin. Mukaan tuli yli 100 S-ryhmän kumppaniyritystä, ja yhteisenä tavoitteena oli miljoonan tonnin päästövähennys vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Tavoite saavutettiin jo vuonna 2024.

Nyt S-ryhmä tavoittelee ilmastopäästöjen vähentämistä nettonollaan koko arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä. Merkittävimmät päästöt (99,5 %) syntyvät arvoketjussa eli myymiemme tuotteiden tuotannossa. Kumppaneiden tekemä arvokas ilmastotyö näkyy päästölaskelmissa. S-ryhmä edellyttää jo nyt, että yli 10 milj. euron arvosta tuotteita toimittavat tavaran- ja palveluntoimittajat asettavat tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

Esimerkkejä yhteistyöstä kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa: