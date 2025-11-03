Metron järjestelmiä ja metrojunia uusitaan – liikenteenohjausjärjestelmä muuttuu lähivuosina
Pääkaupunkiseudun metron vanhoja järjestelmiä uusitaan vaiheittain tulevien vuosien aikana. Muutokset tehdään osana Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishanketta (METKA), jonka tavoitteena on parantaa metron turvallisuutta ja luotettavuutta. METKA-hankkeen käsittely päätöksenteossa etenee ja ehdolliset hankintapäätökset uudesta junankulunvalvontajärjestelmästä sekä radioverkosta on tehty.
METKA-hankkeen käsittely on edennyt päätöksenteossa. Helsingin ja Espoon kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet METKA:n hankesuunnitelman korotuksen. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi korotuksen 27.10. kokouksessaan ja Helsingin kaupunginhallitus taas 3.11. M400-metrojunien hankesuunnitelma jäi vielä odottamaan Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyä. Päätökset etenevät kaupunginhallitusten käsittelyiden myötä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustojen käsittelyyn.
METKA-hanke mahdollistaa kapasiteetin kasvun
Tavoitteena on, että vanhoja järjestelmiä uusimalla varmistetaan metron luotettavuus ja turvallisuus sekä myös mahdollistetaan kapasiteetin kasvu tulevaisuudessa kasvavan matkustajamäärän myötä. Uusitut järjestelmät mahdollistavat metron vuorovälin tihentämisen 120 sekuntiin tulevaisuudessa.
“Metron kapasiteetin kasvattaminen mahdollistaa sujuvan ja ympäristöystävällisen liikkumisen yhä suuremmalle matkustajamäärälle ja tukee kaupungin kestävän kasvun tavoitteita. Olemassa olevan infran parantaminen on sekä taloudellinen että kestävä ratkaisu.”, sanoo Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja ja Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.
”Nyt esitetty 25 % kapasiteettilisäys vastaa samaa kuin kolme uutta pikaraitiotietä, kymmenen bussilinjaa tiekapasiteettitarpeineen tai uusi moottoritiekaista, mutta on kustannuksiltaan näitä paljon edullisempi. Lisäys saadaan aikaan kokonaan ilman uuden infrastruktuurin rakentamista, mikä tekee hankkeen hiilijalanjäljestä paljon pienemmän.” kertoo Kaupunkiliikenne Oy:n hankejohtaja Heikki Viika.
METKA-hanke, eli Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen, on Kaupunkiliikenne Oy:n, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen, HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin yhteistyönä perustama hanke.
Yli 40 vuotta vanhat järjestelmät tulee uusia
Metrossa on käytössä monia alkuperäisiä eli yli 40 vuotta vanhoja järjestelmiä, joiden elinkaari on päättymässä. Nyt uusittavat junankulunvalvontajärjestelmä sekä radioverkko varmistavat metron luotettavan ja turvallisen liikennöinnin myös tulevaisuudessa. Liikenteenohjausjärjestelmän on tarkoitus valmistua 2030-luvun alussa.
Junankulunvalvontajärjestelmä on metroliikenteen ohjauksen kokonaisjärjestelmä, johon sisältyy liikenteenohjauskeskus, asetinlaite, tiedonsiirtojärjestelmä ja useita radanvarren ohjattavia tai valvottavia laitteita, esimerkiksi vaihteet.
Uusi junankulunvalvontajärjestelmä tarvitsee tiedon siirtämistä varten radioverkon. Uusi radioverkko toteutetaan mobiiliverkkoteknologialla. Junakulunvalvontajärjestelmän uusiminen nykyisestä pakkopysäytysjärjestelmästä puoliautomaattiseen junakulunvalvontaan mahdollistaa metron matkustajamäärän kasvun sekä parantaa metrojärjestelmän luotettavuutta ja liikenneturvallisuutta.
Uudet M400-sarjan metrojunat tulevat korvaamaan vanhimmat metrossa käytössä olevat M100- ja M200-sarjan junat. Uusien junien hankintaprosessi voidaan käynnistää sen jälkeen, kun Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt M400-metrojunien hankesuunnitelman ja junakulunvalvontajärjestelmän hankintapäätös on lainvoimainen ja toteutus käynnistyy. Matkustajaliikenne uusilla junilla arvioidaan alkavan 2030-luvun alussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli Isotalokaupunkiympäristön toimialajohtajaPuh:+358 50 593 3359olli.isotalo@espoo.fi
Heikki ViikaMETKA-projektin hankejohtajaKaupunkiliikenne OyPuh:+358 40 664 0879heikki.viika@kaupunkiliikenne.fi
Heidi HeikkiläkalustopalvelupäällikköKaupunkiliikenne OyPuh:+358 40 522 4711heidi.heikkila@kaupunkiliikenne.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Keilaniemen metrokortteliin haetaan uutta suunnitteluratkaisua3.11.2025 15:09:27 EET | Tiedote
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että Keilaniemen metrokorttelin asemakaavaa muutetaan. Jaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään asemakaavan muutoksen.
Kulttuurin iloa Lasten viikonlopun kuvituksessa3.11.2025 09:39:04 EET | Tiedote
Jo viidettä kertaa järjestettävä Espoon Lasten viikonloppu ilahduttaa vuoden pimeimpään aikaan, marraskuun lopulla 21.–23.11.2025. Tapahtumakokonaisuus on saanut kuvataitelija Anna Salmisalon luoman uuden mielikuvituksellisen ilmeen.
Kommunerna längs Västbanan och staten har enats om att föra järnvägsprojektet vidare till byggfasen – kommunerna nöjda med det äntligen uppnådda förhandlingsresultatet31.10.2025 17:30:30 EET | Pressmeddelande
I förhandlingarna mellan staten och delägarkommunerna i Västbanan Ab – Esbo, Åbo, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt – har parterna nått en överenskommelse om att föra Västbanan vidare till byggfasen. Aktieägaravtalet gällande finansieringen av projektet kommer att behandlas av beslutsorganen i de sex kommunerna och hos staten under november–december. Byggandet av Västbanan kan inledas i slutet av år 2027.
Länsiradan kunnat ja valtio sopivat ratahankkeen etenemisestä rakentamisvaiheeseen – kunnat tyytyväisiä vihdoin saavutettuun neuvottelutulokseen31.10.2025 17:30:30 EET | Tiedote
Länsirata Oy:n osakaskuntien Espoon, Turun, Salon, Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen sekä valtion välisissä neuvotteluissa on saavutettu sopu, jonka pohjalta voidaan siirtyä päätöksentekoon Länsiradan etenemisestä rakentamisvaiheeseen. Hankkeen rahoitusta koskeva osakassopimus viedään Länsiradan kuuden kunnan ja valtion päätöksentekoelimiin marras-joulukuussa. Länsiradan rakentaminen voisi alkaa vuoden 2027 lopulla.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta: rakennusjärjestyksen luonnos nähtäville31.10.2025 09:03:45 EET | Tiedote
Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti kokouksessaan 30.10.2025 asettaa Espoon rakennusjärjestysluonnoksen nähtäville ajalle 5.11.–5.12.2025. Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sen myötä luonnoksen sanamuotoja tarkennettiin ja siitä poistettiin epätarkoituksenmukaisia kohtia. Rakennusjärjestysluonnoksen muokattu versio julkaistaan keskiviikkona 5.11.2025 kokouksen pöytäkirjan yhteydessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme