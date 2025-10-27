Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesitys etenee aluevaltuuston neuvottelutoimikuntaan
Aluehallitus merkitsi tiedoksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen esityksen vuoden 2026 talousarviosta ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmasta. Esitykset etenevät aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsittelyyn. Neuvottelutoimikunnan jäseninä ovat aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat.
Aluehallitus merkitsi myös tiedoksi luonnoksen vuosien 2027–2030 investointisuunnitelmasta ja antoi luonnoksen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsiteltäväksi.
Aluehallitus hyväksyi johtamisrakenteen muutosten toteuttamiseksi käytyjen tuotannollistaloudellisten yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen ja toimenpiteiden käynnistämisen. Yhteistoimintaneuvottelut käytiin, koska yhteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja sekä 1.1.2026 käynnistyvää perhe- ja vammaispalvelujen palvelualueen johtamisrakennetta uudistetaan.
Muutos koskee 11 ylempää johtajatehtävää. Muutoksen arvioidaan johtavan enintään kuuden johtajan irtisanomiseen. Työnantaja selvittää parhaillaan muita mahdollisia irtisanottaville tarjottavia tehtäviä.
Esityslistan muut asiat käsiteltiin ja päätettiin esityksen mukaisesti.
Mia Laiho
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
