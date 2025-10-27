Förslaget till Västra Nylands välfärdsområdes budget går vidare till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade även utkastet till investeringsplan för 2027–2030 för kännedom och lämnade utkastet till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände resultatet av samarbetsförhandlingarna som förts av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker för att genomföra ändringar i ledningsstrukturen och inledande av åtgärderna. Samarbetsförhandlingar fördes, eftersom det gjordes uppdateringar i ledningsstrukturen inom de gemensamma social- och hälsovårdstjänsterna och det nya serviceområdet för familjer och personer med funktionsnedsättning, som inleder sin verksamhet den 1 januari 2026.

Ändringen gäller 11 högre direktörsuppgifter och den uppskattas leda till uppsägning av högst sex direktörer. Arbetsgivaren utreder för tillfället andra möjliga arbetsuppgifter som kan erbjudas till de anställda som ska sägas upp.

De övriga ärendena på föredragningslistan behandlades och godkändes enligt förslagen.