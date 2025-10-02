Villa Satakieli hurmasi Asuntomessuyleisön Oulussa

Paras messukoti -äänestyksessä yleisö valitsee talon, joka kokonaisuutena on miellyttänyt eniten. Tässä kategoriassa 20 % kaikista äänistä keräsi julkisivultaan sininen Villa Satakieli, joka voitti myös Paras sisustus- ja Paras keittiö -äänestykset. Yksikerroksinen puutalo on suunniteltu viisihenkisen perheen tarpeisiin, ja sen ehdoton sydän on avara olohuone–keittiö. Tyylikäs, kodikas ja lemmikkiystävällinen sisustus sekä energiatehokkaat ratkaisut saivat messuvierailta paljon kiitosta.

”Villa Satakielen yksitasoinen ratkaisu on mahdollistanut avaran ja selkeän pohjaratkaisun, vaikka neliömäärä on tässäkin kohteessa maltillinen. Niin ikään kiintokalustein toteutetut runsaat säilytystilat ovat varmasti olleet monen kävijän mieleen. Tämän päivän pientalorakentajille myös erillinen vierashuone on tärkeä. Tässä kohteessa se on toteutettu saunatuvan muodossa, joka helposti konvertoituu moneen muuhunkin käyttöön”, kuvailee Asuntomessujen operatiivinen johtaja, arkkitehti ja sisustusarkkitehti Timo Koskinen.

Toiseksi suosituimmaksi messukodiksi nousi Kontio Vehmas, joka sai 19 % äänistä. Talossa yhdistyvät rohkeasti hyvin erilaiset luonnonmateriaalit ja struktuurit, kuten jykevä hirsi ja ylelliset kivipinnat. Jaetulle kolmannelle sijalle yleisö nosti Huvilaisen ja Villa Prykän.

Pihat heijastavat pohjoisen luontoa

Parhaan pihan sarjassa yleisön suosikiksi nousi Kontio Vehmas. Hirsikoti avautuu suojaisaan vihersyvennykseen ja sen piha jatkaa kodin seesteistä tunnelmaa. Pihasuunnittelussa korostuvat selkeät linjat ja tilavan terassialueen kruunaa poreallas, jonne on suora yhteys myös pihasaunasta.

Toiseksi sijoittui Villa Satakielen perheystävällinen piha-alue, joka yllättää suojaisalla tunnelmallaan tontin keskeisestä sijainnista huolimatta. Piha koostuu puu- ja kiviterassien sekä nurmi- ja istutusalueiden tasapainoisesta kokonaisuudesta. Kolmanneksi sijoittui Huvilainen, jonka omalta pihalta ja terassilta avautuu vehreä näkymä myös jokisuistoon.

”Oulun messualueella pihat heijastavat pohjoisen luontoa ja asukkaiden elämäntapaa. Tontin kompaktiudesta ja tien läheisyydestä huolimatta esimerkiksi juuri Kontio Vehmaksen piha kuin pieni keidas, joka tuo luonnon osaksi myös talon sisätiloja”, Koskinen kuvailee.

Keittiöt keskiössä

Tänä vuonna yleisö pääsi äänestämään myös Parasta keittiötä. Tässäkin sarjassa voiton vei Villa Satakieli, jonka tilava keittiö yhdistyy saumattomasti oleskelutiloihin. Olohuoneen ja keittiön yhdistelmä on pinta-alaltaan peräti 56 neliötä. Tilaan tulvii valoa lähes koko seinän kattavista ikkunoista. Muutoin sävyiltään vaaleassa tilassa katseenvangitsijana toimii vihreä, poikkeuksellisen tilava kaapisto ja saareke.

Jaetulle toiselle sijalle sijoittuivat Villa Pesäpuu ja Kontio Vehmas. Molempien keittiöissä korostuvat luonnonmateriaalit, valoisuus ja toimivuus kompaktista koosta huolimatta. Kolmanneksi sijoittui Villa Suoja, jonka harkitussa, mutta persoonallisessa keittiöratkaisussa puu luonnollisessa värissään oli hallitseva elementti, samoin kuin runsaasti huomiota herättänyt puusäleikkö.

Sisustustyylien kirjo kuvasti messujen monimuotoisuutta

Hartaanselänrannan Asuntomessutalojen sisustuksissa näkyi tänä vuonna monipuolinen tyylien kirjo. Villa Satakielen lämminhenkinen ja neutraali kokonaisuus nousi yleisön suosikiksi, kun taas Kontio Vehmas puhutteli rohkeammalla tyylillään, joka näkyy muun muassa erilaisten pintojen ja muotojen yhdistelminä. Huvilainen sai kolmannen sijan rohkeista materiaalien yhdistelmistä ja monista arkea tukevista ratkaisuista.

”Tänä vuonna yleisö arvosti ennen kaikkea selkeälinjaisia ja selvästi perheen ja arjen tarpeet edellä suunniteltuja koteja – sellaisia, joissa näkyy aito elämä ja joissa voi kuvitella itsensäkin asumassa”, Koskinen summaa.





Äänestystulokset

Paras messukoti

Villa Satakieli Kontio Vehmas Huvilainen ja Villa Prykä (jaettu sija)

Paras sisustus

Villa Satakieli Kontio Vehmas Huvilainen

Paras keittiö

Villa Satakieli Villa Pesäpuu ja Kontio Vehmas (jaettu sija) Villa Suoja

Paras piha

Kontio Vehmas Villa Satakieli Huvilainen



Kesän 2025 Asuntomessukoteihin voi tutustua edelleen virtuaalisesti: https://www.asuntomessut.fi/oulu-2025/kohteet