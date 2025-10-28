S&P Ratings julkaisi analyysin Suomen taloudesta

28.10.2025 11:30:39 EET | Valtiokonttori | Tiedote

Jaa

S&P Ratings ei tehnyt päätöstä Suomen valtion luottoluokituksesta ennakkoon ilmoitettuna luottoluokituksen julkistamispäivänä 24.10.2025, mutta julkaisi päivitetyn analyysin.

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta.
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta.

Raportti on julkaistu valtionvelka.fi-sivustolla: Research Update Finland (27 October, 2025)

S&P Ratingsin luokitus Suomen valtion pitkäaikaiselle velalle on tällä hetkellä AA+. Luokituksen näkymät ovat vakaat.

Avainsanat

valtionvelkaluottoluokitukset

Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta ja kassasta, valtionvelan riskienhallinnasta sekä valtion luottoluokitussuhteista. Lue lisää työstämme: valtionvelka.fi 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Valtiokonttori

Frågor kring ekonomi och säkerhet återspeglades i statens hållbarhetsrapporter för 202425.9.2025 13:00:00 EEST | Pressmeddelande

Statskontoret har utarbetat en fjärde sammanfattning av hållbarhetsrapporterna från organisationer inom statsförvaltningen och den offentliga förvaltningen. I rapporterna granskas främjandet av hållbar utveckling. I rapporterna lyfte man fram samhälleliga fenomen, till exempel effekterna av statsförvaltningens besparingar samt stärkandet av säkerheten i vidsträckt bemärkelse med hjälp av hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsrapporteringen upphör i enlighet med finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer som en del av besparingarna inom statsförvaltningen, så sammanfattningen av rapporterna för 2024 blir den sista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye