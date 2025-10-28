S&P Ratings julkaisi analyysin Suomen taloudesta
S&P Ratings ei tehnyt päätöstä Suomen valtion luottoluokituksesta ennakkoon ilmoitettuna luottoluokituksen julkistamispäivänä 24.10.2025, mutta julkaisi päivitetyn analyysin.
Raportti on julkaistu valtionvelka.fi-sivustolla: Research Update Finland (27 October, 2025)
S&P Ratingsin luokitus Suomen valtion pitkäaikaiselle velalle on tällä hetkellä AA+. Luokituksen näkymät ovat vakaat.
