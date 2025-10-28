Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston 2026 aloittavan hallituksen kokoonpano vahvistettu

28.10.2025 12:43:36 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsenten vaali toimikaudelle 1.1.2026–31.12.2029 päättyi keskiviikkona 1.10.2025. Yliopistokollegio vahvisti vaalin tuloksen 24.10.2025.

Vaalin tuloksen mukaisesti ryhmästä professorit valituksi tulivat professori Hannu Häkkinen ja akatemiaprofessori Pasi Ihalainen.

Hannu Häkkinen työskentelee laskennallisen nanotieteen professorina. Hän on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan varadekaani.

Pasi Ihalainen on yleisen historian ja erityisesti vertailevan Euroopan historian professori. Hän on toiminut mm. humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenenä ja yliopistokollegion jäsenenä.

Ryhmästä muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö valituiksi tulivat yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio ja palvelupäällikkö Jouni Penttinen.

Filosofian vanhempi yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio on toiminut monissa yliopistoyhteisön tehtävissä, kuten yliopiston hallituksessa, yliopistokollegiossa sekä luottamushenkilönä.

Jouni Penttinen työskentelee digipalveluissa palvelupäällikkönä. Lisäksi hän toimii pääluottamusmiehenä.

Jyväskylän yliopiston hallitukseen tulee yliopistokollegion päätöksen mukaisesti kymmenen jäsentä. Yliopiston ulkopuolisia jäseniä seuraavan kahden vuoden toimikauden ajan ovat yliopistokollegion 27.5.2025 päätöksen mukaisesti TKT Antti Koivula, FT Marja Makarow, KTT, FL Hanna Maula ja FT Janne Poranen.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on valinnut kokouksessaan 17.9.2025 hallituksen opiskelijajäseniksi Jenni Suutarin ja Akseli Haanpään. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 

Hallitus on yliopiston ylin päättävä elin. Se päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista.

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Sanna Anttilainen, sanna.anttilainen@jyu.fi

