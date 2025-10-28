Kela/FPA

Tarkista verokorttisi tuloraja – varmista oikea verotus Kelan tuille

29.10.2025 08:55:39 EET | Kela/FPA | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi)

Kela muistuttaa asiakkaitaan tarkistamaan vuoden 2025 verokortin tulorajan ja tilaamaan tarvittaessa uuden verokortin Verohallinnolta. Näin varmistat, että Kelan tukien ennakonpidätys menee oikein eikä liikaa veroa peritä.

Kelan tukea saavan kannattaa tarkistaa verokortin tuloraja ja tilata tarvittaessa uusi verokortti. Jos tuloraja ylittyy loppuvuodesta, Kelan maksamat tuet verotetaan perusprosentin sijaan korkeammalla lisäprosentilla. Osa Kelan maksamista tuista on verotettavaa tuloa, osa taas verotonta.

Voit tarkistaa nykyisen verokorttisi tiedot ja tilata verokortin Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Tulotietosi löytyvät Tulorekisteristä. Muutosverokortti pitää tilata sosiaalietuuksien maksamista varten.

Jos uusi verokortti koskee tulevia maksuja, voit pyytää Verohallintoa toimittamaan uuden verokortin suoraan Kelaan. Sinun ei tarvitse tällöin ilmoittaa Kelaan uudesta verokortista.

Kela voi korjata ennakonpidätystä vain maksuvuoden aikana

Jos etuus on jo maksettu ja haluat, että ennakonpidätystä korjataan jälkikäteen, tilaa ensin uusi verokortti. Ilmoita sitten uudesta verokortista Kelaan ja pyydä ennakonpidätyksen korjausta, koska Kela ei korjaa jo maksettujen etuuksien ennakonpidätystä automaattisesti. Verokortin pitää olla sosiaalietuuksia varten ja voimassa sen etuuden maksupäivästä alkaen, jonka ennakonpidätystä haluat korjata.

Verotusta voidaan korjata vain maksuvuoden aikana. Jos haluat, että vuonna 2025 maksettua ennakonpidätystä korjataan jälkikäteen, uuden verokortin pitää olla Kelassa joulukuun puoleen väliin mennessä. Jos tilaat muutosverokortin 12.12.2025 tai sen jälkeen, Kela ei välttämättä ehdi tehdä muutoksia vuoden 2025 ennakkoperintään.

