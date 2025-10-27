Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Työtapaturma sormijatkoskoneella – päiväsakkoja ja yhteisösakko

28.10.2025 13:53:20 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket | Tiedote

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi puuteollisuuden alalla toimivan Kannonpuu Oy:n työturvallisuusrikoksesta 30 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työturvallisuusrikoksesta yrityksen toimitusjohtajan 50 päiväsakon sakkorangaistukseen, tuotannon suunnittelijan 30 päiväsakon sakkorangaistukseen sekä työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 23.10.2025.

Käräjäoikeuden käsiteltävänä ollut asia tuli ilmi, kun työsuojelutarkastaja tutki maaliskuussa 2024 Kannonkoskella tapahtunutta työtapaturmaa. Työntekijä oli käyttänyt sormijatkoskonetta, sammuttanut koneen ja mennyt puhdistamaan sitä turva-aitojen sisäpuolelle. Koneen jarru oli epäkunnossa, minkä vuoksi koneen terä oli jäänyt pyörimään. Työntekijän käsivarsi osui pyörivään terään. 

Vastaajat kiistivät oikeudessa syyllisyytensä ja vaativat syytteiden hylkäämistä.

Käräjäoikeuden mukaan kyseistä sormijatkoskonetta oli käytetty jo viikko ennen tapaturmaa, vaikka jarruvika oli tiedossa. Lisäksi vastaavia vikoja oli esiintynyt aiemminkin. Tämän ohella työnantajan antama perehdytys työhön sekä turvallisuusasioihin on katsottu olleen vähäistä, ja vaarojen arvioinnissa katsottiin olleen puutteita. Käräjäoikeus totesi, että pyörimään jäänestä terästä johtuva turvallisuuspuute on aiheutunut työnantajan laiminlyönnistä. 

Työsuojeluviranomainen muistuttaa työnantajia työturvallisuuteen liittyvistä vastuista. Työnantajalla on muun muassa velvollisuus varmistaa laitteiden riittävä tekninen turvallisuus, antaa riittävä perehdytys ja arvioida työvälineiden vaarat riittävällä tavalla. Työnantajalla on velvollisuus myös valvoa niin käytettäviä työtapoja kuin työvälineiden sekä turvalaitteiden kuntoa.

Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomio 23.10.2025, asianumero R 175/2025/817. Tuomio ei ole lainvoimainen. 

Yhteyshenkilöt

Juristi Lassi Anttila, 0295 018 189, etunimi.sukunimi@avi.fi
Työsuojelun vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

