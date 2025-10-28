Keski-Suomen hyvinvointialue esittää alijäämien kattamisajan pidentämistä
Keski-Suomen hyvinvointialue esittää lausunnossaan valtiovarainministeriölle, että rahoituslakiin esitetyt määräaikaiset muutokset koskisivat kaikkia hyvinvointialueita ja että aluekohtainen lisäaika voisi olla valtiovarainministeriön päätöksellä myös pidempi kuin vuoden 2027 tai 2028 loppuun saakka. Aluehallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 28.10. lausunnon valtiovarainministeriölle hyvinvointialuelakia koskevista muutosesityksistä.
Rahoitusjärjestelmässä on ollut huomattavaa valtakunnallista epätarkkuutta johtuen puutteellisista ja virheellisistä diagnoositiedoista, mikä on vääristänyt hyvinvointialueiden rahoitusta. Näin ollen lisäaikaa alijäämien kattamiseen olisi syytä antaa kaikille hyvinvointialueille, kunnes rahoitusjärjestelmässä olevat epäselvyydet on ratkaistu. Keski-Suomen hyvinvointialueen lausunnon mukaan alijäämää on palvelujen järjestämisen lisäksi koitunut myös rahoitusjärjestelmän toimimattomuudesta.
Hyvinvointialue on myös tehnyt oikaisupyynnön rahoituksesta valtiovarainministeriölle ja valituksen hallinto-oikeuteen. Hyvinvointialueen mukaan se on saanut rahoitusta vajaa 100 miljoonaa liian vähän. Hyvinvointialue on myös antanut kannanoton rahoitusjärjestelmän korjaustarpeista.
Lue lisää:
Kannanotto: Hyvinvointialueiden rahoitusmallin toteutus vaarantaa palvelujen yhdenvertaisuuden (tiedote 9.10.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/kannanotto-hyvinvointialueiden-rahoitusmallin-toteutus-vaarantaa-palvelujen
Aluehallitus sai neljännesvuosikatsauksen
Keski-Suomen hyvinvointialueen talous on painumassa miinukselle ennakoitua enemmän. Neljännesvuosikatsaukseen sisältyvän tulosennusteen mukaan muutettu talousarvio olisi ylittymässä 7 miljoonalla eurolla.
Hyvinvointialueen menot ovat tänä vuonna noin 1,5 miljardia euroa ja alijämää on kertymässä tulosennusteen mukaan tälle vuodelle vajaa 81 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa alijäämä on kertynyt 44 miljoonaa euroa, joten loka-joulukuussa ennakoidaan alijäämää kertyvän vielä 37 miljoonaa euroa.
Ylitysennuste johtuu pitkälti ikääntyneiden asumispalveluiden ja lastensuojelun ennakoitua suuremmista menoista. Aluehallitus merkitsi neljännesvuosikatsauksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen aluevaltuustolle.
Lue lisää:
Hyvinvointialueen talous painumassa ennusteen mukaan yli talousarvion
https://www.hyvaks.fi/uutiset/hyvinvointialueen-talous-painumassa-ennusteen-mukaan-yli-talousarvion
Talousarvio sekä palvelustrategia ja -verkko aluevaltuustoon lähetekeskusteluun
Aluehallitus lähetti ensi vuoden talousarvion sekä palvelustrategia- ja palveluverkkoesitykset aluevaltuustoon lähetekeskusteluun. Aluevaltuusto käy näistä lähetekeskustelun 4.11.
Lue lisää:
Palveluiden toimivuus turvataan tiukassakin taloustilanteessa (tiedote 8.10.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/palveluiden-toimivuus-turvataan-tiukassakin-taloustilanteessa
Talous: www.hyvaks.fi/hyvinvointialue/talous
Palvelustrategia- ja palveluverkkoesitykset: www.hyvaks.fi/palveluverkko
Arviointimenettelystä tulleet toimenpide-ehdotukset tiedoksi aluevaltuustolle
Aluehallitus merkitsi arviointiryhmältä tulleet toimenpide-ehdotukset tiedoksi ja lähetti ne edelleen aluevaltuustolle. Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut tähän mennessä kaksi toimenpide-ehdotusta. Toinen niistä koskee talouden sopeuttamista ja palveluverkon uudistamista niin, että siitä saadaan suunnitellut 18,6 miljoonan vuotuiset säästötavoitteet.
Toinen toimenpide-ehdotus koskee terveydenhuoltoa. Sen mukaan hyvinvointialueen on purettava erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset päällekkäisyydet omassa palvelutuotannossaan sekä varmistettava sujuvat hoito- ja palveluketjut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden välillä. Lisäksi ehdotuksen mukaan hyvinvointialueen on keskityttävä ensisijaisesti vastaamaan keskussairaalatasoiseen vaativaan erikoissairaanhoitoon ja sitouduttava erikoissairaanhoidossa tiiviiseen yhteistyöhön Itä-Suomen yhteistyöalueen kanssa.
Keski-Suomen hyvinvointialue on arviointimenettelyssä. Sen tavoitteena on hyvinvointialueen toiminnan ja talouden yhteensovittaminen. Ryhmän puheenjohtajana on lääketieteen tohtori Jaakko Herrala.
Hyvinvointialueen sekä kuntien ja Keski-Suomen liiton välinen yhteistyösopimus aluevaltuustoon
Hyvinvointialueen, Keski-Suomen liiton ja kuntien välille ollaan sopimassa uutta strategista yhteistyösopimusta. Aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto hyväksyisi sopimuksen.
Sopimuksessa on neljä tavoitekokonaisuutta. Tavoitekokonaisuudet ovat:
- Osallisuus ja yhteisöllisyys
- Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä palvelujen järjestäminen
- Yhteinen edunvalvonta ja elinvoima
- Arjen turvallisuus ja varautuminen
Strategisen yhteistyösopimuksella asetetaan kuntien ja maakunnan liiton kanssa yhteiset tavoitteet ja vahvistetaan alueellisen yhteistyön rakenteita. Tavoitteet tukevat myös itäisellä yhteistyöalueella sekä valtakunnallisesti tehtävää edunvalvontatyötä. Sopimusta täydentävä suunnitelma tekee näkyväksi yhteistyön tavoitteiden edistämiseksi ja määrittää seurannan periaatteet.
Hyvinvointialueelle vammaisohjelma
Hyvinvointialueelle tulee vammaisohjelma. Se osaltaan turvaa vammaisten henkilöiden asemaa ja oikeuksia kaikissa hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnoissa. Aluehallitus hyväksyi vammaisohjelman vuosille 2025-2029.
Ohjelma kokoaa yhteen keskeiset periaatteet ja toimenpiteet, joilla hyvinvointialue edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia. Vammaisohjelma kattaa kaikki hyvinvointialueen palvelut ja toiminnot, ja se ohjaa koko hyvinvointialueen toimintaa.
Vammaisohjelmaa hyödynnetään myös kuntien ja muiden kumppaneiden, kuten järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ohjelma toimii suunnannäyttäjänä eri osapuolille vammaisten henkilöiden aseman ja oikeuksien parantamiseen. Ohjelman toivotaan toimivan myös kannustimena alueen kunnille omien vammaisohjelmien päivittämisessä.
Vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston jäsenistöihin täydennyksiä
Aluehallitus päätti täydentää vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston jäsenistöjä kuntien esitysten pohjalta.
Petäjävesi: vanhusneuvoston varsinainen jäsen Mervi Ässämäki ja varajäsen Liisa Kiivanen sekä vammaisneuvoston varsinainen jäsen Niina Uutela ja varajäsen Tanja Roslöf.
Hankasalmi: vanhusneuvoston varsinainen jäsen Marjatta Tynkkynen ja varajäsen Markku Häkkinen.
Konnevesi: vanhusneuvoston varajäsen Irmeli Valkonen-Minkkinen
Kinnula: vammaisneuvoston varajäsen Hellevi Syrjälä
Jyväskylä: nuorisovaltuusto varajäsen Miina Tuominen
Muurame: nuorisovaltuuston varsinainen jäsen Aleksi Vesiaho, varajäsen Katariina Poikonen
Muut asiat
Aluehallitus merkitsi vammaisten asumispalveluja koskevan tuotantotapa-analyysin tiedoksi. Nyt tehty tuotantotapa-analyysi on pilotti koko hyvinvointialueen yhteiselle prosessille tuotantotapa-analyysistä. Aiemmin tuotantotapa-analyysejä on jo tehty, mutta nyt tehty pilotti kokoaa kattavimmin eri käytänteet ja yhtenäistää prosesseja.
Aluehallitus lakkautti 10 virkaa ja perusti 3 kenttäjohtajan virkaa.
Aluehallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnot kahdesta palveluvastaavien virkanimityksestä tehdystä valituksesta.
Vastausehdotus valtuustoaloitteeseen hyvinvointialueen organisaatiota koskien palautettiin uudelleen valmisteluun.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2025266 ).
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Lotta Ahola, p. 040 756 8206 (palveluverkkoa koskevassa asiakohdassa puheenjohtajan jäävättyä itsensä)
Yhteyshenkilöt
Viestinnän yhteissähköpostiviestinta@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.10.2025 14:29:29 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.10.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Suuruspääntie Jyväskylä Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Jyväskylän suuruspääntielle, jossa ilmoituksen mukaan kerrostaloasunnosta tuli savua. Huoltomies tarkisti tilat ennen pelastuslaitosken saapumista. Selvisi että savun muodostuksen oli aiheuttanut liedelle jäänyt kattila eikä varsinaista tulipaloa ollut. Pelastuslaitoksen tehtävä asunnon tuulettaminen. Huoltomiehen ja pelastuslaitoksen saapuessa asunnossa ei ollut ketään paikalla. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Rokotusajat annetaan sekä verkossa että puhelimitse rokotusjärjestyksen mukaisesti – aamuinen verkkoajanvarauksessa ollut katkos saatiin korjattua nopeasti27.10.2025 15:14:05 EET | Tiedote
Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus rokotuksiin oikeutetuille avautuu vaiheittain sekä verkossa että puhelimessa. Ensimmäiseksi aikoja voivat varata 75 vuotta täyttäneet, sen jälkeen ajanvaraus käynnistyy 65 vuotta täyttäneille ja lopuksi ajan voi varata kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat. -Tämä tarkoittaa, että ajanvarauksen voi tehdä vasta, kun oma ikä- tai riskiryhmä on rokotusvuorossa. Näin varmistetaan, että rokotukset etenevät järjestyksessä ja kaikille riittää aikoja. Voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata ajan pelkästään puhelimitse tai 1.12. alkaen verkossa, toteaa ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen. Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee tekemään ajanvarauksen ensisijaisesti verkossa, sillä silloin ajan saa valittua heti itselleen sopivaksi. Rokotusaikoja voi varata osoitteessa: https://hyvaks.terveytesi.fi. -Verkkoajanvarauksessa oli tänä aamuna lyhyt katkos, joka saati
Lisäys tiedotteeseen: Ensimmäinen joukkorokotuspäivä sujui hyvin Jämsää lukuun ottamatta – neuvolan joukkorokotuspäivä sujui moitteettomasti27.10.2025 11:03:24 EET | Tiedote
Tiedotteeseen on lisätty Hankasalmella annettujen koronarokotteiden määrä. Ja korjattu kaikkien annettujen rokotteiden yhteismäärä. Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti ensimmäiset riskiryhmiin kuuluvat joukkorokotuspäivät lauantaina 25.10. Ensimmäinen joukkorokotuspäivä aikuisille oli tarkoitettu yli 75-vuotiaille ja voimakkaasti immuunipuutteisille. Myös Palokan neuvolassa rokotettiin raskaana olevia ja alle 7-vuotiaita lapsia.
Ensimmäinen joukkorokotuspäivä sujui hyvin Jämsää lukuun ottamatta – neuvolan joukkorokotuspäivä sujui moitteettomasti27.10.2025 10:37:57 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti ensimmäiset riskiryhmiin kuuluvat joukkorokotuspäivät lauantaina 25.10. Ensimmäinen joukkorokotuspäivä aikuisille oli tarkoitettu yli 75-vuotiaille ja voimakkaasti immuunipuutteisille. Myös Palokan neuvolassa rokotettiin raskaana olevia ja alle 7-vuotiaita lapsia.
Laitosateriapalveluiden kumppani vaihtuu Multialla27.10.2025 09:13:28 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen laitosateriapalveluiden toimittaja muuttuu Multialla. Saarijärven Seudun Ravitsemuspalvelut SaaSeRa Oy aloittaa aterioiden toimituksen 1.1.2026. Muutos ei vaikuta asiakkaiden palvelukokonaisuuteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme