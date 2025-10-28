Keski-Suomen hyvinvointialue esittää alijäämien kattamisajan pidentämistä

Rahoitusjärjestelmässä on ollut huomattavaa valtakunnallista epätarkkuutta johtuen puutteellisista ja virheellisistä diagnoositiedoista, mikä on vääristänyt hyvinvointialueiden rahoitusta. Näin ollen lisäaikaa alijäämien kattamiseen olisi syytä antaa kaikille hyvinvointialueille, kunnes rahoitusjärjestelmässä olevat epäselvyydet on ratkaistu. Keski-Suomen hyvinvointialueen lausunnon mukaan alijäämää on palvelujen järjestämisen lisäksi koitunut myös rahoitusjärjestelmän toimimattomuudesta.

Hyvinvointialue on myös tehnyt oikaisupyynnön rahoituksesta valtiovarainministeriölle ja valituksen hallinto-oikeuteen. Hyvinvointialueen mukaan se on saanut rahoitusta vajaa 100 miljoonaa liian vähän. Hyvinvointialue on myös antanut kannanoton rahoitusjärjestelmän korjaustarpeista.

Aluehallitus sai neljännesvuosikatsauksen

Keski-Suomen hyvinvointialueen talous on painumassa miinukselle ennakoitua enemmän. Neljännesvuosikatsaukseen sisältyvän tulosennusteen mukaan muutettu talousarvio olisi ylittymässä 7 miljoonalla eurolla.

Hyvinvointialueen menot ovat tänä vuonna noin 1,5 miljardia euroa ja alijämää on kertymässä tulosennusteen mukaan tälle vuodelle vajaa 81 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa alijäämä on kertynyt 44 miljoonaa euroa, joten loka-joulukuussa ennakoidaan alijäämää kertyvän vielä 37 miljoonaa euroa.

Ylitysennuste johtuu pitkälti ikääntyneiden asumispalveluiden ja lastensuojelun ennakoitua suuremmista menoista. Aluehallitus merkitsi neljännesvuosikatsauksen tiedoksi ja lähetti sen edelleen aluevaltuustolle.

Talousarvio sekä palvelustrategia ja -verkko aluevaltuustoon lähetekeskusteluun

Aluehallitus lähetti ensi vuoden talousarvion sekä palvelustrategia- ja palveluverkkoesitykset aluevaltuustoon lähetekeskusteluun. Aluevaltuusto käy näistä lähetekeskustelun 4.11.

Arviointimenettelystä tulleet toimenpide-ehdotukset tiedoksi aluevaltuustolle

Aluehallitus merkitsi arviointiryhmältä tulleet toimenpide-ehdotukset tiedoksi ja lähetti ne edelleen aluevaltuustolle. Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut tähän mennessä kaksi toimenpide-ehdotusta. Toinen niistä koskee talouden sopeuttamista ja palveluverkon uudistamista niin, että siitä saadaan suunnitellut 18,6 miljoonan vuotuiset säästötavoitteet.

Toinen toimenpide-ehdotus koskee terveydenhuoltoa. Sen mukaan hyvinvointialueen on purettava erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset päällekkäisyydet omassa palvelutuotannossaan sekä varmistettava sujuvat hoito- ja palveluketjut erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden välillä. Lisäksi ehdotuksen mukaan hyvinvointialueen on keskityttävä ensisijaisesti vastaamaan keskussairaalatasoiseen vaativaan erikoissairaanhoitoon ja sitouduttava erikoissairaanhoidossa tiiviiseen yhteistyöhön Itä-Suomen yhteistyöalueen kanssa.

Keski-Suomen hyvinvointialue on arviointimenettelyssä. Sen tavoitteena on hyvinvointialueen toiminnan ja talouden yhteensovittaminen. Ryhmän puheenjohtajana on lääketieteen tohtori Jaakko Herrala.

Hyvinvointialueen sekä kuntien ja Keski-Suomen liiton välinen yhteistyösopimus aluevaltuustoon

Hyvinvointialueen, Keski-Suomen liiton ja kuntien välille ollaan sopimassa uutta strategista yhteistyösopimusta. Aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto hyväksyisi sopimuksen.

Sopimuksessa on neljä tavoitekokonaisuutta. Tavoitekokonaisuudet ovat:

Osallisuus ja yhteisöllisyys Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä palvelujen järjestäminen Yhteinen edunvalvonta ja elinvoima Arjen turvallisuus ja varautuminen

Strategisen yhteistyösopimuksella asetetaan kuntien ja maakunnan liiton kanssa yhteiset tavoitteet ja vahvistetaan alueellisen yhteistyön rakenteita. Tavoitteet tukevat myös itäisellä yhteistyöalueella sekä valtakunnallisesti tehtävää edunvalvontatyötä. Sopimusta täydentävä suunnitelma tekee näkyväksi yhteistyön tavoitteiden edistämiseksi ja määrittää seurannan periaatteet.

Hyvinvointialueelle vammaisohjelma

Hyvinvointialueelle tulee vammaisohjelma. Se osaltaan turvaa vammaisten henkilöiden asemaa ja oikeuksia kaikissa hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnoissa. Aluehallitus hyväksyi vammaisohjelman vuosille 2025-2029.

Ohjelma kokoaa yhteen keskeiset periaatteet ja toimenpiteet, joilla hyvinvointialue edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia. Vammaisohjelma kattaa kaikki hyvinvointialueen palvelut ja toiminnot, ja se ohjaa koko hyvinvointialueen toimintaa.

Vammaisohjelmaa hyödynnetään myös kuntien ja muiden kumppaneiden, kuten järjestöjen ja seurakuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ohjelma toimii suunnannäyttäjänä eri osapuolille vammaisten henkilöiden aseman ja oikeuksien parantamiseen. Ohjelman toivotaan toimivan myös kannustimena alueen kunnille omien vammaisohjelmien päivittämisessä.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston jäsenistöihin täydennyksiä

Aluehallitus päätti täydentää vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston jäsenistöjä kuntien esitysten pohjalta.

Petäjävesi: vanhusneuvoston varsinainen jäsen Mervi Ässämäki ja varajäsen Liisa Kiivanen sekä vammaisneuvoston varsinainen jäsen Niina Uutela ja varajäsen Tanja Roslöf.

Hankasalmi: vanhusneuvoston varsinainen jäsen Marjatta Tynkkynen ja varajäsen Markku Häkkinen.

Konnevesi: vanhusneuvoston varajäsen Irmeli Valkonen-Minkkinen

Kinnula: vammaisneuvoston varajäsen Hellevi Syrjälä

Jyväskylä: nuorisovaltuusto varajäsen Miina Tuominen

Muurame: nuorisovaltuuston varsinainen jäsen Aleksi Vesiaho, varajäsen Katariina Poikonen

Muut asiat

Aluehallitus merkitsi vammaisten asumispalveluja koskevan tuotantotapa-analyysin tiedoksi. Nyt tehty tuotantotapa-analyysi on pilotti koko hyvinvointialueen yhteiselle prosessille tuotantotapa-analyysistä. Aiemmin tuotantotapa-analyysejä on jo tehty, mutta nyt tehty pilotti kokoaa kattavimmin eri käytänteet ja yhtenäistää prosesseja.

Aluehallitus lakkautti 10 virkaa ja perusti 3 kenttäjohtajan virkaa.

Aluehallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnot kahdesta palveluvastaavien virkanimityksestä tehdystä valituksesta.

Vastausehdotus valtuustoaloitteeseen hyvinvointialueen organisaatiota koskien palautettiin uudelleen valmisteluun.

