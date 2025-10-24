Aluevaltuusto päätti strategian pohjasta ja keskusteli vilkkaasti ikäihmisten asumispalveluista

Forssassa tiistaina koolla ollut aluevaltuusto keskusteli pitkään ikäihmisten asumispalveluista. Valtuutettujen puheenvuoroissa korostui huoli ikäihmisten palveluiden laadusta ja hoivan riittävyydestä. Osa valtuutetuista kyseenalaisti muutosten järkevyyttä, vaikka esitetyt muutokset ovat jatkoa aluevaltuuston huhtikuussa 2024 hyväksymälle palveluverkkopäätökselle.

Oma Hämeen tavoitteena on, että ikäihmisten lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen keskitetään kolmeen yksikköön/kiinteistöön vuoteen 2028 mennessä. Samalla lisätään yhteisöllisen asumisen palveluja.

Pitkässä keskustelussaan päättäjät pohtivat myös yhteisöllisen asumisen määritelmää ja asiakkaille tulevia kustannuksia. Valtuutettuja mietitytti myös se, miten eri yksiköt sopivat yhteisölliseen asumiseen ja minkälaisia investointeja yksiköiden muutostyöt vaativat.

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä teki keskustelun aikana esityksen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitys kuitenkin kaatui äänestyksessä äänin 49–10. Niinpä aluevaltuusto hyväksyi seuraavat muutokset ikäihmisten asumispalveluihin:

• Janakkalan Tapailakodin ja Hämeenlinnan Ilveskodin toiminnat siirretään Janakkalan ja Riihimäen sairaaloiden tiloihin kevään 2026 aikana.

• Birgittakoti muutetaan pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta yksiköstä yhteisöllisen asumisen yksiköksi.

• Lopen Salmelassa tuotetaan jatkossa lyhyt- tai pitkäaikaista yhteisöllistä asumista.

• Jokioisten Intalankartanon Onnela-yksikön (16 paikkaa) toiminta jatkuu eli aiemmin suunniteltuja muutoksia ei toteuteta.

Aluevaltuusto päätti lisäksi äänin 58–1 lisätä päätökseen toimenpidealoitteen. Aloitteessa korostetaan, että ikäihmisten asumispalveluissa tilojen tulee soveltua ja olla säädösten mukaiset suhteessa toimintaan. Lisäksi korostetaan, että yhteisöllisen asumisen kriteerit, hoivatyön resurssit ja asiakasmaksut tulee olla yhdenmukaiset koko hyvinvointialueella. Ennen toimeenpanoa edellä mainitut asiat pyydetään tuomaan aluehallituksen käsiteltäväksi.

Aluevaltuusto päätti lisäksi, että että Janakkalan sairaalan toiminnot ja henkilöstö siirretään Assi-sairaalaan keväällä 2026. Aluevaltuusto päätti myös vammaispalveluiden asumispalveluiden muutoksista. Matinkulmakotien A- ja B-talojen toiminnot siirtyvät Hämeenlinnassa Ilveskotiin kevään 2026 aikana.

Asiakaslähtöisen strategian pohja hyväksyttiin

Aluevaltuusto käsitteli kokouksessaan myös hyvinvointialueen uuden, valmisteilla olevan strategian pohjaa ja hyväksyi hyvinvointialueen merkityksen, arvot ja strategiset painopisteet vuosille 2026–2029. Merkitys ja arvot jatkavat nykyisen strategian linjaa, mutta strategiset painopisteet on muokattu vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Strategiset linjaukset ohjaavat hyvinvointialueen toimintaa tulevina vuosina kohti entistä asiakaslähtöisempää ja vaikuttavampaa palvelukokonaisuutta.

Valtuutetut korostivat strategiakäsittelyn palveluiden asukaslähtöisyyttä ja yhdenvertaisuutta. Päättäjät toivovat strategialta konkretiaa ja rohkeutta. Strategian jalkauttamiseen kaivataan panostusta, jotta se tulee osaksi henkilöstön arkea ja näkyy palveluissa asiakkaalle asti.

Nyt valmisteilla oleva strategia pohjautuu asiakaslähtöisyyteen ja vaikuttavuuteen, joissa ennakointi, yhteistyö ja rohkea uudistuminen ovat keskeisiä toimintaperiaatteita. Strategian tavoitteena on rakentaa hyvinvointialue, joka toimii ennakoivasti, yhdenvertaisesti ja vaikuttavasti – joka on askelen edellä elämäsi polulla.

Aluevaltuuston päätöksen jälkeen strategiavalmistelu jatkuu palvelustrategian valmistelulla ja strategian toimeenpanosuunnitelmalla. Nämä valmistellaan päätöksentekoon kevään 2026 aikana. Valmistelua tehdään yhteistyössä poliittisten päättäjien, asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Lisäksi aluevaltuusto päätti tiistai-iltana ensi vuoden kokouspäivämääränsä esityslistan mukaisesti. Kokouksia pidetään vuonna 2026 kahdeksan vaihdellen Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Aluevaltuusto käsitteli myös vastausta valtuustoaloitteeseen, joka koskee lääkärien ja hoitajien suomen kielen taitoa. Kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmän jättämässä aloitteessa esitetään muun muassa, että kielitaito huomioitaisiin palkkauksessa. Lisäksi toivottiin, että Oma Häme kehittäisi käytäntöjä, joilla hoitohenkilöstön suomen kieli- ja ammattitaidon kehittäminen turvataan työskentelyn ohessa.

Oma Hämeen antamassa vastauksessa todetaan, ettei palkkauksen eriyttäminen kielitaidon mukaan ole laillisesti mahdollista. Hyvinvointialue edistää kielitaidon kehittymistä järjestämällä koulutuksia ja tukemalla ammatillista kasvua koulutusmäärärahojen puitteissa. Aluevaltuusto merkitsi valtuustoaloitteeseen saadun vastauksen tiedoksi.

Istuvan valtuuston ensimmäinen kyselytunti pidetty

Ennen varsinaista kokousta pidettiin istuvan aluevaltuuston ensimmäinen kyselytunti. Oma Hämeen hallintosäännön mukaan valtuuston kyselytunti järjestetään sekä kevät- että syyskaudella. Valtuutetulla on oikeus esittää aluehallitukselle julkisella kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä kysymyksiä hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta koskevista asioista. Kysymyksiin vastaa aluehallituksen puheenjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Kysymykset on toimitettava kirjallisina etukäteen, eikä niistä käydä varsinaista keskustelua.

Tiistain kyselytunnilla valtuutettujen kysymykset koskivat kotihoidon henkilöstöresursseja ja kuormitusta, ikäihmisten perhehoitoa, ikäihmisten käyttämien turvapalvelujen hinnoittelua ja lapsiperheiden kotipalvelun maksullisuutta. Lisäksi käsittelyssä olivat erikoissairaanhoidon osastopaikkojen vähennysten vaikutukset, hyvinvointialueen hankinnat, erikoissairaanhoidon jonojen purkaminen, johtajien määrän kehittyminen sekä Kanta-Hämeen huumetilanne, erityisesti alfa-PVP:n suhteen.

