Kim Berg Pohjoismaiden neuvoston varapresidentiksi
Pohjoismaiden neuvosto on valinnut kansanedustaja Kim Bergin (SDP) neuvoston varapresidentiksi. Neuvoston presidentiksi valittiin Ville Väyrynen (Kok.). Berg toimii varapresidenttinä vuonna 2026, jolloin Suomi ja Ahvenanmaa ovat Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaa.
– On suuri kunnia toimia Pohjoismaiden neuvoston varapresidenttinä ja olla mukana johtamassa pohjoismaista yhteistyötä aikana, jolloin turvallisuus, kestävyys ja yhteenkuuluvuus ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Kiitän Pohjoismaiden neuvostoa luottamuksesta ja odotan tiivistä yhteistyötä puheenjohtajakauden aikana, Berg sanoo.
Suomi ja Ahvenanmaa haluavat puheenjohtajakaudellaan vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä keskittymällä kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen, varautumiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Puheenjohtajuusohjelma korostaa myös nuorten osallisuutta, kulttuurin ja koulutuksen merkitystä yhteiskuntien henkiselle kriisinkestävyydelle sekä tarvetta vastata hybridiuhkiin yhdessä Pohjoismaissa, sekä työtä rajaesteiden poistamiseksi ja uusien syntymisen ehkäisemiseksi Pohjoismaissa.
– Rajaesteiden purkaminen on pohjoismaisen yhteistyön konkreettisin osa ihmisten arjessa. Siksi on tärkeää, että Suomi jatkaa Ruotsin aloittamaa työtä yhteistyön vahvistamiseksi ja esteiden vähentämiseksi maiden välillä. Tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia, Berg toteaa.
– Maailma muuttuu nopeasti, ja Pohjolassa meidän on vastattava yhteisiin haasteisiin syventämällä yhteistyötä. Pohjoismaat ovat aina olleet edelläkävijöitä luottamuksessa, demokratiassa ja tasa-arvossa. Näiden arvojen varaan rakennamme turvallisen tulevaisuuden, Berg toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamotPuh:050 514 3196
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Aki Lindén: Miten soterahoituksen kriisi ratkaistaan30.10.2025 12:45:24 EET | Tiedote
Keskustelu soterahoituksen riittävyydestä ja eräiden hyvinvointialueiden suoranaisesta kriisistä on käynyt viime päivinä kuumana. Tämä ei ole ihme, sillä yt-neuvotteluja käydään jo 16 alueella 22:sta, ja joillakin niistä on uhattuna satoja työpaikkoja. Irtisanomiset johtaisivat palveluiden rajuun heikentymiseen. Myös poliittinen keskustelu on kiivasta. Hyvinvointialueiden valtionrahoitus muodostaa 30 % valtion vuoden 2026 talousarviosta. Merkittävin yksittäinen syy tilanteeseen on hyvinvointialueiden aloitusvuoden 2023 korkea inflaatio ja muu voimakas kustannustason nousu, joita ei vuonna 2021 säädetyssä hyvinvointialueiden rahoituslaissa voitu ennakoida. Vuoden 2023 kustannukset ylittivät 5 % (1,4 miljardia euroa) alueiden rahoituksen. Tämä toistui lievempänä (1,1 miljardia euroa) vuonna 2024. Tätä ei alueiden enemmistö pysty kuromaan umpeen vuoteen 2026 mennessä, vaikka taloustilanne vuosina 2025 ja 2026 on parempi. Nykyisen hallituksen olisi pitänyt reagoida tähän jo vuonna 2024 pid
Sofia Virta ja Lotta Hamari peräänkuuluttavat pikaista ryhtiliikettä vauvaperheiden tukemiseksi – hyvinvoivat perheet ovat Suomen tulevaisuuden perusta29.10.2025 15:54:00 EET | Tiedote
Eduskunnan turvallisen odotus- ja vauva-ajan edistämisryhmän puheenjohtajat Sofia Virta ja Lotta Hamari muistuttavat, että vauvaperheiden hyvinvointi on yhteiskunnan kestävyyden ja tulevaisuuden kannalta kriittinen kysymys. Hyvinvoivat vauvat ja perheet eivät ole vain yksilön asia vaan kansanterveyden- ja talouden, syntyvyyden ja yhteiskunnan elinvoiman kulmakivi.
Pinja Perholehto (SDP): Sannfinländarna vill ersätta utbildningens och forskningens frihet med identitetspolitik28.10.2025 12:56:00 EET | Pressmeddelande
Nordiska rådet samlas i Stockholm den här veckan. Enligt rådets medlem Pinja Perholehto fortsätter Sannfinländarna där på samma linje som de redan slagit in på i Finland: att montera ned utbildningens och forskningens frihet och ersätta den med identitetspolitiskt nonsens.
SDP:n Pinja Perholehto: Perussuomalaiset haluavat korvata koulutuksen ja tieteen vapauden identiteettipolitiikalla28.10.2025 12:56:00 EET | Tiedote
Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu Tukholmassa kuluvalla viikolla. Neuvoston jäsen Pinja Perholehdon mukaan Perussuomalaiset jatkavat kokouksessa samaa linjaa, jonka ovat jo Suomessa aloittaneet: tutkimuksen, opetuksen ja tieteen vapauden alasajoa ja korvaamista identiteettipoliittisella huuhaalla.
SDP:n Piritta Rantanen: Kuuleeko hallitus viljelijöiden huolta?27.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
– Suurin osa viljanviljelijöistä tekee tänä vuonna tappiota jo kolmatta vuotta peräkkäin eikä loppua näy. Tilanne on kestämätön. Missä viipyvät hallituksen toimet ja esitykset maataloutta rampauttavan kannattavuuskriisin ratkaisemiseksi, kysyy maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme