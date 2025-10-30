Kim Berg Pohjoismaiden neuvoston varapresidentiksi

– On suuri kunnia toimia Pohjoismaiden neuvoston varapresidenttinä ja olla mukana johtamassa pohjoismaista yhteistyötä aikana, jolloin turvallisuus, kestävyys ja yhteenkuuluvuus ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Kiitän Pohjoismaiden neuvostoa luottamuksesta ja odotan tiivistä yhteistyötä puheenjohtajakauden aikana, Berg sanoo.

Suomi ja Ahvenanmaa haluavat puheenjohtajakaudellaan vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä keskittymällä kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen, varautumiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Puheenjohtajuusohjelma korostaa myös nuorten osallisuutta, kulttuurin ja koulutuksen merkitystä yhteiskuntien henkiselle kriisinkestävyydelle sekä tarvetta vastata hybridiuhkiin yhdessä Pohjoismaissa, sekä työtä rajaesteiden poistamiseksi ja uusien syntymisen ehkäisemiseksi Pohjoismaissa.

– Rajaesteiden purkaminen on pohjoismaisen yhteistyön konkreettisin osa ihmisten arjessa. Siksi on tärkeää, että Suomi jatkaa Ruotsin aloittamaa työtä yhteistyön vahvistamiseksi ja esteiden vähentämiseksi maiden välillä. Tämä on minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia, Berg toteaa.

– Maailma muuttuu nopeasti, ja Pohjolassa meidän on vastattava yhteisiin haasteisiin syventämällä yhteistyötä. Pohjoismaat ovat aina olleet edelläkävijöitä luottamuksessa, demokratiassa ja tasa-arvossa. Näiden arvojen varaan rakennamme turvallisen tulevaisuuden, Berg toteaa.