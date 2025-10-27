Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Pihtinevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Keski-Pohjanmaa)
Pihtineva Wind Oy (co. OX2 Finland Oy) suunnittelee Kokkolan Pihtinevan alueelle enimmillään 86 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Alue sijaitsee Kälviän ja Ullavan välisellä alueella noin 15 km kaakkoon Kokkolan keskustasta.
Hankealueeseen sisältyy kaksi osa-aluetta (A ja B), joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 149 km2. Hankealue on suunniteltu liitettäväksi kantaverkkoon uudella 400 kV voimajohdolla joko Ullavan sähköasemalle (Toholampi) tai Hirvisuon sähköasemalle (Kokkola). Sähkönsiirtovaihtoehtoja on neljä.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisessa saatiin 23 lausuntoa ja 219 mielipidettä. Kannanotoissa esiin nousivat muun muassa vaikutukset luontoon, eläimiin ja linnustoon, ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maisemaan ja arkeologiseen kulttuuriperintöön, sekä hankkeiden yhteisvaikutukset.
Hankealueella esiintyy paljon erämaa-alueille tyypillistä lajistoa ja luontoarvoja, ja hankkeen vaikutukset, kuten melu ja välke, elinympäristöjen pirstoutuminen ja ihmistoiminnan lisääntyminen alueella kohdistuvat erityisesti erämaa-alueita suosiviin lajeihin. Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävimpien kielteisten vaikutusten kohdistuvan metsäpeuraan, linnustoon ja luonnonsuojelualueisiin. Hankkeesta aiheutuu todennäköisesti merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen erityisesti Kälviäntien varren asutusalueille, jotka jäävät hankkeen osa-alueiden väliin, sekä voimajohdon johtokäytävän alueelle sijoittuvalle vakituiselle ja loma-asutukselle. Hankkeella on merkittäviä maisemavaikutuksia, jotka kohdistuvat erityisesti lähivaikutusalueelle. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa lisäävät vaikutuksia. ELY-keskuksen mukaan hankkeesta aiheutuvien merkittävien ympäristövaikutusten ehkäiseminen edellyttää tuotantoalueen merkittävää supistamista.
Hanke ei ole voimassa olevan Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan mukainen, sillä maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu seudullista tuulivoimaa. Hankkeella on myös suuria kielteisiä vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön.
Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/pihtinevatuulivoimaYVA
Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yksikön päällikkö Anne Polso, puh. 0295 027 975
Ryhmäpäällikkö Elina Venetjoki, puh. 0295 016 403
Ylitarkastaja Jonna Heinänen, puh. 0295 027 917
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden tas i bruk på NTM-centralen i Södra Österbottens landsvägar27.10.2025 11:19:49 EET | Pressmeddelande
Hastighetsbegränsningarna under vintern och den mörka perioden 2025–2026 tas i bruk på landsvägarna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten från och med onsdag 29.10.2025. De sänkta begränsningarna förbättrar trafiksäkerheten när man övergår till årets mörkaste tid, även om det inte råder egentligt vinterväglag överallt.
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset voimaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä (Pohjalaismaakunnat)27.10.2025 11:19:49 EET | Tiedote
Talvikauden 2025–2026 talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien maanteillä keskiviikosta 29.10.2025 alkaen. Alennetut rajoitukset parantavat liikenneturvallisuutta kun siirrytään vuoden pimeimpään aikaan, vaikkei varsinaista talvikeliä vielä kaikkialla olisikaan.
Etelä-Pohjanmaalla syyskuun lopussa 6842 työtöntä työnhakijaa21.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvussa viime vuodesta, mutta laaja työttömyys on laskussa. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut viime vuoteen verrattuna lähes 40 prosenttia, ja tällä hetkellä noin kolmannes työttömistä työnhakijoista kuuluu pitkäaikaistyöttömien joukkoon.
Saukkojärven vesilupa on saanut lainvoiman (Etelä-Pohjanmaa)20.10.2025 12:01:00 EEST | Tiedote
Alavudella sijaitsevan Saukkojärven aktiivinen säännöstely aiotaan lopettaa ja pitkään vallinnut vedenpinnan korkeustaso säilytetään jatkossa pohjapadon avulla. Hankkeen vesilain mukainen lupa on saanut lainvoiman 26.9.2025, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen. Lupa sisältää määräykset Saukkojärven pohjapadon rakentamisesta ja järven vedenkorkeudesta sekä pysyvistä käyttöoikeuksista ja korvauksista pohjapatoalueelle ja pysyvästi veden alle jäävälle maa-alueelle.
NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för Ilmatar Kattilaharju Oy:s Suorssaneva vindkraftsprojekt (Österbotten)20.10.2025 10:25:33 EEST | Pressmeddelande
Ilmatar Laihia Kattiharju Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 15 kraftverk i Laihela. Vindkraftverkens totala höjd är högst 340 meter och enhetseffekten är 10 MW. Projektområdet ligger i Laihela kommuns östra del och gränsar till Storkyro kommuns gräns.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme