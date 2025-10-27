Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Pihtinevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Keski-Pohjanmaa)

Hankealueeseen sisältyy kaksi osa-aluetta (A ja B), joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 149 km2. Hankealue on suunniteltu liitettäväksi kantaverkkoon uudella 400 kV voimajohdolla joko Ullavan sähköasemalle (Toholampi) tai Hirvisuon sähköasemalle (Kokkola). Sähkönsiirtovaihtoehtoja on neljä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisessa saatiin 23 lausuntoa ja 219 mielipidettä. Kannanotoissa esiin nousivat muun muassa vaikutukset luontoon, eläimiin ja linnustoon, ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maisemaan ja arkeologiseen kulttuuriperintöön, sekä hankkeiden yhteisvaikutukset.

Hankealueella esiintyy paljon erämaa-alueille tyypillistä lajistoa ja luontoarvoja, ja hankkeen vaikutukset, kuten melu ja välke, elinympäristöjen pirstoutuminen ja ihmistoiminnan lisääntyminen alueella kohdistuvat erityisesti erämaa-alueita suosiviin lajeihin. Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävimpien kielteisten vaikutusten kohdistuvan metsäpeuraan, linnustoon ja luonnonsuojelualueisiin. Hankkeesta aiheutuu todennäköisesti merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen erityisesti Kälviäntien varren asutusalueille, jotka jäävät hankkeen osa-alueiden väliin, sekä voimajohdon johtokäytävän alueelle sijoittuvalle vakituiselle ja loma-asutukselle. Hankkeella on merkittäviä maisemavaikutuksia, jotka kohdistuvat erityisesti lähivaikutusalueelle. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa lisäävät vaikutuksia. ELY-keskuksen mukaan hankkeesta aiheutuvien merkittävien ympäristövaikutusten ehkäiseminen edellyttää tuotantoalueen merkittävää supistamista.

Hanke ei ole voimassa olevan Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan mukainen, sillä maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu seudullista tuulivoimaa. Hankkeella on myös suuria kielteisiä vaikutuksia arkeologiseen kulttuuriperintöön.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/pihtinevatuulivoimaYVA

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.