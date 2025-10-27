Hirmumyrsky Melissa iski tuhoisasti Jamaikalle – jatkaa kulkuaan Kuubaan ja Bahamasaarille
Melissan tuulet puhalsivat kovimmillaan 83 metriä sekunnissa, ja se on voimakkain koskaan Jamaikalle rantautunut hurrikaani. Ilmastonmuutos voimistaa hirmumyrskyjä.
Pitkään Jamaikan eteläpuolella voimiaan kerännyt hurrikaani Melissa rantautui eilen illalla seitsemältä Suomen aikaan Jamaikan länsiosaan ja kulki hitaasti saaren yli pohjoiseen. Rantautuessaan Melissa oli erittäin vaarallinen 5. luokan hirmumyrsky; tuulen nopeus oli pahimmillaan yli 80 metriä sekunnissa.
Melissa heikentyi selvästi Jamaikan yllä, mutta pysyi silti koko saaren ylityksen ajan erittäin vaarallisena 3. tai 4. luokan hirmumyrskynä, eli tuulen nopeudet olivat 55–65 metriä sekunnissa.
"Pahimmilta tuhoalueilta ei ole vielä saatu varsinaisia havaintoja tuhoista, mutta myrskyn voimakkuuden perusteella ne ovat todennäköisesti katastrofaalisia", sanoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.
Suorat tuulituhot kattavat noin 100 kilometriä leveän alueen myrskyn silmästä. Lisäksi Melissa on aiheuttanut äärimmäisiä rannikko-, joki- ja äkkitulvia sekä vuoristoisilla alueilla maa- ja mutavyöryjä. Monet alueet saaren länsiosissa jäävät todennäköisesti useiksi päiviksi saarroksiin katkenneiden liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien takia.
Tilannetta pahentaa entisestään se, että myrsky toi runsaita sateita saarelle jo useita päiviä ennen rantautumistaan. Ennustetut neljän päivän sademäärät olivat alueelle 300–700 millimetriä, vuoristoalueille jopa 1 000 millimetriä. Sademäärät vastaavat noin 2–4 kertaa koko lokakuun sademäärää Jamaikalla. Suomessa koko vuoden sademäärä on tyypillisesti 700–800 millimetriä.
Melissa jatkaa kohti Kuubaa hieman heikentyneenä
Ihmisten varautumista ja evakuoimista hankaloitti myrskyn reitin ennustamiseen liittyvät epävarmuudet ja muutokset, sillä vielä viikonloppuna myrskyn ennustettiin ylittävän saaren selvästi idempää. Jamaikan pääkaupunki Kingston onneksi vältti pahimman katastrofin.
Jamaikan jälkeen myrsky alkoi jälleen hieman voimistua ennen rantautumistaan Kuuban etelärannikolle, lähelle Santiagon kaupunkia. Kuubaan Melissan silmä rantautui keskiviikkoaamuna noin yhdeksältä Suomen aikaan.
Melissan liike on nyt selvästi nopeutumassa, ja se ylittää Kuuban itäiset osat lähituntien aikana. Sen jälkeen se liikkuu hieman heikentyneenä 2. tai 3. luokan hirmumyrskynä itäisten Bahamasaarten yli pohjois-koilliseen. Heikentyneenäkin Melissan tuulet puhaltavat noin 45–55 metriä sekunnissa.
"Heikentymisestä huolimatta myrsky on edelleen erittäin voimakas ja aiheuttaa tuulituhojen lisäksi merkittäviä tulvia ja vuoristoalueilla myös maanvyörymiä", Nyman painottaa.
Hirmumyrskyt voimistuvat ilmastonmuutoksen seurauksena
Melissa jää historiaan, sillä se on voimakkain Jamaikalle koskaan rantautunut hurrikaani. Lisäksi Melissa on kaikkien aikojen voimakkain rantautuva hurrikaani Atlantilla, jaetulla 1. sijalla vuoden 1935 “Labor Day” -hurrikaanin ja vuoden 2019 Dorianin kanssa. Kaikissa näissä hurrikaanin rantautumishetken tuulenvoimakkuus oli 83 metriä sekunnissa.
Yksi selitys Melissan voimakkuudelle löytyy ilmaston lämpenemisestä. Melissa kulki hitaasti ja pitkään hyvin lämpimien, 30–31-asteisten merialueiden yllä ennen rantautumistaan Jamaikalle. Sen lisäksi, että merivesi oli pinnastaan 1–2 astetta tavanomaista lämpimämpää, se oli lämmintä myös paksussa kerroksessa eikä myrsky tavanomaisesta poiketen viilentänyt merivettä. Yleensä hitaasti liikkuvat myrskyt heikkenevät myrskyn sekoittaman, viilenevän meriveden takia.
Vaikka täsmälliset tutkimukset ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Melissan voimakkuuteen vielä puuttuvat, voidaan aiempien tutkimusten perusteella sanoa, että hurrikaani oli voimakkaampi ja sen tuottamat sademäärät runsaampia ilmastonmuutoksen seurauksena. Myös jo tapahtunut merenpinnan nousu teki myrskyn aiheuttamasta myrskytulvasta korkeamman.
"Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ilmastonmuutos lisää hurrikaanien tuulien voimakkuutta noin 5–10 metriä sekunnissa. Ilmastonmuutoksesta johtuva merivesien lämpeneminen teki Melissasta siis entistä tuhoisamman", Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylimeteorologi Henri Nyman, puh. 050 434 3421, etunimi.sukunimi@fmi.fi
Tutkija Mika Rantanen, puh. 050 475 0756, etunimi.sukunimi@fmi.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Historiallisen voimakas hurrikaani Melissa rantautuu Jamaikalle tiistaina27.10.2025 17:29:13 EET | Tiedote
Jamaikan eteläpuolella oleva hurrikaani Melissa on voimistunut korkeimman eli 5. kategorian trooppiseksi hirmumyrskyksi.
Kutsu medialle: Mitä tiede kertoo ilmastonmuutoksesta juuri nyt?24.10.2025 09:22:10 EEST | Kutsu
Ilmastonmuutos etenee kiihtyvällä vauhdilla. Mitä tieteellinen tieto kertoo ilmastonmuutoksen nykytilasta, ja miten muutokset näkyvät Suomessa? Mikä on maankäytön rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa? Tervetuloa kuulemaan tiivis kooste aiheesta YK:n ilmastokokouksen alla.
Kutsu medialle: Mitä tapahtuu, jos Pohjois-Atlantin kiertoliike AMOC keikahtaa uuteen asentoon?20.10.2025 09:30:27 EEST | Kutsu
Kansainvälinen tutkijajoukko kokoontuu keskustelemaan Pohjois-Atlantin kiertoliikkeen muutosten vaikutuksista Pohjoismaissa. Nordic Tipping Week -työpaja järjestetään 21.–24.10. Helsingissä ja Rovaniemellä. Kutsumme toimittajat kuulemaan aiheesta työpajan tilaisuuksiin!
Viikonlopun säässä on talven merkkejä - talvirenkaille tarvetta Pohjois-Lapissa17.10.2025 14:16:03 EEST | Tiedote
Tulevaan viikonloppuun mahtuu sekä aurinkoista ulkoilusäätä että kuuraantuvia tienpintoja. Sunnuntaina Pohjois-Lappiin on odotettavissa lumisadetta.
Tutkijat yhdistivät hiilidioksidimittaukset ja satelliittidatan – tuloksena tarkempaa tietoa peltojen hiilivirroista16.10.2025 08:47:08 EEST | Tiedote
Tutkijat kehittivät peltojen hiililaskentaa varten menetelmän, joka yhdistää satelliittihavainnot ja hiilidioksidin vuomittaukset. Menetelmällä saadaan nykyistä tarkempaa tietoa peltolohkojen kasvillisuuden kasvusta. Se auttaa parantamaan Suomen ja yritysten kasvihuonekaasuinventaarioita – tälle työlle on kiireellinen tarve.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme