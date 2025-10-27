Hirmumyrsky Melissa iski tuhoisasti Jamaikalle – jatkaa kulkuaan Kuubaan ja Bahamasaarille

Pitkään Jamaikan eteläpuolella voimiaan kerännyt hurrikaani Melissa rantautui eilen illalla seitsemältä Suomen aikaan Jamaikan länsiosaan ja kulki hitaasti saaren yli pohjoiseen. Rantautuessaan Melissa oli erittäin vaarallinen 5. luokan hirmumyrsky; tuulen nopeus oli pahimmillaan yli 80 metriä sekunnissa.

Melissa heikentyi selvästi Jamaikan yllä, mutta pysyi silti koko saaren ylityksen ajan erittäin vaarallisena 3. tai 4. luokan hirmumyrskynä, eli tuulen nopeudet olivat 55–65 metriä sekunnissa.

"Pahimmilta tuhoalueilta ei ole vielä saatu varsinaisia havaintoja tuhoista, mutta myrskyn voimakkuuden perusteella ne ovat todennäköisesti katastrofaalisia", sanoo Ilmatieteen laitoksen ylimeteorologi Henri Nyman.

Suorat tuulituhot kattavat noin 100 kilometriä leveän alueen myrskyn silmästä. Lisäksi Melissa on aiheuttanut äärimmäisiä rannikko-, joki- ja äkkitulvia sekä vuoristoisilla alueilla maa- ja mutavyöryjä. Monet alueet saaren länsiosissa jäävät todennäköisesti useiksi päiviksi saarroksiin katkenneiden liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien takia.

Tilannetta pahentaa entisestään se, että myrsky toi runsaita sateita saarelle jo useita päiviä ennen rantautumistaan. Ennustetut neljän päivän sademäärät olivat alueelle 300–700 millimetriä, vuoristoalueille jopa 1 000 millimetriä. Sademäärät vastaavat noin 2–4 kertaa koko lokakuun sademäärää Jamaikalla. Suomessa koko vuoden sademäärä on tyypillisesti 700–800 millimetriä.

Melissa jatkaa kohti Kuubaa hieman heikentyneenä

Ihmisten varautumista ja evakuoimista hankaloitti myrskyn reitin ennustamiseen liittyvät epävarmuudet ja muutokset, sillä vielä viikonloppuna myrskyn ennustettiin ylittävän saaren selvästi idempää. Jamaikan pääkaupunki Kingston onneksi vältti pahimman katastrofin.

Jamaikan jälkeen myrsky alkoi jälleen hieman voimistua ennen rantautumistaan Kuuban etelärannikolle, lähelle Santiagon kaupunkia. Kuubaan Melissan silmä rantautui keskiviikkoaamuna noin yhdeksältä Suomen aikaan.

Melissan liike on nyt selvästi nopeutumassa, ja se ylittää Kuuban itäiset osat lähituntien aikana. Sen jälkeen se liikkuu hieman heikentyneenä 2. tai 3. luokan hirmumyrskynä itäisten Bahamasaarten yli pohjois-koilliseen. Heikentyneenäkin Melissan tuulet puhaltavat noin 45–55 metriä sekunnissa.

"Heikentymisestä huolimatta myrsky on edelleen erittäin voimakas ja aiheuttaa tuulituhojen lisäksi merkittäviä tulvia ja vuoristoalueilla myös maanvyörymiä", Nyman painottaa.

Hirmumyrskyt voimistuvat ilmastonmuutoksen seurauksena

Melissa jää historiaan, sillä se on voimakkain Jamaikalle koskaan rantautunut hurrikaani. Lisäksi Melissa on kaikkien aikojen voimakkain rantautuva hurrikaani Atlantilla, jaetulla 1. sijalla vuoden 1935 “Labor Day” -hurrikaanin ja vuoden 2019 Dorianin kanssa. Kaikissa näissä hurrikaanin rantautumishetken tuulenvoimakkuus oli 83 metriä sekunnissa.

Yksi selitys Melissan voimakkuudelle löytyy ilmaston lämpenemisestä. Melissa kulki hitaasti ja pitkään hyvin lämpimien, 30–31-asteisten merialueiden yllä ennen rantautumistaan Jamaikalle. Sen lisäksi, että merivesi oli pinnastaan 1–2 astetta tavanomaista lämpimämpää, se oli lämmintä myös paksussa kerroksessa eikä myrsky tavanomaisesta poiketen viilentänyt merivettä. Yleensä hitaasti liikkuvat myrskyt heikkenevät myrskyn sekoittaman, viilenevän meriveden takia.

Vaikka täsmälliset tutkimukset ilmastonmuutoksen vaikutuksesta Melissan voimakkuuteen vielä puuttuvat, voidaan aiempien tutkimusten perusteella sanoa, että hurrikaani oli voimakkaampi ja sen tuottamat sademäärät runsaampia ilmastonmuutoksen seurauksena. Myös jo tapahtunut merenpinnan nousu teki myrskyn aiheuttamasta myrskytulvasta korkeamman.

"Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että ilmastonmuutos lisää hurrikaanien tuulien voimakkuutta noin 5–10 metriä sekunnissa. Ilmastonmuutoksesta johtuva merivesien lämpeneminen teki Melissasta siis entistä tuhoisamman", Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen sanoo.