Kommentti: Kasvinviljelytilojen kriisi vaatii rakenteellisia muutoksia
Kasvinviljelijät kokoontuivat 27.10. Somerolla järjestettyyn kriisikokoukseen. Kokouksen pohjalta laadittu yhdeksän toimenpiteen lista kasvinviljelytilojen ja erityisesi viljatilojen kriisin ratkaisemiseksi oli vahvasti tukipainotteinen. Tarkemmin tarkasteltuna esitetyt toimenpiteet saattaisivat kuitenkin jopa heikentää viljatilojen asemaa.
Keskeinen ongelma on, että lista keskittyy tukien määrään ja hallinnointiin sen sijaan, että se puuttuisi viljelijöiden ahdingon taustalla oleviin rakenteellisiin syihin. Viljatilojen vaikea taloudellinen tilanne ei johdu ensisijaisesti tukien ajoituksesta tai tasosta, vaan markkinoiden ja tuotantorakenteiden epäkohdista. Kestävämpi ratkaisu edellyttäisi näiden rakenteiden kehittämistä ja markkinoiden toimivuuden vahvistamista.
Tästä näkökulmasta listasta jäi puuttumaan useita keskeisiä teemoja, kuten tuottajien aseman vahvistaminen yhteistyötä lisäämällä, kilpailukyvyn parantaminen, lisäarvon luominen ja jakaminen tuottajille, vientimahdollisuuksien hyödyntäminen sekä markkinariskien hallinta.
Tämä ilmentää laajemmin sitä, kuinka viljan tuotanto ja sen kannattavuus ovat osin etääntyneet markkinoiden ohjausvaikutuksesta. Näkemys ei tietenkään koske kaikkia tiloja, mutta suorien pinta-alaan perustuvien tukien osuuden myötä tuotanto on monin osin muuttunut vähemmän markkinamuutoksiin reagoivaksi. Markkinasignaalit esimerkiksi kysynnän ja tarjonnan suhteesta eivät välity viljelijöille riittävän voimakkaasti ohjaamaan tuotantopäätöksiä. Tätä kuvastaa viljelypinta-alojen pysyminen lähes ennallaan heikosta kannattavuudesta huolimatta. Ilmiötä vahvistaa myös viljatilojen osa-aikaisuus, jos viljelyn kustannuksia pystytään kattamaan muilla tuloilla.
Listassa esitetyt tukimaksujen muutokset voisivat entisestään heikentää markkinoiden ohjausvaikutusta, sillä esimerkiksi tuottajahintojen muutokset välittyisivät viljelijöiden päätöksiin yhä vaimeammin. Kun hintasignaalit vaimenevat, myös kannustimet hakea parempaa tuottoa muista kohteista vähenevät. Lisäksi korkeammilla tukitasoilla on kestävää rakennemuutosta hidastava vaikutus.
Viljataseen perusteella kokonaistarjonnan ja -kysynnän suhde on pysynyt noin 1,5-kertaisena satokaudesta 2004/05 lähtien. Tukitasojen muutoksilla ei siis ole ollut merkittävää vaikutusta viljan tarjonnan ja kysynnän suhteeseen. Kokonaiskysyntä on kuitenkin tällä ajanjaksolla laskenut, erityisesti rehukäytön vähentymisen seurauksena. Suhdeluvun pysyminen samana viittaa siihen, että tarjonta on laskenut suhteessa saman verran, mutta markkinoiden epätasapaino ei kuitenkaan ole korjaantunut. Lisäksi tarjonnan vähenemisen taustalla on ennemminkin tilamäärän väheneminen kuin varsinainen tuotannon sopeuttaminen.
On markkinatalouden mukaista, että kasvavia kustannuksia joudutaan ajoittain sopeuttamaan laskeviin markkinatuottoihin. Kun tulot laskevat, yrityksen on mukautettava tuotantoaan ja panosten käyttöään vastaavasti. Tämä on osa markkinoiden itsekorjaavaa mekanismia, jossa resurssit ohjautuvat tehokkaampaan ja kannattavampaan käyttöön.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mauri Yli-LiipolamaatalousekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 586 8223mauri.yli-liipola@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Pikakommentti: Asuntomarkkinoiden alakulo jatkuu edelleen28.10.2025 09:11:35 EET | Tiedote
”Asuntohintatilastot eivät vieläkään anna lupausta paremmasta, ja sävy jatkuu harmaana. Eilen julkaistut kuluttajien luottamustilastot eivät myöskään ennakoi käännettä”, arvioi PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa aamun tuoreita lukuja.
Pikakommentti: Hauraita myönteisiä merkkejä työmarkkinoilla21.10.2025 09:03:32 EEST | Tiedote
Työllisyysluvuissa on vaihteeksi nähtävissä myönteisiä merkkejä, vaikka työttömien määrä on yhä suuri, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun tilastoja. Positiivista on, että työllisyyden lasku on taittunut yksityisen sektorin ansiosta.
KUTSU: Kohti toimivampia ruokamarkkinoita 3.12.202510.10.2025 10:09:10 EEST | Kutsu
Tervetuloa Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston ja Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus -hankkeen yhteistyössä järjestämään Kohti toimivampia ruokamarkkinoita -seminaariin keskiviikkona 3.12.2025.
Ennuste: Maailmankaupan arvaamattomat käänteet hämärtävät Suomen metsäteollisuuden näkymiä9.10.2025 09:56:55 EEST | Tiedote
Suomen metsäteollisuuden viennin arvo kasvaa maltillisesti lähivuosina, mutta kasvun yllä on varjoja, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Yhdysvaltain tempoilevat tuontitullit ja Kiinan viennin ohjautuminen uusille markkina-alueille luovat riskejä. Hidasteena on myös maailmantalouden yleinen heikko suhdanne.
Ennuste: Puun hintahuiput tasoittuvat – kantorahatulot kohoavat uuteen ennätykseen9.10.2025 09:55:48 EEST | Tiedote
Puun hinnassa suurimmat nousut on toistaiseksi nähty, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Ensimmäistä kertaa vuosiin kuitupuun hinnassa on odotettavissa jopa pientä laskua. Yksityismetsien kantorahatulot kuitenkin nousevat tänä vuonna ennätyslukemiin, jopa huippuvuotta 2007 korkeammalle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme