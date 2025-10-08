Kuhmoisten Alkolle uusi ilme

Kuhmoisten Alkon myymälä remontoidaan marras-joulukuussa. Myymälä on avoinna lauantaihin 15. marraskuuta klo 18 saakka ja uudistetun myymälän avajaisia vietetään 5. joulukuuta klo 9. Remontin aikana asiakkaat voivat asioida lähialueen Alkoissa, joiden tiedot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

”On hienoa päästä avaamaan uudistettu myymälä sopivasti joulusesongin alussa”, palvelupäällikkö Erkki Kaislo iloitsee.

”Uudistuksen myötä Kuhmoisten myymälästä tulee entistäkin selkeämpi ja elämyksellisempi. Henkilökuntamme haluaa inspiroida asiakkaita erilaisissa juomavalinnoissa. Meiltä saa jatkossakin tutun, asiantuntevan palvelun ja toimivat juomasuositukset erilaisten ruokien makupareiksi.”

Kuhmoisten valikoima on hiottu paikalliseen makuun sopivaksi

Kuhmoisten myymälässä huolella valittu, asiakastoiveet, sesongit ja trendit huomioiva valikoima. Viinejä hyllyiltä löytyy noin 300, panimotuotteita 130, väkeviä 190 ja alkoholittomia 40.

Kaislon mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä Alkon valikoimaan. Tämänsyksyisen Alkon valikoimatyytyväisyystutkimuksen* kouluarvosana oli 8,68. Palvelun osalta tulokset ovat erinomaisia. Palvelu Alkossa koettiin erittäin ystävälliseksi (9,26), palvelua on tarjolla silloin, kun tarvitsee (9,22) ja palvelu on asiantuntevaa (9,16).

"Kuuntelemme mielellämme asiakkaiden toiveita ja vastaamme kysyntään muokkaamalla valikoimaa sesonkien mukaan. Myymälässä saa tulla nykäisemään hihasta ja kertomaan tuotetoiveista tai niitä voi lähettää verkossa osoitteessa alkotoive.fi.”

Glögit ja jouluoluet ovat saapuneet Kuhmoisiin

Alkoissa glögikausi alkoi jo syyskuussa, kun runsas glögien valikoima saapui myymälöihin. Valikoimassa on tänä vuonna niin rakastettuja klassikoita kuin uusia, rohkeita makuyhdistelmiä.

”Glögi on suomalaisille paljon enemmän kuin vain juoma – se on tunnelmaa, tuoksua ja muistoja. Moni aloittaa glögikauden jo alkusyksystä, heti kun niitä taas saa. Kuhmoisten myymälässä on myynnissä 15 erilaista glögiä, alkoholilla ja ilman”, Kaislo kertoo.

”Perinteiset glögityylit, kuten väkevöidyt punaviiniglögit ja vähemmän makeat glühweinit, ovat säilyttäneet suosionsa. Niistä haetaan tuttuutta ja perinteitä. Moni haluaa testailla myös erikoisempia trendimakuja – jokaiselle glöginystävälle löytyy varmasti mieluinen vaihtoehto.”

Kaislo vinkkaa, että myös kysytyt jouluoluet ovat saapuneet myymälään.

"Muhkea jouluinen olut sopii täydellisesti tunnelmalliseen syksyyn ja toimii mainiosti ruokajuomana syksyn mehevien ja juurevien makujen kanssa ja tietysti myös joulun ajan herkuille. Tervetuloa kyselemään vinkkejä kattavasta olutvalikoimastamme!”

Vastuullisempi juomavalinta on nyt entistä helpompi tehdä

Alko on ottanut käyttöön uuden Sertifioitu vaihtoehto -merkinnän, jolla auttaa asiakkaita tekemään vastuullisempia juomavalintoja. Vastuullisuusmerkintöjä on kattokonseptin alla kolmenlaisia: viljely, tuotanto ja työolot. Sertifioitu vaihtoehto -merkinnän saa vain sellainen tuote, jolla on kolmannen osapuolen varmentama sertifiointi.

”Vastuullisuus on tärkeä tuotteen valintakriteeri yhä useammalle asiakkaalle. Kokonaisuus on rakennettu selkeäksi, jotta vastuullisemman valinnan tekeminen olisi asiakkaalle mahdollisimman helppoa”, korostaa Kaislo.

”Myymälässä Sertifioitu vaihtoehto -tuotteet tunnistaa tuotteen hintalapun yhteydessä olevasta merkinnästä. Lisäksi hintalapussa tarkennetaan väritunnisteiden avulla, mitkä vastuullisuusmerkinnät tuote on saanut. Aina kannattaa myös kysyä meidän myyjiltämme vinkkejä ja apuja, meillä on palvelu aina lähellä!”

*Tutkimukseen vastasi 1600 iältään 18–74-vuotiasta, jotka ovat käyneet Alkossa viimeisten kolmen kuukauden aikana. Tutkimus toteutettiin 29.8.−11.9.2025.