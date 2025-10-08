Kuhmoisten Alkolle uusi ilme
Kuhmoisten Alko remontoidaan uuteen ilmeeseen. Myymälä on suljettuna 17.11.–4.12. ja avautuu uudistettuna 5.12. Myymälässä valmistaudutaan joulusesonkiin: glögit ja jouluoluet ovat saapuneet hyllyille.
Kuhmoisten Alkon myymälä remontoidaan marras-joulukuussa. Myymälä on avoinna lauantaihin 15. marraskuuta klo 18 saakka ja uudistetun myymälän avajaisia vietetään 5. joulukuuta klo 9. Remontin aikana asiakkaat voivat asioida lähialueen Alkoissa, joiden tiedot löytyvät Alkon verkkosivuilta.
”On hienoa päästä avaamaan uudistettu myymälä sopivasti joulusesongin alussa”, palvelupäällikkö Erkki Kaislo iloitsee.
”Uudistuksen myötä Kuhmoisten myymälästä tulee entistäkin selkeämpi ja elämyksellisempi. Henkilökuntamme haluaa inspiroida asiakkaita erilaisissa juomavalinnoissa. Meiltä saa jatkossakin tutun, asiantuntevan palvelun ja toimivat juomasuositukset erilaisten ruokien makupareiksi.”
Kuhmoisten valikoima on hiottu paikalliseen makuun sopivaksi
Kuhmoisten myymälässä huolella valittu, asiakastoiveet, sesongit ja trendit huomioiva valikoima. Viinejä hyllyiltä löytyy noin 300, panimotuotteita 130, väkeviä 190 ja alkoholittomia 40.
Kaislon mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä Alkon valikoimaan. Tämänsyksyisen Alkon valikoimatyytyväisyystutkimuksen* kouluarvosana oli 8,68. Palvelun osalta tulokset ovat erinomaisia. Palvelu Alkossa koettiin erittäin ystävälliseksi (9,26), palvelua on tarjolla silloin, kun tarvitsee (9,22) ja palvelu on asiantuntevaa (9,16).
"Kuuntelemme mielellämme asiakkaiden toiveita ja vastaamme kysyntään muokkaamalla valikoimaa sesonkien mukaan. Myymälässä saa tulla nykäisemään hihasta ja kertomaan tuotetoiveista tai niitä voi lähettää verkossa osoitteessa alkotoive.fi.”
Glögit ja jouluoluet ovat saapuneet Kuhmoisiin
Alkoissa glögikausi alkoi jo syyskuussa, kun runsas glögien valikoima saapui myymälöihin. Valikoimassa on tänä vuonna niin rakastettuja klassikoita kuin uusia, rohkeita makuyhdistelmiä.
”Glögi on suomalaisille paljon enemmän kuin vain juoma – se on tunnelmaa, tuoksua ja muistoja. Moni aloittaa glögikauden jo alkusyksystä, heti kun niitä taas saa. Kuhmoisten myymälässä on myynnissä 15 erilaista glögiä, alkoholilla ja ilman”, Kaislo kertoo.
”Perinteiset glögityylit, kuten väkevöidyt punaviiniglögit ja vähemmän makeat glühweinit, ovat säilyttäneet suosionsa. Niistä haetaan tuttuutta ja perinteitä. Moni haluaa testailla myös erikoisempia trendimakuja – jokaiselle glöginystävälle löytyy varmasti mieluinen vaihtoehto.”
Kaislo vinkkaa, että myös kysytyt jouluoluet ovat saapuneet myymälään.
"Muhkea jouluinen olut sopii täydellisesti tunnelmalliseen syksyyn ja toimii mainiosti ruokajuomana syksyn mehevien ja juurevien makujen kanssa ja tietysti myös joulun ajan herkuille. Tervetuloa kyselemään vinkkejä kattavasta olutvalikoimastamme!”
Vastuullisempi juomavalinta on nyt entistä helpompi tehdä
Alko on ottanut käyttöön uuden Sertifioitu vaihtoehto -merkinnän, jolla auttaa asiakkaita tekemään vastuullisempia juomavalintoja. Vastuullisuusmerkintöjä on kattokonseptin alla kolmenlaisia: viljely, tuotanto ja työolot. Sertifioitu vaihtoehto -merkinnän saa vain sellainen tuote, jolla on kolmannen osapuolen varmentama sertifiointi.
”Vastuullisuus on tärkeä tuotteen valintakriteeri yhä useammalle asiakkaalle. Kokonaisuus on rakennettu selkeäksi, jotta vastuullisemman valinnan tekeminen olisi asiakkaalle mahdollisimman helppoa”, korostaa Kaislo.
”Myymälässä Sertifioitu vaihtoehto -tuotteet tunnistaa tuotteen hintalapun yhteydessä olevasta merkinnästä. Lisäksi hintalapussa tarkennetaan väritunnisteiden avulla, mitkä vastuullisuusmerkinnät tuote on saanut. Aina kannattaa myös kysyä meidän myyjiltämme vinkkejä ja apuja, meillä on palvelu aina lähellä!”
*Tutkimukseen vastasi 1600 iältään 18–74-vuotiasta, jotka ovat käyneet Alkossa viimeisten kolmen kuukauden aikana. Tutkimus toteutettiin 29.8.−11.9.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Linkit
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2024 Alkon liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä reilut 47 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Alko Oy
Alkon syyskuun myyntitiedote – panimotuotteiden myynnissä kasvua reilut 24 prosenttia8.10.2025 07:33:00 EEST | Tiedote
Syyskuun litramyynti laski 2,2 prosenttia verrattuna viime vuoden syyskuuhun. Glögien ja alkoholittomien suosio pitää pintansa. Pinot noir ja erikoiserien Beaujolais’n kyläviinit maistuvat syksyn sienisadon kanssa. Viinimatka Ranskan Provenceen alkaen 12 euroa.
Alkon glögit myyntiin syyskuussa: glögiä kaikille makumieltymyksille klassikoista fantasiaglögeihin25.9.2025 10:09:39 EEST | Tiedote
Alkoissa glögikausi alkaa 25. syyskuuta, kun runsas, lähes 30 erilaisen glögin valikoima saapuu myymälöihin. Valikoimassa on tänä vuonna niin rakastettuja klassikoita kuin uusia, rohkeita makuyhdistelmiä.
Jyväskylän Sokkarin Alkolle uusi ilme16.9.2025 07:20:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän keskustan Sokkarin Alko saa lokakuussa uuden ilmeen. Myymälän laaja valikoima ja kuukausittain vaihtuvat erikoiserät tekevät myymälästä juomien ystävän aarreaitan. Sokkarin myymälässä näkyy syksyn tulo Oktoberfest-oluissa ja syyskuussa alkavassa glögikaudessa.
Alkon elokuun myyntitiedote – syksyn sävyt näkyvät asiakkaan ostoskorissa10.9.2025 07:31:00 EEST | Tiedote
Elokuun vertailukelpoinen litramyynti laski neljä prosenttia verrattuna viime vuoden elokuuhun. Syksyn sadonkorjuuaika houkuttaa asiakkaita valitsemaan täyteläisimpiä punaviinejä ja juhlistamaan Oktoberfestiä.
Joka kuudes jatkaa alkoholin käyttöä raskausaikana. FASD-päivänä 9.9. alkoholinmyynti aloitetaan 9 minuuttia myöhemmin.8.9.2025 07:10:00 EEST | Tiedote
Suomessa syntyy vuosittain satoja tai jopa tuhansia lapsia, joilla on alkoholivaurio. Syntyvän lapsen kannalta turvallisin vaihtoehto on jättää alkoholi kokonaan, sillä raskauden aikaiselle alkoholin käytölle ei ole turvarajaa. Tärkeästä asiasta muistutetaan FASD-päivänä 9.9. Alkoissa, R-kioskeissa sekä S-ryhmän myymälöissä, joissa alkoholinmyynti aloitetaan yhdeksän minuuttia tavallista myöhemmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme