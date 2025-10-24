Alpiq panostaa joustoon – Pohjoismaiden ensimmäinen verkkoa luova sähkövarasto käyttöön Valkeakoskella
Lausanne, Sveitsi / Valkeakoski, Suomi – Sveitsiläinen Alpiq laajentaa joustavien energiaratkaisujen portfoliotaan. Tänään yhtiö juhlistaa ensimmäisen akkusähkövarastonsa (Battery Energy Storage System eli BESS) käyttöönottoa Valkeakoskella. Suomalaisen teknologiayhtiö Merus Powerin suunnittelema ja rakentama 30 megawatin / 36 megawattitunnin laitos on Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövarasto, joka täyttää verkonluontivaatimukset. Tämä on tärkeä askel Suomen sähköverkon vahvistamisessa ja vakaan sähkönsaannin varmistamisessa.
Joustavuus on turvallisen, kestävän ja kohtuuhintaisen energiahuollon kulmakivi. Joustavat voimalaitokset ja sähkövarastot auttavat integroimaan vaihtelevia uusiutuvia energianlähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa sähköverkkoon. Ne ovat välttämättömiä energiamurroksessa. Vesivoiman omistajana ja operaattorina joustavuus on osa Alpiqin DNA:ta, ja sähkövaraston rakennuttaminen, omistaminen ja operointi on yhtiölle suuri askel eteenpäin. Valkeakosken laitos on ollut menestyksekkäästi käytössä 13. lokakuuta alkaen. Sen kapasiteettia ja energiaa markkinoidaan sekä reservimarkkinoilla että vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla. Järjestelmä pystyy reagoimaan verkon taajuuden vaihteluihin millisekunneissa.
Pohjoismaiden ensimmäinen verkkoa luova sähkövarasto
Valkeakosken sähkövaraston käyttöönotto on teknologinen edistysaskel myös Pohjoismaiden sähköjärjestelmän vakaudelle. Se on alueen ensimmäinen akkusähkövarasto, joka täyttää kantaverkkoyhtiö Fingridin suurille sähkövarastoille asettamat uudet verkonluontivaatimukset. Järjestelmä on läpäissyt kaikki yksityiskohtaiset simulointitutkimukset ja vaativat paikan päällä tehdyt testit, ja se on täysin sertifioitu. Se voi vahvistaa sähköverkkoa jatkuvasti ja välittömästi ilman ulkoisia ohjaustoimia, jopa vika- tai häiriötilanteissa. Järjestelmä pystyy aktiivisesti tukemaan sähköjärjestelmää paitsi tarjoamalla reservipalveluita, myös keskeisenä verkon vakauden ylläpitäjänä.
"Joustava kapasiteetti ja varastointi ovat välttämättömiä tuuli- ja aurinkovoiman luotettavalle integroinnille energiajärjestelmään”, sanoo Lukas Gresnigt, Head of International ja Alpiqin johtokunnan jäsen. ”Investointimme sähkövarastoon on vankka sitoumus huoltovarmuuteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ensimmäinen käytössä oleva sähkövarasto on Alpiqille merkittävä askel joustavuuteen painottuvan strategiamme toteuttamisessa. Valkeakosken sähkövaraston avulla voimme aktiivisesti tukea energiamurrosta ja parantaa verkon vakautta. Hanke on erinomainen esimerkki siitä, kuinka yhteistyö ja innovaatiot voivat nopeuttaa vihreää siirtymää."
Suomalainen teknologiayhtiö Merus Power toimitti hankkeen avaimet käteen -ratkaisuna. Merus Power on yksi Pohjoismaiden johtavista sähkövarastojen toimittajista ja vastasi koko prosessista käyttöönottoon saakka. ”Olemme ylpeitä Pohjoismaiden ensimmäisestä verkkoa luovasta sähkövarastosta, jonka olemme yhdessä Alpiqin kanssa toteuttaneet”, sanoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala. ”Tämä saavutus osoittaa kykymme vastata energiamurroksen uusiin vaatimuksiin nopeasti ja luotettavasti. Hanke osoittaa, kuinka sähkövarastot voivat parantaa verkon vakautta ja toimitusvarmuutta, mahdollistaen samalla uusiutuvan energian laajemman integroinnin.”
Strateginen fokus joustavuudessa
Valkeakosken sähkövarasto on osa Alpiqin pitkän aikavälin strategiaa laajentaa joustavien resurssiensa portfoliota. Useita sähkövarastohankkeita on jo käynnissä: Haapajärvellä on aloitettu 125 MW / 250 MWh laitoksen rakennustyöt, ja sen on määrä valmistua vuoden 2027 puolivälissä. Ranskassa La Corne-en-Vexinissä sijaitsevan 100 MW / 200 MWh sähkövaraston on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Nämä investoinnit tukevat Alpiqin strategista tavoitetta mahdollistaa enemmän sähköä vaihtelevista uusiutuvista lähteistä joustavan varastoinnin avulla – samalla kun energian huoltovarmuus vahvistuu. Hankkeita on suunnitteilla myös muissa Euroopan maissa, mukaan lukien Sveitsi, Saksa, Iso-Britannia ja Pohjoismaat.
Alpiqin asema Pohjoismaissa vahvistuu
Valkeakosken sähkövaraston käyttöönoton myötä Alpiq vahvistaa asemaansa Suomessa ja nousee keskeiseksi akkuteknologiaan perustuvien järjestelmäpalveluiden tarjoajaksi tällä kasvavalla markkinalla. Yhtiö on myös allekirjoittanut useita sähkönostosopimuksia (PPA) merkittävien asiakkaiden kanssa alueella. Huhtikuussa 2024 Alpiq hankki enemmistöosuuden suomalaisesta vetyalan pioneerista P2X Solutionsista, jonka ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos aloitti kaupallisen toimintansa Harjavallassa helmikuussa 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Guido LichtensteigerPuh:+41 58 833 83 33media@alpiq.com
Kuvat
Tietoa Alpiqista
Alpiq on johtava sveitsiläinen energiapalvelujen tarjoaja ja sähköntuottaja, joka toimii kaikkialla Euroopassa. Se tarjoaa asiakkailleen kattavia ja tehokkaita palveluita energiantuotannon ja -markkinoinnin sekä energian optimoinnin aloilla. Alpiq on tuottanut ilmastoystävällistä ja kestävää sähköä hiilidioksidipäästöttömästä sveitsiläisestä vesivoimasta yli 100 vuoden ajan. Voimalaitosportfolioon kuuluu myös osuuksia kahdesta sveitsiläisestä ydinvoimalasta sekä joustavia lämpövoimalaitoksia, tuulipuistoja ja aurinkosähkölaitoksia Euroopassa. Alpiq Holding Oyj on yksityinen osakeyhtiö, jonka enemmistöomistus on yksityisessä omistuksessa. Sitä hallinnoivat täysin kolme osakasryhmää: Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG (SKBAG), Swiss Minority Shareholders -konsortio (KSM) ja EOS Holding SA (EOS). Alpiq-konsernissa on noin 1 350 työntekijää, ja sen pääkonttori sijaitsee Lausannessa.
Lisätietoja Alpiqista yhtiön verkkosivuilla www.alpiq.com.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Burson Finland Oy
HONOR ja BYD syventävät yhteistyötään kohti tekoälypohjaista älykästä liikkumista24.10.2025 13:54:41 EEST | Tiedote
Globaali teknologiabrändi HONOR ilmoitti keskiviikkona 22. lokakuuta 2025 strategisesta kumppanuudesta BYD:n, maailman johtavan uusiutuvan energian ajoneuvojen valmistajan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on yhdistää HONORin ajoneuvojen liitettävyysratkaisu ja BYD:n seuraavan sukupolven DiLink-älyekosysteemi, jotta kuluttajille voidaan tarjota ihmiskeskeisiä, tekoälypohjaisia liikkumiskokemuksia.
HONOR esittelee maistiaisen uudesta ROBOT PHONE -puhelimesta, jossa yhdistetään tekoälyä, robotiikkaa sekä kehittynyttä käsivarakuvausta16.10.2025 14:06:34 EEST | Tiedote
HONOR antoi maistiaisen uudesta ROBOT PHONE -puhelimestaan eilisessä Magic8 -sarjan lanseeraustilaisuudessa Pekingissä. Puhelin on merkittävä edistysaskel aiemmin tänä vuonna julkistetussa HONOR ALPHA PLAN -suunnitelmassa, joka on osa HONORin tavoitetta nousta maailman johtavaksi tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritykseksi. Futuristisessa ja innovatiivisessa laitteessa on täysin uudenlainen muotoilu, jossa yhdistyvät tekoälyllä toimiva multimodaalinen älykkyys, robotiikkatoiminnot sekä kehittyneet käsivarakuvausominaisuudet. Aivan uudenlaisena tekoälylaitteena HONOR ROBOT PHONE mullistaa ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta ja on merkittävä askel yrityksemme AI-tuotekehityksessä. ROBOT PHONE -puhelin on konkreettinen osoitus käynnissä olevasta älypuhelinten muutoksesta kohti tekoälypuhelimia ja robottipuhelimia. Uuden Magic8-sarjan myötä HONOR on johtavassa asemassa itseohjautuvien tekoälypuhelimien kehityksessä, jossa laitteiston suorituskyky, järjestelmän vuorovaikutus ja tekoälyyn
Pitkäkestoisella akulla ja suurella tallennustilalla varusteltu HONOR X5c Plus on nyt saatavilla Suomessa8.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsinki. 8. lokakuuta. Globaali teknologiabrändi HONOR on julkaissut Suomessa myyntiin HONOR X5c Plus -puhelimen, jonka sulava muotoilu, erittäin pitkäkestoinen akku, suuri tallennustila, kameran edistyneet tekoälyominaisuudet ja kirkas näyttöruutu tarjoavat kuluttajille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia edullisten älypuhelinten hintaluokassa. Symmetrinen ja yksinkertainen muotoilu HONOR X5c Plus -puhelimen elegantin symmetrinen ja minimalistinen muotoilu henkii pyöristetyillä kulmillaan ja terävän suorilla reunoillaan klassista estetiikkaa. Vain 7,89 mm ohut ja 186 grammaa kevyt[1] puhelin on suunniteltu erityisen putoamiskestäväksi tyylistä tinkimättä. Puhelimen upea 6,74 tuuman[2] dynaaminen näyttö saavuttaa jopa 450 nitin kirkkauden. Osoituksena sitoutumisesta hyödyllisiin innovaatioihin HONOR on lisännyt puhelimeen silmäystävällisiä ominaisuuksia, kuten dynaamisen himmennyksen. Äärimmäisen pitkäkestoinen akku ja runsas tallennustila Erittäin tehokkaalla MediaTek Helio G81 -piiris
Tinkimätön ääni, rajaton vapaus8.10.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Uudet HDB 630 -kuulokkeet ylittävät odotuksesi ennenkokemattomalla tavalla
Kuulokkeet ja pelimikrofoni samassa paketissa23.9.2025 08:02:28 EEST | Tiedote
Uusi HD 500 BAM -mikrofoni muuntaa audiofiilikuulokkeet tehokkaiksi pelikuulokkeiksi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme