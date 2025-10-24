Alpiq panostaa joustoon – Pohjoismaiden ensimmäinen verkkoa luova sähkövarasto käyttöön Valkeakoskella

Joustavuus on turvallisen, kestävän ja kohtuuhintaisen energiahuollon kulmakivi. Joustavat voimalaitokset ja sähkövarastot auttavat integroimaan vaihtelevia uusiutuvia energianlähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa sähköverkkoon. Ne ovat välttämättömiä energiamurroksessa. Vesivoiman omistajana ja operaattorina joustavuus on osa Alpiqin DNA:ta, ja sähkövaraston rakennuttaminen, omistaminen ja operointi on yhtiölle suuri askel eteenpäin. Valkeakosken laitos on ollut menestyksekkäästi käytössä 13. lokakuuta alkaen. Sen kapasiteettia ja energiaa markkinoidaan sekä reservimarkkinoilla että vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla. Järjestelmä pystyy reagoimaan verkon taajuuden vaihteluihin millisekunneissa.

Pohjoismaiden ensimmäinen verkkoa luova sähkövarasto

Valkeakosken sähkövaraston käyttöönotto on teknologinen edistysaskel myös Pohjoismaiden sähköjärjestelmän vakaudelle. Se on alueen ensimmäinen akkusähkövarasto, joka täyttää kantaverkkoyhtiö Fingridin suurille sähkövarastoille asettamat uudet verkonluontivaatimukset. Järjestelmä on läpäissyt kaikki yksityiskohtaiset simulointitutkimukset ja vaativat paikan päällä tehdyt testit, ja se on täysin sertifioitu. Se voi vahvistaa sähköverkkoa jatkuvasti ja välittömästi ilman ulkoisia ohjaustoimia, jopa vika- tai häiriötilanteissa. Järjestelmä pystyy aktiivisesti tukemaan sähköjärjestelmää paitsi tarjoamalla reservipalveluita, myös keskeisenä verkon vakauden ylläpitäjänä.

"Joustava kapasiteetti ja varastointi ovat välttämättömiä tuuli- ja aurinkovoiman luotettavalle integroinnille energiajärjestelmään”, sanoo Lukas Gresnigt, Head of International ja Alpiqin johtokunnan jäsen. ”Investointimme sähkövarastoon on vankka sitoumus huoltovarmuuteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ensimmäinen käytössä oleva sähkövarasto on Alpiqille merkittävä askel joustavuuteen painottuvan strategiamme toteuttamisessa. Valkeakosken sähkövaraston avulla voimme aktiivisesti tukea energiamurrosta ja parantaa verkon vakautta. Hanke on erinomainen esimerkki siitä, kuinka yhteistyö ja innovaatiot voivat nopeuttaa vihreää siirtymää."

Suomalainen teknologiayhtiö Merus Power toimitti hankkeen avaimet käteen -ratkaisuna. Merus Power on yksi Pohjoismaiden johtavista sähkövarastojen toimittajista ja vastasi koko prosessista käyttöönottoon saakka. ”Olemme ylpeitä Pohjoismaiden ensimmäisestä verkkoa luovasta sähkövarastosta, jonka olemme yhdessä Alpiqin kanssa toteuttaneet”, sanoo Merus Powerin toimitusjohtaja Kari Tuomala. ”Tämä saavutus osoittaa kykymme vastata energiamurroksen uusiin vaatimuksiin nopeasti ja luotettavasti. Hanke osoittaa, kuinka sähkövarastot voivat parantaa verkon vakautta ja toimitusvarmuutta, mahdollistaen samalla uusiutuvan energian laajemman integroinnin.”

Strateginen fokus joustavuudessa

Valkeakosken sähkövarasto on osa Alpiqin pitkän aikavälin strategiaa laajentaa joustavien resurssiensa portfoliota. Useita sähkövarastohankkeita on jo käynnissä: Haapajärvellä on aloitettu 125 MW / 250 MWh laitoksen rakennustyöt, ja sen on määrä valmistua vuoden 2027 puolivälissä. Ranskassa La Corne-en-Vexinissä sijaitsevan 100 MW / 200 MWh sähkövaraston on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Nämä investoinnit tukevat Alpiqin strategista tavoitetta mahdollistaa enemmän sähköä vaihtelevista uusiutuvista lähteistä joustavan varastoinnin avulla – samalla kun energian huoltovarmuus vahvistuu. Hankkeita on suunnitteilla myös muissa Euroopan maissa, mukaan lukien Sveitsi, Saksa, Iso-Britannia ja Pohjoismaat.

Alpiqin asema Pohjoismaissa vahvistuu

Valkeakosken sähkövaraston käyttöönoton myötä Alpiq vahvistaa asemaansa Suomessa ja nousee keskeiseksi akkuteknologiaan perustuvien järjestelmäpalveluiden tarjoajaksi tällä kasvavalla markkinalla. Yhtiö on myös allekirjoittanut useita sähkönostosopimuksia (PPA) merkittävien asiakkaiden kanssa alueella. Huhtikuussa 2024 Alpiq hankki enemmistöosuuden suomalaisesta vetyalan pioneerista P2X Solutionsista, jonka ensimmäinen vihreän vedyn tuotantolaitos aloitti kaupallisen toimintansa Harjavallassa helmikuussa 2025.