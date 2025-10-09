Kulutustutkimus mursi myytin – eläkeläiset eivät juokse alennusten perässä
Erikoiskauppatutkimus 2025 selvitti ikääntyneiden suomalaisten kulutustottumuksia. Ikääntyneille kuluttajille laatu on hintaa tärkeämpi tekijä ostospäätöksissä.
Erikoiskaupan liiton laaja kuluttajatutkimus kartoitti yli 55-vuotiaiden suomalaisten kulutustottumuksia. Tutkimuksen mukaan ikääntyneet kuluttajat ovat hintatietoisia, mutta laatu on tärkeämpi kriteeri ostospäätöksen yhteydessä. Laadun merkitys korostuu eniten kodinkoneiden ja elektroniikan ostamisen yhteydessä.
Hintaherkkyyden ajatellaan usein liittyvän erityisesti iäkkäisiin kuluttajiin. Mielenkiintoista kuitenkin on, että tutkimuksen kohderyhmän nuorimmat (55–64-vuotiaat) osoittautuvat tarkimmiksi edullisimman hinnan etsijöiksi ja innokkaimmiksi tarttumaan hyviin tarjouksiin. Sen sijaan vanhimmissa ikäryhmissä (yli 65-vuotiaat) hinnan merkitys näyttää vähenevän.
Ikääntyneiden kulutushalukkuus alamaissa
Tutkimuksessa kysyttiin kuluttajilta arviota rahankäytön kehittymisestä. Kyselyyn vastaajilta kysyttiin miten he arvioivat rahan käytön muuttuvan seuraavan 12 kuukauden aikana. Vastaajat arvioivat rahankäytön vähentyvän kaikilla muilla toimialoilla paitsi näkemiseen liittyvissä tuotteissa ja palveluissa (saldoluku +7) sekä rautakaupassa (+4). Eniten vastaajat arvioivat vähentävänsä rahan käyttö vaatteisiin ja kenkiin (-14) sekä korutuotteisiin (-14). Saldoluvulla kuvataan kasvavien rahankäyttöarvioiden ja vähenevien rahankäyttöarvioiden erotusta.
Korut, ulkona syöminen sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumat olisivat ensimmäisiä säästökohteita, mikäli hinnat nousisivat 10 %. Vain 4 % vastaajista säästäisi elintarvikkeiden hankinnoista. Kyselyyn vastanneista 22 % arvioi, ettei hintojen nousulla olisi vaikutusta omaan ostoskäyttäytymiseen.
Kaupunkikeskustat ovat edelleen tärkeä ostospaikka
Erikoiskauppatutkimuksessa kysyttiin ikääntyneiden suomalaisten asioimisesta kaupunkien keskustoissa. Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin käyvätkö he yleensä mielellään kaupunkien keskustassa asioimassa, esimerkiksi syömässä ravintolassa, asioimassa kaupoissa, katsomassa elokuvia tai vierailemassa museossa?
Vastaajista 14 % kertoi asioivansa erittäin mielellään keskustassa ja 41 % asioi keskustassa melko mielellään. Vastaavasti 14 % totesi, ettei lainkaan mielellään asioi keskustassa ja 28 % ei asioi keskustassa kovinkaan mielellään. Sukupuolten välillä oli vastauksissa selkeä ero. Naisista 17 % asioi erittäin mielellään keskustassa, kun taas miehistä vain 11 % oli tätä mieltä kysymyksestä.
Monipuoliset palvelut, parhaat liikkeet ja ravintolat sekä saavutettavuus olivat tärkeimmät syyt asioida kaupungin keskustassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka RopponenJohtaja, lakiasiat ja edunvalvonta
edunvalvonta, lakiasiat, tilastot, tutkimukset
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Erikoiskaupan liitto Etu ry
Moni ikääntynyt kuluttaja korostaa laatua enemmän kuin hintaa9.10.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset 55 vuotta täyttäneet kuluttajat korostavat laatua ostopäätöksissään. Laatu ostopäätöksen tärkeimpänä tekijänä korostuu erityisesti kodinkoneissa ja elektroniikassa sekä terveystuotteissa.
Erikoiskaupan heinäkuu jäi kesäkuuta vaimeammaksi – loppuvuodelle odotetaan lievää kasvua8.10.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Erikoiskaupan heinäkuun myyntiluvut jäivät odotettua vaisummiksi vahvan kesäkuun jälkeen. Näkymät loppuvuodelle ovat edelleen maltillisen positiiviset. Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennustaa erikoiskauppojen liikevaihdon kasvavan lievästi vuoden 2025 jälkipuoliskolla.
Kiertokauppa kasvanut vauhdilla – uhkaako Kiina-krääsä myös second hand -markkinoita?18.9.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Jo 66 prosenttia suomalaisista ja 81 prosenttia alle 30-vuotiaista on vuoden aikana ostanut käytettyjä tuotteita. Kiertokaupan kuluttajamarkkina on kasvanut kahdessa vuodessa 56 prosenttia noin 1,4 miljardiin euroon. Samalla kuitenkin Kiina-krääsä, eli EU:n ulkopuolisten halpaverkkokauppojen kuten Temun ja Sheinin tarjonta, on alkanut tukkia myös kiertokaupan kanavia, ja pahimmillaan se uhkaa kiertotalouden toteutumista kaupassa.
Jenni Homer Erikoiskaupan liitto ETU ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi11.9.2025 17:00:00 EEST | Tiedote
Jenni Homer on nimitetty Erikoiskaupan liitto ETU ry:n toimitusjohtajaksi. Vähittäiskaupan johtajana Nanso Groupilla toiminut Homer aloittaa tehtävässään 17.11.2025.
Kotimainen verkkokauppa elpymässä – toisella vuosineljänneksellä kasvua lähes viisi prosenttia10.9.2025 10:41:47 EEST | Tiedote
Suomessa toimivien verkkokauppojen myynti kasvoi lähes viisi prosenttia huhti-kesäkuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Jatkossa verkkokaupat odottavat kasvua varsinkin kansainvälisiltä markkinoilta, vaikka geopolitiikan käänteet huolestuttavatkin. Suurimmiksi kansainvälisen kasvun esteiksi verkkokaupat näkevät muun muassa markkinointiresurssit ja -osaamisen. Myös verkkokauppatoimitusten hinnoittelua ihmetellään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme