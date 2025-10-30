Pohjois-Savon alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2025: Elinkeinoelämä hakee kasvua haastavassa toimintaympäristössä
Alueellisten kehitysnäkymien mukaan epävarmuus varjostaa yhä elinkeinoelämän tilannetta. Heikko kysyntä, kuluttajien luottamus sekä geopoliittiset jännitteet ja kauppapoliittiset riskit hidastavat talouden elpymistä. Pohjois-Savon suhdanneodotukset kuitenkin erottautuvat positiivisesti valtakunnallisissa barometreissä.
Pohjois-Savon suhdannenäkymät vahvistuvat epävarmuuden keskellä
Haastava taloustilanne, korkotaso ja voimakkaan inflaation alentama yksityinen kulutuskysyntä ovat kolmen edellisen vuoden aikana vaikuttaneet yritysten investointikykyyn. Korot ovat laskeneet ja inflaatio vakautunut, mikä tukee investointeja ja kulutuskysyntää, mutta kuluttajien heikko luottamus on viivästyttänyt talouden positiivista kehitystä. Yritysten investointisuunnitelmat Pohjois-Savossa ovat merkittävät ja positiivista on, että yritys- ja kehittämisrahoituksen kysyntä on kasvanut vuoden 2025 aikana. Epävarmuustekijät varjostavat kuitenkin edelleen toimintaympäristöä. Geopoliittiset jännitteet luovat epävarmuutta, mutta myös mahdollisuuksia, esimerkiksi kaksikäyttöteknologiassa ja puolustusteollisuudessa. Tuontitullit ja kauppapoliittinen epävarmuus vaikuttavat vientiin, investointeihin ja hidastavat talouskasvua.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylitarkastaja Jaakko Honkalammen mukaan suhdanteen ja työmarkkinoiden on jo parina vuotena odotettu kääntyvän seuraavana vuotena parempaan.
- Toivottavasti tällä kertaa kehitys realisoituu eikä talouden elpymistä enää häiritsisi uudet vastoinkäymiset, Honkalampi sanoo toiveikkaana.
Pohjois-Savon suhdannenäkymät ovat erottautuneet positiivisesti eri barometreissä. Syksyn Pk-yritysbarometrin mukaan Pohjois-Savon suhdannenäkymät kasvoivat viime syksystä ja olivat koko maan korkeimmat. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin huhtikuun ja heinäkuun suhdannebarometrien mukaan Pohjois-Savo erottautui positiivisesti elinkeinoelämän lähitulevaisuuden suhdanneodotuksissa. Lokakuun suhdannebarometrin mukaan arviot Pohjois-Savon tämän hetken suhdannetilanteesta ovat parantuneet, mutta lähitulevaisuuden suhdanneodotukset hieman laskivat heinäkuusta.
Teknologiateollisuudessa keväällä suhdanne kääntyi nousuun, mutta kasvu on ollut erittäin maltillista. Suurin este kasvulle on heikko kysyntä. Vaikka tarjouspyyntöjä tulee runsaasti, epävarma tilanne vähentää niiden realisoitumista kaupoiksi, mikä heijastaa asiakkaiden varovaisuutta päätöksenteossa. Yritysten välillä tilanne kuitenkin vaihtelee. Osalla tilauskannat ovat täynnä, kun taas osalle kysynnän vähäisyys tuottaa edelleen suuria haasteita.
Rakennusalan suhdannetilanne on edelleen haastava ja teollisuustuotannon kasvu ei näy rakentamisen investointeina. Pohjois-Savossa myönnetyissä rakennusluvissa ei merkittävää muutosta. Infrarakentaminen ja isot kaupan alan rakennushankkeet ovat merkittäviä rakennusalan kannalta. Teollisuus- ja varastorakentamiseen liittyvät investoinnit vauhdittaisivat rakennusalan nousua. Rakennusalan kasvusta hyötyisi myös mm. kuljetusala ja metsäteollisuus. Maataloudessa sadot ovat olleet sekä määrältään että laadultaan hyviä, ja lypsykarjatilat sekä naudan kasvattajat suhtautuvat tulevaan talveen luottavaisemmin. Kannattavuus tuottaa kuitenkin haasteita.
Uusiutuvan energian ja vihreän siirtymän investoinnit vauhdittavat kehitystä
Lukuisia vihreän ja puhtaan siirtymän investointeja on suunnitteilla eri puolille maakuntaa. Tuulivoimaloita on suunnitteilla 25 alueelle, yhteensä lähes 450 voimalaa. Teollisen mittaluokan aurinkovoimahankkeita on suunnitteilla 27 alueelle. Myös teollisia biokaasulaitoksia tai niiden laajennuksia on suunnitteilla useita. Näistä Suomen Lantakaasun Kiuruveden ja Lapinlahden biokaasulaitosten rakennustyöt ovat jo käynnistyneet. Muita vihreän ja puhtaan siirtymän hankkeita, kuten kiertotalousalueita, uusiutuvan polttoaineen tuotantohankkeita sekä energiatehokkuuden parantamishankkeita on myös suunnitteilla. Erityisesti erikokoiset energiavarastointihankkeet ovat lisääntyneet koko maakunnan alueella.
Työmarkkinoilla edelleen haasteita – pitkäaikaistyöttömyys kasvussa
Työmarkkinoiden positiivinen käänne on viivästynyt haastavassa ja epävarmassa taloustilanteessa, sillä työmarkkinoiden positiivinen kehitys seuraa talouden elpymistä viiveellä. Työttömien määrä on edelleen korkealla tasolla, ja erityisen huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden kasvu.
Työttömyyden kasvu alkoi rakennusalalta korkojen noustessa, mitä seurasi haasteet teollisuudessa. Viime aikoina työttömyys on lisääntynyt palvelualoilla yksityisen kulutuksen varovaisuuden vuoksi. Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrään vaikuttaa myös se, että työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrät ovat vähentyneet merkittävästi edellisten vuosien tasosta. Laaja työttömyys eli työttömien ja palveluissa olevien summa on Pohjois-Savossa edellisen vuoden tasolla, Ylitarkastaja Jaakko Honkalampi toteaa.
Työvoiman kysyntä on vähentynyt, mikä näkyy avoimien työpaikkojen määrän selvänä laskuna edellisvuosiin ja työvoiman saatavuuden parantumisena. Taustalla vaikuttaa yritysten varovaisempi suhtautuminen rekrytointeihin epävarmassa suhdannetilanteessa. Arvion mukaan työttömien työnhakijoiden määrä kääntyy maltilliseen laskuun ensi vuoden aikana mikäli talouskasvuennusteet realisoituvat, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaisi kuitenkin kasvuaan.
Lue lisää aiheesta
Alueelliset kehitysnäkymät 2/2025 on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys alueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Arviot on tehty syyskuun aikana. Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2025-katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan valtioneuvoston verkkosivuilla:
Alueelliset kehitysnäkymät syksy 2025
Pohjois-Savon osuus on luettavissa sivulta 122 eteenpäin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Jaakko Honkalampi, Pohjois-Savon ELY-keskus
Puh: 0295 026 237, jaakko.honkalampi@ely-keskus.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.10.202530.10.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,67. Taso on 29 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinta on laskenut takaisin kuukausi sitten havaitun 3 cm nousu. Ollaan kesän alimmalla tasolla uudelleen. Virallisten vesiväylien kulkusyvyydet ovat rajoittuneet hieman, sillä Kallaveden väylät on mitoitettu tason 81,75 mukaan. Tavalliset huviveneilijät saavat olla tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa merkitsemättömillä vesillä. Talven tulo kyllä poistaa tämän ongelman. Useimmat tämän tarkastelun vapaasti purkavat järvet ovat olleet tämänhetkistä pintaa alempana vuosina 2002 ja 2006. Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat edelleen pieniä. Näissä järvissä kaikki lähtevä virtaama menee patoluukkujen kautta, joten pinnan taso ei pääse samalla tavalla laskemaan kuin luonnon koskien kautta purkavissa järvissä. Iisalmen reitin kaikki säännöstelyt selvisivät niukasti lupa-alarajojen yläpuolella kuivuusjakson yli. Nyt on noust
Pohjois-Savon ilmastoteko 2025 -palkinnot jaettiin: Vuoden neutraalein -pääpalkinto luovutettiin Pakkasmarja Oy:lle23.10.2025 16:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Savon ilmastoteot 2025 noteerattiin juhlavin menoin Kuopiossa torstaina 23.10.2025 järjestetyssä Pohjois-Savon ilmastofoorumissa. Pohjois-Savon ELY-keskus ja sen koordinoima Hiilineutraali Pohjois-Savo – vastuullisesti ja vaikuttavasti (HIPOVA) -hanke luovuttivat viisi Pohjois-Savon ilmastoteko -palkintoa sekä huomioivat kaksi toimijaa erityiskiitoksilla.
Sanat ovat tekoja -viestintä- ja haastekampanja Itä-Suomeen23.10.2025 09:40:19 EEST | Tiedote
Itä-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) lanseeraa Sanat ovat tekoja -viestintä- ja haastekampanjan osana toimikauden (2025–2029) vaikuttavuus- ja toimintasuunnitelmaa. Neuvottelukunnassa on edustettuna 20 toimijaa Itä-Suomesta.
Pohjois-Savossa syyskuussa 12 921 työtöntä työnhakijaa21.10.2025 08:07:06 EEST | Tiedote
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Savossa syyskuussa 11,4 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Savossa koko maata voimakkaammin.
Avustushakuja auki ELY-keskuksissa17.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme