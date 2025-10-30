Pohjois-Savon alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2025: Elinkeinoelämä hakee kasvua haastavassa toimintaympäristössä

Pohjois-Savon suhdannenäkymät vahvistuvat epävarmuuden keskellä

Haastava taloustilanne, korkotaso ja voimakkaan inflaation alentama yksityinen kulutuskysyntä ovat kolmen edellisen vuoden aikana vaikuttaneet yritysten investointikykyyn. Korot ovat laskeneet ja inflaatio vakautunut, mikä tukee investointeja ja kulutuskysyntää, mutta kuluttajien heikko luottamus on viivästyttänyt talouden positiivista kehitystä. Yritysten investointisuunnitelmat Pohjois-Savossa ovat merkittävät ja positiivista on, että yritys- ja kehittämisrahoituksen kysyntä on kasvanut vuoden 2025 aikana. Epävarmuustekijät varjostavat kuitenkin edelleen toimintaympäristöä. Geopoliittiset jännitteet luovat epävarmuutta, mutta myös mahdollisuuksia, esimerkiksi kaksikäyttöteknologiassa ja puolustusteollisuudessa. Tuontitullit ja kauppapoliittinen epävarmuus vaikuttavat vientiin, investointeihin ja hidastavat talouskasvua.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylitarkastaja Jaakko Honkalammen mukaan suhdanteen ja työmarkkinoiden on jo parina vuotena odotettu kääntyvän seuraavana vuotena parempaan.

- Toivottavasti tällä kertaa kehitys realisoituu eikä talouden elpymistä enää häiritsisi uudet vastoinkäymiset, Honkalampi sanoo toiveikkaana.

Pohjois-Savon suhdannenäkymät ovat erottautuneet positiivisesti eri barometreissä. Syksyn Pk-yritysbarometrin mukaan Pohjois-Savon suhdannenäkymät kasvoivat viime syksystä ja olivat koko maan korkeimmat. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kuopion alueen kauppakamarin huhtikuun ja heinäkuun suhdannebarometrien mukaan Pohjois-Savo erottautui positiivisesti elinkeinoelämän lähitulevaisuuden suhdanneodotuksissa. Lokakuun suhdannebarometrin mukaan arviot Pohjois-Savon tämän hetken suhdannetilanteesta ovat parantuneet, mutta lähitulevaisuuden suhdanneodotukset hieman laskivat heinäkuusta.

Teknologiateollisuudessa keväällä suhdanne kääntyi nousuun, mutta kasvu on ollut erittäin maltillista. Suurin este kasvulle on heikko kysyntä. Vaikka tarjouspyyntöjä tulee runsaasti, epävarma tilanne vähentää niiden realisoitumista kaupoiksi, mikä heijastaa asiakkaiden varovaisuutta päätöksenteossa. Yritysten välillä tilanne kuitenkin vaihtelee. Osalla tilauskannat ovat täynnä, kun taas osalle kysynnän vähäisyys tuottaa edelleen suuria haasteita.

Rakennusalan suhdannetilanne on edelleen haastava ja teollisuustuotannon kasvu ei näy rakentamisen investointeina. Pohjois-Savossa myönnetyissä rakennusluvissa ei merkittävää muutosta. Infrarakentaminen ja isot kaupan alan rakennushankkeet ovat merkittäviä rakennusalan kannalta. Teollisuus- ja varastorakentamiseen liittyvät investoinnit vauhdittaisivat rakennusalan nousua. Rakennusalan kasvusta hyötyisi myös mm. kuljetusala ja metsäteollisuus. Maataloudessa sadot ovat olleet sekä määrältään että laadultaan hyviä, ja lypsykarjatilat sekä naudan kasvattajat suhtautuvat tulevaan talveen luottavaisemmin. Kannattavuus tuottaa kuitenkin haasteita.

Uusiutuvan energian ja vihreän siirtymän investoinnit vauhdittavat kehitystä

Lukuisia vihreän ja puhtaan siirtymän investointeja on suunnitteilla eri puolille maakuntaa. Tuulivoimaloita on suunnitteilla 25 alueelle, yhteensä lähes 450 voimalaa. Teollisen mittaluokan aurinkovoimahankkeita on suunnitteilla 27 alueelle. Myös teollisia biokaasulaitoksia tai niiden laajennuksia on suunnitteilla useita. Näistä Suomen Lantakaasun Kiuruveden ja Lapinlahden biokaasulaitosten rakennustyöt ovat jo käynnistyneet. Muita vihreän ja puhtaan siirtymän hankkeita, kuten kiertotalousalueita, uusiutuvan polttoaineen tuotantohankkeita sekä energiatehokkuuden parantamishankkeita on myös suunnitteilla. Erityisesti erikokoiset energiavarastointihankkeet ovat lisääntyneet koko maakunnan alueella.

Työmarkkinoilla edelleen haasteita – pitkäaikaistyöttömyys kasvussa

Työmarkkinoiden positiivinen käänne on viivästynyt haastavassa ja epävarmassa taloustilanteessa, sillä työmarkkinoiden positiivinen kehitys seuraa talouden elpymistä viiveellä. Työttömien määrä on edelleen korkealla tasolla, ja erityisen huolestuttavaa on pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden kasvu.

Työttömyyden kasvu alkoi rakennusalalta korkojen noustessa, mitä seurasi haasteet teollisuudessa. Viime aikoina työttömyys on lisääntynyt palvelualoilla yksityisen kulutuksen varovaisuuden vuoksi. Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrään vaikuttaa myös se, että työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrät ovat vähentyneet merkittävästi edellisten vuosien tasosta. Laaja työttömyys eli työttömien ja palveluissa olevien summa on Pohjois-Savossa edellisen vuoden tasolla, Ylitarkastaja Jaakko Honkalampi toteaa.

Työvoiman kysyntä on vähentynyt, mikä näkyy avoimien työpaikkojen määrän selvänä laskuna edellisvuosiin ja työvoiman saatavuuden parantumisena. Taustalla vaikuttaa yritysten varovaisempi suhtautuminen rekrytointeihin epävarmassa suhdannetilanteessa. Arvion mukaan työttömien työnhakijoiden määrä kääntyy maltilliseen laskuun ensi vuoden aikana mikäli talouskasvuennusteet realisoituvat, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaisi kuitenkin kasvuaan.

Lue lisää aiheesta

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2025 on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys alueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Arviot on tehty syyskuun aikana. Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2025-katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan valtioneuvoston verkkosivuilla:

Alueelliset kehitysnäkymät syksy 2025

Pohjois-Savon osuus on luettavissa sivulta 122 eteenpäin.