Selvitys: Maanomistajan asema harmaan suojelun kaavoituksessa vaatii selkeytystä
Professori Martti Häkkäsen tuore oikeudellinen selvitys, nostaa esiin merkittäviä epäselvyyksiä metsien käytön rajoituksista kaavoituksessa – ilmiöstä, jota kutsutaan harmaaksi suojeluksi. Selvityksen mukaan nykyinen sääntely ja käytännöt jättävät maanomistajan aseman epävarmaksi ja oikeusturvan puutteelliseksi.
Harmaalla suojelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa metsien käyttöä rajoitetaan kaavoituksella ilman selkeää laintasoista perustetta, eikä maanomistajalle aina makseta korvausta. MTK pyysi professori Häkkäseltä oikeudellista riippumatonta selvitystä kaavoitukseen liittyvistä harmaan suojelun oikeudellisista kysymyksistä, erityisesti omaisuudensuojan ja oikeusturvan kannalta.
Selvityksen mukaan nykyinen alueidenkäyttölaki ja rakentamislaki eivät turvaa riittävästi maanomistajan oikeuksia. Korvaussääntely on tulkinnanvaraista ja aukollista, eikä kaavoituksesta aiheutuvia menetyksiä aina korvata. Tämä on ongelmallista sekä perustuslain että kansainvälisten velvoitteiden näkökulmasta. Maanomistajan oikeusturva vaarantuu, kun epäselvät kaavamerkinnät voivat jäädä voimaan ilman mahdollisuutta tehokkaaseen oikaisuun.
Lisäksi kaavoituksessa nousi esiin, että kaavamerkintöjen ja -määräysten tulkinnanvaraisuus sekä päällekkäisyys muun lainsäädännön kanssa aiheuttavat maanomistajille epävarmuutta ja taloudellisia menetyksiä. Erityisen ongelmallisia ovat ns. potentiaaliset suojelukohteet ja epäselvät merkinnät, joiden oikeusvaikutukset jäävät avoimiksi.
Lue Häkkäsen selvitys
MTK: Sääntelyyn tarvitaan selkeyttä ja maanomistajan aseman vahvistamista
MTK:n elinvoimajohtaja Leena Kristeri painottaa, että maanomistajan asema on nostettava kaavoituksessa keskiöön:
"Maanomistajan oikeudet ja omaisuudensuoja eivät saa jäädä epäselvän ja tulkinnanvaraisen sääntelyn jalkoihin. Kaavoituksessa on varmistettava, että kaikki metsien käyttöä rajoittavat merkinnät ja määräykset perustuvat selkeään lakiin ja että mahdollisista menetyksistä maksetaan täysi korvaus. On kestämätöntä, että maanomistaja joutuu kantamaan epäselvän sääntelyn riskit ja taloudelliset menetykset," Kristeri toteaa.
MTK on vaatinut pitkään, että vireillä olevassa alueiden käyttölain ja kaavamerkintäasetuksen uudistuksessa sääntelyä selkeytetään.
"Kaavamerkintöjen ja -määräysten tulee olla yksiselitteisiä ja niiden suhde muuhun lainsäädäntöön on määriteltävä tarkasti. Lisäksi korvaussääntely on uudistettava niin, että maanomistajan oikeusturva toteutuu kaikissa tilanteissa," Kristeri jatkaa.
Leena Kristeri, MTK, elinvoimajohtaja
+358 40 507 4088
