Varha selvittää Kemiönsaaren Almakodin mahdollista liikkeen luovutusta Esperi Care Oy:lle
Varhan ikääntyneiden palveluiden Kemiönsaareen rakentuva uudiskohde on korvaamassa Hannakodin ja Silverbackenin asumisyksiköt. Kokonaisuuteen ei kuulu Almakodin yksikkö ja siksi Varha on aloittanut tunnustelut mahdollisesta liikkeenluovutuksesta kiinteistön omistajan Esperi Care Oy:n kanssa.
Almakoti on 27-paikkainen ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen yksikkö, jossa Varha toimii Esperi Care Oy:n vuokralaisena.
Päätös mahdollisesta liikkeenluovutuksesta tehdään ikääntyneiden palvelulautakunnassa ja tavoitteena on, että lautakunta käsittelisi asiaa kokouksessaan 17.12.2025. Mikäli lautakunta päättää liikkeenluovutuksesta, se tapahtuisi 2.3.2026 lukien.
Almakodin henkilöstö siirtyisi liikkeen luovutuksen yhteydessä ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen ja heidän työskentelynsä jatkuu normaalisti nykyisen palvelussuhteen ehdoin. Almakodin asukkaiden palvelu jatkuu edelleen Almakodissa.
Almakodin henkilöstölle on pidetty aiheesta työpaikkakokous 30.10.2025. Henkilöstö kutsutaan uusiin työpaikkakokouksiin heti, kun asiasta on lisää informoitavaa.
Asiaa on käsitelty syksyn aikana tiedoksiantoasiana ikääntyneiden palvelulautakunnassa ja aluehallituksessa. Neuvottelut liikkeenluovutuksen yksityiskohdista käydään Esperi Care Oy:n kanssa loppusyksyn aikana.
Henkilöstön edut on turvattu liikkeen luovutuksessa
Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön luovuttamista toiselle työnantajalle.
Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen niin, että heidän työsuhteeseensa liittyvät etuutensa eivät heikkene.
Luovutuksensaaja on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa ollutta työehtosopimusta sen voimassaolon ajan.
Yhteyshenkilöt
Eeva-Sirkku PöyhönenTulosaluejohtaja, ikääntyneiden palvelutVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 538 2101eeva-sirkku.poyhonen@varha.fi
Susanna KaunistoVs. palvelujohtajaIkääntyneiden palvelutPuh:044 772 6557susanna.kaunisto@varha.fi
