Varha selvittää Kemiönsaaren Almakodin mahdollista liikkeen luovutusta Esperi Care Oy:lle

Varhan ikääntyneiden palveluiden Kemiönsaareen rakentuva uudiskohde on korvaamassa Hannakodin ja Silverbackenin asumisyksiköt. Kokonaisuuteen ei kuulu Almakodin yksikkö ja siksi Varha on aloittanut tunnustelut mahdollisesta liikkeenluovutuksesta kiinteistön omistajan Esperi Care Oy:n kanssa.