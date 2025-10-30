Suomi johtaa Pohjoismaiden neuvostoa vuonna 2026: Kokoomuksen Ville Väyrynen presidentiksi
Suomi toimii vuonna 2026 Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana yhdessä Ahvenanmaan kanssa. Presidentiksi nousee Kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrynen.
”Odotan puheenjohtajuusvuotta innolla. Pohjoismaiden neuvosto nostaa nykyisessä maailmanpoliittisessa myllerryksessä merkitystään. Suurvaltojen kiinnostus arktista aluetta ja Grönlantia kohtaan on ilmeistä. Pohjolan yhtenäisyydelle on siis tarvetta koko ajan enemmän. Tuota yhtenäisyyttä pyrimme mahdollisuuksien mukaan lisäämään tulevana vuonna”, Väyrynen sanoo.
Pohjoismaiden neuvosto perustettiin vuonna 1952. Neuvostoon kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Neuvosto antaa suosituksia Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja hallituksille.
Suomi julkaisi tänään puheenjohtajuusohjelmansa, jonka teemana on pohjoismainen kokonaisturvallisuus. Suomi tähtää puheenjohtajuuskaudella entistä tiiviimpään pohjoismaiseen yhteistyöhön tilanteessa, jossa Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut perustavanlaatuisesti.
”Tavoitteenamme on luoda yhteinen kokonaisturvallisuuden visio, joka auttaisi Pohjolaa tulevaisuuden kriiseihin varautumisessa. Pohjoismaiden välistä yhteistyötä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on syvennettävä entisestään tässä epävarmassa ajassa” Väyrynen sanoo.
Suomi kutsuu jo nyt Pohjoismaiden päättäjät Helsinkiin vuoden 2026 istuntoon.
”Ensi vuoden suunnittelu on jo käynnissä. Puheenjohtajuusohjelma esiteltiin ja seuraavaksi pääsemme toteuttamaan sitä. Varapresidentiksi valitun Kim Bergin kanssa yhteistyömme on toimivaa. Meille on suuri kunnia päästä johtamaan sekä neuvoston että puheenjohtajiston poliittista työtä”, Väyrynen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Ville VäyrynenKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
