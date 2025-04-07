Selvitys: Suomen googlatuimmat huippu-urheilijat 2025
Digitoimisto Wuohi Digital analysoi aktiivisista suomalaisurheilijoista tehtyjä Google-hakuja Semrush-työkalulla*. Kattavan selvityksen voit lukea kokonaisuudessaan Wuohen blogista.
Koko maailmassa tehtyjen hakujen määrässä mitattuna vertailun kärkeen nousevat kaikille urheilun seuraajille tutut nimet:
-
F1-kuljettaja Valtteri Bottas (265 000 hakua/kk)
-
koripalloilija Lauri Markkanen (224 000 hakua/kk)
-
jääkiekkoilija Patrik Laine (208 000 hakua/kk).
Haetuimpien urheilijoiden lista on miesvoittoinen. Ainoina naisina kärkikymmenikköön yltävät hiihtäjä Krista Pärmäkoski (50 000 hakua/kk) ja seiväshyppääjä Wilma Murto (44 000 hakua/kk).
Kun vertailu rajataan siihen, keitä suomalaiset itse hakevat, kärkikymmenikkö pysyy samankaltaisena mutta sen järjestys muuttuu selvästi. Yllättävää on se, että Vuoden urheilija 2025 -äänestyksen voittaja, jääkiekkoilija Aleksander Barkov jää kotimaan hauissa kauas kärjestä.
Haetuimmat urheilijat edustavat yksilölajeja tai jääkiekkoa – moni menestynyt urheilija kärkikymmenikön ulkopuolella
Selvityksen haetuimmat urheilijat ovat voittopuolisesti yksilöurheilijoita ja jääkiekkoilijoita. Mukaan mahtuvat lisäksi koripalloilija Markkanen ja ralliautoilija Kalle Rovanperä, jonka edustamaa lajia ei yleensä lasketa puhtaaksi yksilöurheiluksi.
Jalkapalloilijoita kärkikymmenikköön ei mahdu lainkaan. Kotimaisista tunnetuista jalkapalloilijoista listan ulkopuolelle jäävät esimerkiksi Joel Pohjanpalo (37 000 hakua/kk) ja Teemu Pukki (33 000 hakua/kk).
Myös moni muu tunnettu urheilija on kaukana kärkikahinoista. Näitä ovat muun muassa aitajuoksijat Lotta Harala (25 000 hakua/kk), Reetta Hurske (19 000 hakua/kk) ja Nooralotta Neziri (10 000 hakua/kk). Tokion MM-kisojen maratonilla viidenneksi juossutta kestävyysjuoksija Alisa Vainiota haetaan Googlesta noin 5 000 kertaa kuukaudessa.
Googlatuin kotimainen urheilija Suomessa on Patrik Laine – Vuoden urheilija Aleksander Barkov kaukana kärjestä
Google-hakujen määrällä mitattuna kiinnostavin kotimainen urheilija suomalaisten itsensä mielestä on jääkiekkoilija Laine, jota haetaan Googlesta noin 61 000 kertaa kuukaudessa. Hopeamitali jaetaan F1-kuljettaja Bottaksen, hiihtäjä Pärmäkosken ja ralliautoilija Rovanperän kesken, joista kaikista tehdään noin 50 000 Google-hakua kuukaudessa.
Urheilullisen menestyksen ja tunnustusten perusteella voitto menee yllättävään osoitteeseen.
Vuoden 2025 Stanley Cup -voittaja ja Vuoden urheilija 2025 -äänestyksen voittanut Barkov on kotimaassaan vasta 10. haetuin urheilija. Floridan Panthersin pitkäaikaista kapteenia haetaan Googlesta noin 27 000 kertaa kuukaudessa.
Kokonaisuudessaan kotimaan kärkikymmenikkö on hyvin samankaltainen kuin globaalien hakujen kärkikymmenikkö.
Voit lukea koko analyysin Wuohen blogista.
*Selvityksessä esitetyt hakumäärät perustuvat Semrush-nimisen työkalun tarjoamaan dataan. Semrush on kolmannen osapuolen analytiikkapalvelu, jonka lukuja tulee pitää suuntaa-antavina. Luvut eivät välttämättä vastaa Googlen omien tai muiden kolmansien osapuolien työkalujen lukuja tai todellisia hakumääriä. Tässä selvityksessä työkalun tarjoamaa dataa on sovellettu yleiseen analyysiin ja eri hakujen keskinäiseen vertailuun. Tiedot on kerätty 28.–29.10.2025.
Yhteyshenkilöt
Erik BackToimitusjohtaja, perustajaWuohi DigitalPuh:+358 40 7323322erik@wuohi.fiwuohi.fi
Kuvat
Wuohi Digital Oy
Wuohi Digital on kokonaisvaltainen digitoimisto. Wuohi Digitalilta löytyy kymmenien vuosien kokemus digitaalisesta markkinoinnista, sekä Suomen että pohjoismaiden suurimmista digitoimistoista. Olemme työskennelleet maan tunnetuimpien yrityksien ja brändien kanssa, usealla eri alalla. Arvolupauksemme on olla asiakkaillemme paras mahdollinen kokonaisvaltainen digimarkkinointikumppani.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Wuohi Digital Oy
Tommi Peräkorpi aloittaa Wuohella Senior Digital Marketing Specialistina7.4.2025 16:05:05 EEST | Tiedote
Wuohi Digitalin tiimi vahvistuu, kun markkinoinnin asiantuntija Tommi Peräkorpi liittyy joukkoon Senior Digital Marketing Specialistin roolissa. Tommi tuo mukanaan vankan osaamisen erityisesti some-mainonnasta sekä kokemusta Suomen suurimpien brändien parissa.
Wuohi Digital vakiinnuttaa asemaansa nopealla kasvulla26.3.2025 14:06:25 EET | Tiedote
Vuonna 2023 perustettu Wuohi Digital on alallaan vielä verrattain uusi tulokas. Kehitystä ja kasvua se ei kuitenkaan ole hidastanut, sillä edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihdon kasvu on tuplaantunut. Odotettavissa on, että kasvu jatkuu ja kysyntään tullaan vastaamaan rekrytoinneilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme