Selvitys: Suomen googlatuimmat huippu-urheilijat 2025

Koko maailmassa tehtyjen hakujen määrässä mitattuna vertailun kärkeen nousevat kaikille urheilun seuraajille tutut nimet:

F1-kuljettaja Valtteri Bottas (265 000 hakua/kk)

koripalloilija Lauri Markkanen (224 000 hakua/kk)

jääkiekkoilija Patrik Laine (208 000 hakua/kk).

Haetuimpien urheilijoiden lista on miesvoittoinen. Ainoina naisina kärkikymmenikköön yltävät hiihtäjä Krista Pärmäkoski (50 000 hakua/kk) ja seiväshyppääjä Wilma Murto (44 000 hakua/kk).

Kun vertailu rajataan siihen, keitä suomalaiset itse hakevat, kärkikymmenikkö pysyy samankaltaisena mutta sen järjestys muuttuu selvästi. Yllättävää on se, että Vuoden urheilija 2025 -äänestyksen voittaja, jääkiekkoilija Aleksander Barkov jää kotimaan hauissa kauas kärjestä.

Haetuimmat urheilijat edustavat yksilölajeja tai jääkiekkoa – moni menestynyt urheilija kärkikymmenikön ulkopuolella

Selvityksen haetuimmat urheilijat ovat voittopuolisesti yksilöurheilijoita ja jääkiekkoilijoita. Mukaan mahtuvat lisäksi koripalloilija Markkanen ja ralliautoilija Kalle Rovanperä, jonka edustamaa lajia ei yleensä lasketa puhtaaksi yksilöurheiluksi.

Jalkapalloilijoita kärkikymmenikköön ei mahdu lainkaan. Kotimaisista tunnetuista jalkapalloilijoista listan ulkopuolelle jäävät esimerkiksi Joel Pohjanpalo (37 000 hakua/kk) ja Teemu Pukki (33 000 hakua/kk).

Myös moni muu tunnettu urheilija on kaukana kärkikahinoista. Näitä ovat muun muassa aitajuoksijat Lotta Harala (25 000 hakua/kk), Reetta Hurske (19 000 hakua/kk) ja Nooralotta Neziri (10 000 hakua/kk). Tokion MM-kisojen maratonilla viidenneksi juossutta kestävyysjuoksija Alisa Vainiota haetaan Googlesta noin 5 000 kertaa kuukaudessa.

Googlatuin kotimainen urheilija Suomessa on Patrik Laine – Vuoden urheilija Aleksander Barkov kaukana kärjestä

Google-hakujen määrällä mitattuna kiinnostavin kotimainen urheilija suomalaisten itsensä mielestä on jääkiekkoilija Laine, jota haetaan Googlesta noin 61 000 kertaa kuukaudessa. Hopeamitali jaetaan F1-kuljettaja Bottaksen, hiihtäjä Pärmäkosken ja ralliautoilija Rovanperän kesken, joista kaikista tehdään noin 50 000 Google-hakua kuukaudessa.

Urheilullisen menestyksen ja tunnustusten perusteella voitto menee yllättävään osoitteeseen.

Vuoden 2025 Stanley Cup -voittaja ja Vuoden urheilija 2025 -äänestyksen voittanut Barkov on kotimaassaan vasta 10. haetuin urheilija. Floridan Panthersin pitkäaikaista kapteenia haetaan Googlesta noin 27 000 kertaa kuukaudessa.

Kokonaisuudessaan kotimaan kärkikymmenikkö on hyvin samankaltainen kuin globaalien hakujen kärkikymmenikkö.

Voit lukea koko analyysin Wuohen blogista.

*Selvityksessä esitetyt hakumäärät perustuvat Semrush-nimisen työkalun tarjoamaan dataan. Semrush on kolmannen osapuolen analytiikkapalvelu, jonka lukuja tulee pitää suuntaa-antavina. Luvut eivät välttämättä vastaa Googlen omien tai muiden kolmansien osapuolien työkalujen lukuja tai todellisia hakumääriä. Tässä selvityksessä työkalun tarjoamaa dataa on sovellettu yleiseen analyysiin ja eri hakujen keskinäiseen vertailuun. Tiedot on kerätty 28.–29.10.2025.