Keski-Suomen ELY-keskus

Keski-Suomen järvien pinnat ovat nyt paikoittain ennätyksellisen matalalla

31.10.2025 09:21:18 EET | Keski-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Kuuman ja vähäsateisen kesän jälkeen vedenpinnat ovat edelleen paria poikkeusta lukuun ottamatta reilusti keskiarvojen alapuolella. Myös vähäluminen talvi vaikuttaa edelleen taustalla. Esimerkiksi Kannonkoskella sijaitsevan Muuruejärven pinta on laskenut reilun sadan vuoden mittaushistorian alhaisimpiin lukemiin.

Keski-Suomen ELY-keskuksen vesistötarkastaja Petteri Kemppi seuraa säännöllisesti maakunnan järvien vesitilannetta.
Keski-Suomen ELY-keskuksen vesistötarkastaja Petteri Kemppi seuraa säännöllisesti maakunnan järvien vesitilannetta.

Kuivuudesta kärsivä alue kulkee Pirkanmaalta Keski-Suomen läpi Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen. Monin paikoin ollaan jopa kymmeniä senttejä alle ajankohdan keskiarvojen. Syyt alhaisiin vedenpintoihin ovat luonnolliset: vähäluminen talvi ei nostanut vedenpintoja paljoakaan, ja alkukesän sateita lukuun ottamatta kesä oli kuiva.

Jos talven ja pakkasten tulo viivästyy tarpeeksi paljon, voivat järvien vedenpinnat nousta vielä lähelle tavanomaista tai ainakin tilanne voi parantua.

Pohjavedet ovat ajankohdalle tyypilliseen tapaan matalalla, mutta ne ovat noususuunnassa.

Taulukossa 30.10.2025 mitattuja Keski-Suomen järvien vedenkorkeuksia. Vertailujaksona on käytetty vuosien 1991-2020 keskiarvoa.

Järven nimi

Havaintopaikan sijainti

Ero ajankohdan keskiarvoon 1991-2020 (cm)

Muurasjärvi

Pihtipudas

-15

Saanijärvi

Pihtipudas

-24

Kolima

Viitasaari

-20

Kärnäjärvi

Viitasaari

-23

Kivijärvi

Kivijärvi

-20

Vuosjärvi

Kannonkoski

-25

Muuruejärvi

Kannonkoski

-27

Keitele

Viitasaari

-21

Pääjärvi

Karstula

-33

Karankajärvi

Karstula

-36

Kalmarinjärvi

Saarijärvi

-42

Saarijärvi

Saarijärvi

-15

Summasjärvi

Saarijärvi

-28

Lannevesi

Saarijärvi

-5

Pyhäjärvi

Saarijärvi

-7

Kiimasjärvi

Äänekoski

-2

Vatianjärvi

Laukaa

-25

Saraavesi

Laukaa

+1

Konnevesi

Konnevesi

-15

Kynsivesi

Laukaa

-17

Leivonvesi

Laukaa

-12

Kuuhankavesi

Hankasalmi

-24

Armisvesi

Hankasalmi

-1

Kuusvesi

Laukaa

-8

Lievestuoreenjärvi

Laukaa

-6

Leppävesi

Jyväskylä

-4

Päijänne

Jyväskylä

-22

Palokkajärvi

Jyväskylä

-6

Muuratjärvi

Muurame

-14

Saarijärvi

Korpilahti

-13

Ala-Kintaus

Petäjävesi

+7

Petäjävesi

Petäjävesi

-17

Pälämä

Jämsä

-11

Suontee

Joutsa

-7

Pihlajavesi

Keuruu

-21

Keurusselkä

Mänttä

-19

Keski-Suomen reaaliaikaisia vedenkorkeuksia voi seurata tällä sivulla. Näiden vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä on laskettu koko havaintojakson ajalta.

Jan Lustig
