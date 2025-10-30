Keski-Suomen järvien pinnat ovat nyt paikoittain ennätyksellisen matalalla

Kuivuudesta kärsivä alue kulkee Pirkanmaalta Keski-Suomen läpi Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen. Monin paikoin ollaan jopa kymmeniä senttejä alle ajankohdan keskiarvojen. Syyt alhaisiin vedenpintoihin ovat luonnolliset: vähäluminen talvi ei nostanut vedenpintoja paljoakaan, ja alkukesän sateita lukuun ottamatta kesä oli kuiva.

Jos talven ja pakkasten tulo viivästyy tarpeeksi paljon, voivat järvien vedenpinnat nousta vielä lähelle tavanomaista tai ainakin tilanne voi parantua.

Pohjavedet ovat ajankohdalle tyypilliseen tapaan matalalla, mutta ne ovat noususuunnassa.

Taulukossa 30.10.2025 mitattuja Keski-Suomen järvien vedenkorkeuksia. Vertailujaksona on käytetty vuosien 1991-2020 keskiarvoa.

Järven nimi Havaintopaikan sijainti Ero ajankohdan keskiarvoon 1991-2020 (cm) Muurasjärvi Pihtipudas -15 Saanijärvi Pihtipudas -24 Kolima Viitasaari -20 Kärnäjärvi Viitasaari -23 Kivijärvi Kivijärvi -20 Vuosjärvi Kannonkoski -25 Muuruejärvi Kannonkoski -27 Keitele Viitasaari -21 Pääjärvi Karstula -33 Karankajärvi Karstula -36 Kalmarinjärvi Saarijärvi -42 Saarijärvi Saarijärvi -15 Summasjärvi Saarijärvi -28 Lannevesi Saarijärvi -5 Pyhäjärvi Saarijärvi -7 Kiimasjärvi Äänekoski -2 Vatianjärvi Laukaa -25 Saraavesi Laukaa +1 Konnevesi Konnevesi -15 Kynsivesi Laukaa -17 Leivonvesi Laukaa -12 Kuuhankavesi Hankasalmi -24 Armisvesi Hankasalmi -1 Kuusvesi Laukaa -8 Lievestuoreenjärvi Laukaa -6 Leppävesi Jyväskylä -4 Päijänne Jyväskylä -22 Palokkajärvi Jyväskylä -6 Muuratjärvi Muurame -14 Saarijärvi Korpilahti -13 Ala-Kintaus Petäjävesi +7 Petäjävesi Petäjävesi -17 Pälämä Jämsä -11 Suontee Joutsa -7 Pihlajavesi Keuruu -21 Keurusselkä Mänttä -19

Keski-Suomen reaaliaikaisia vedenkorkeuksia voi seurata tällä sivulla. Näiden vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä on laskettu koko havaintojakson ajalta.