Keski-Suomen järvien pinnat ovat nyt paikoittain ennätyksellisen matalalla
Kuuman ja vähäsateisen kesän jälkeen vedenpinnat ovat edelleen paria poikkeusta lukuun ottamatta reilusti keskiarvojen alapuolella. Myös vähäluminen talvi vaikuttaa edelleen taustalla. Esimerkiksi Kannonkoskella sijaitsevan Muuruejärven pinta on laskenut reilun sadan vuoden mittaushistorian alhaisimpiin lukemiin.
Kuivuudesta kärsivä alue kulkee Pirkanmaalta Keski-Suomen läpi Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen. Monin paikoin ollaan jopa kymmeniä senttejä alle ajankohdan keskiarvojen. Syyt alhaisiin vedenpintoihin ovat luonnolliset: vähäluminen talvi ei nostanut vedenpintoja paljoakaan, ja alkukesän sateita lukuun ottamatta kesä oli kuiva.
Jos talven ja pakkasten tulo viivästyy tarpeeksi paljon, voivat järvien vedenpinnat nousta vielä lähelle tavanomaista tai ainakin tilanne voi parantua.
Pohjavedet ovat ajankohdalle tyypilliseen tapaan matalalla, mutta ne ovat noususuunnassa.
Taulukossa 30.10.2025 mitattuja Keski-Suomen järvien vedenkorkeuksia. Vertailujaksona on käytetty vuosien 1991-2020 keskiarvoa.
|
Järven nimi
|
Havaintopaikan sijainti
|
Ero ajankohdan keskiarvoon 1991-2020 (cm)
|
Muurasjärvi
|
Pihtipudas
|
-15
|
Saanijärvi
|
Pihtipudas
|
-24
|
Kolima
|
Viitasaari
|
-20
|
Kärnäjärvi
|
Viitasaari
|
-23
|
Kivijärvi
|
Kivijärvi
|
-20
|
Vuosjärvi
|
Kannonkoski
|
-25
|
Muuruejärvi
|
Kannonkoski
|
-27
|
Keitele
|
Viitasaari
|
-21
|
Pääjärvi
|
Karstula
|
-33
|
Karankajärvi
|
Karstula
|
-36
|
Kalmarinjärvi
|
Saarijärvi
|
-42
|
Saarijärvi
|
Saarijärvi
|
-15
|
Summasjärvi
|
Saarijärvi
|
-28
|
Lannevesi
|
Saarijärvi
|
-5
|
Pyhäjärvi
|
Saarijärvi
|
-7
|
Kiimasjärvi
|
Äänekoski
|
-2
|
Vatianjärvi
|
Laukaa
|
-25
|
Saraavesi
|
Laukaa
|
+1
|
Konnevesi
|
Konnevesi
|
-15
|
Kynsivesi
|
Laukaa
|
-17
|
Leivonvesi
|
Laukaa
|
-12
|
Kuuhankavesi
|
Hankasalmi
|
-24
|
Armisvesi
|
Hankasalmi
|
-1
|
Kuusvesi
|
Laukaa
|
-8
|
Lievestuoreenjärvi
|
Laukaa
|
-6
|
Leppävesi
|
Jyväskylä
|
-4
|
Päijänne
|
Jyväskylä
|
-22
|
Palokkajärvi
|
Jyväskylä
|
-6
|
Muuratjärvi
|
Muurame
|
-14
|
Saarijärvi
|
Korpilahti
|
-13
|
Ala-Kintaus
|
Petäjävesi
|
+7
|
Petäjävesi
|
Petäjävesi
|
-17
|
Pälämä
|
Jämsä
|
-11
|
Suontee
|
Joutsa
|
-7
|
Pihlajavesi
|
Keuruu
|
-21
|
Keurusselkä
|
Mänttä
|
-19
Keski-Suomen reaaliaikaisia vedenkorkeuksia voi seurata tällä sivulla. Näiden vedenkorkeuksien keskiarvokäyrä on laskettu koko havaintojakson ajalta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petteri KemppiVesistötarkastajaKeski-Suomen ELY-keskusPuh:0407470684petteri.kemppi@ely-keskus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen ELY-keskus
Alueelliset kehitysnäkymät II/2025 Keski-Suomi: odottavaa tunnelmaa30.10.2025 08:43:25 EET | Tiedote
Vuoden jälkimmäinen Alueelliset kehitysnäkymät-katsaus jatkaa ensimmäisen katsauksen varovaisen odottavissa tunnelmissa. Paineita investointeihin, rakentamiseen ja sitä kautta kasvuun on, mutta vielä ne eivät ole realisoituneet muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Talvinopeusrajoituksiin siirrytään Keski-Suomessa 29.10. alkaen27.10.2025 09:12:15 EET | Tiedote
Alennetut nopeusrajoitukset parantavat liikenneturvallisuutta vuoden pimeimpänä aikana, vaikkei varsinaista talvikeliä vielä kaikkialla olisikaan.
Ison Pörrin siltaremontti kantatiellä 69 valmistuu reilusti etuajassa22.10.2025 08:36:56 EEST | Tiedote
Urakoitsijan ripeän toiminnan ansiosta kahdelle kesälle suunniteltu liikennehaitta Ison Pörrin sillalla Äänekosken ja Laukaan rajamailla lyheni yhden kesän mittaiseksi. Kaikki työt sillalla saadaan tehdyksi jo marraskuun loppuun mennessä.
Työttömyys syyskuussa 13,2 prosenttia21.10.2025 08:01:17 EEST | Tiedote
Keski-Suomessa oli syyskuun lopussa yhteensä 16 701 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 299 (8,4 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 233 henkilöä vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 663, joka on 511 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 656, joka on 337 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Avustushakuja auki ELY-keskuksessa17.10.2025 08:17:17 EEST | Tiedote
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme