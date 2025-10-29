Riisituotteille odotettu sertifiointi – näkyy kaupan hyllyllä ”jyvä kerrallaan”

”Yhä useammat asiakkaistamme etsivät kestävämpiä vaihtoehtoja, ja haluamme tehdä näiden valintojen tekemisestä mahdollisimman helppoa. SRP eli Sustainable Rice Platform on maailman ensimmäinen kestävän riisintuotannon standardi, jonka laatumerkki helpottaa kuluttajia tekemään riisihyllyllä parempia valintoja mausta tai laadusta tinkimättä”, kertoo ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi S-ryhmän marketkaupasta.

”Olemme jo pitkään kaivanneet riisituotteille tämäntyyppistä sertifiointimahdollisuutta ja tulevaisuudessa tavoitteenamme on lisätä Sustainable Rice Platform-sertifioidun riisin osuutta valikoimassamme.”

Aluksi sertifioitujen riisien valikoima tulee laajenemaan basmatiriisin ohella Coopin keittopusseihin pakattuun basmatiin sekä basmati- ja jasmiiniriisi -sekoitukseen.

”Basmati ja jasmiini ovat pitkäjyväisten riisien ohella suomalaisten eniten ostamia riisilajikkeita, joten on hienoa, että pääsemme rakentamaan sertifioidun riisin valikoimaa juuri näistä tuotteista alkaen. Tuotteille hankitun sertifioinnin merkitys on kuitenkin Suomen markkinoita laajempi, sillä Coop-tuotteet hankitaan yhdessä muiden pohjoismaisten osuuskauppojen kanssa. Suomen lisäksi sertifioidut Coop-riisit tulevat myyntiin myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa”, Ristaniemi taustoittaa.

Myös tuotepakkaukset kokevat uudistuksen

Sertifioinnin lisäksi Coop-riisien pakkausten vastuullisuuteen on myös kiinnitetty erityistä huomiota. Yhden kilon SRP-sertifioitu basmatiriisi sekä basmati- ja jamiiniriisi -sekoitus on pakattu muovin sijasta paperiin.

”Mietimme omien merkkiemme tuotepakkauksia jatkuvasti fiksummaksi ja olemme sitoutuneet edistämään ympäristön kannalta kestävien pakkausratkaisuiden käyttöä”, Ristaniemi kertoo.

Kohti kestävämpää maataloutta pienviljelijöitä tukien

Sustainable Rice Platform on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu yli sata toimijaa eri yrityksistä, järjestöistä ja tutkimuslaitoksista. Verkoston toiminnan tarkoituksena on kehittää globaalia riisisektoria parantamalla pienviljelijöiden elinoloja ja vähentämällä riisintuotannon sosiaalista ja ympäristöllistä jalanjälkeä sekä ilmastovaikutuksia.

Sertifioinnin tarkoituksena on varmistaa, että riisi on tuotettu kestävän kehityksen standardien mukaisesti. Näihin kuuluvat muun muassa vedenkulutuksen vähentäminen, torjunta-aineiden hallittu käyttö sekä työolosuhteiden ja viljelijöiden toimeentulon parantaminen.

S-ryhmä on tehnyt pitkään töitä vastuullisen hankinnan edistämiseksi ja on sitoutunut noudattamaan ympäristö- ja ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitetta hankintaketjussa. Tavoitteena on yhdessä kumppaneiden kanssa varmistaa hankinnan vastuullisuus ja edistää kestävyysmuutosta.

Lue lisää Sustainable Rice Platformista: https://sustainablerice.org/