Riisituotteille odotettu sertifiointi – näkyy kaupan hyllyllä ”jyvä kerrallaan”
Riisi on monelle tuttu ruoanlaiton peruselementti, jota ostetaan S-ryhmän ruokakauppojen (Prisma, S-market, Sale ja Alepa) hyllyiltä vuodessa noin yhdeksän miljoonaa kiloa. Syksyllä kaupan riisihyllyille on saapunut ensimmäinen Sustainable Rice Platform -sertifioitu Coop-tuotemerkin basmatiriisi.
”Yhä useammat asiakkaistamme etsivät kestävämpiä vaihtoehtoja, ja haluamme tehdä näiden valintojen tekemisestä mahdollisimman helppoa. SRP eli Sustainable Rice Platform on maailman ensimmäinen kestävän riisintuotannon standardi, jonka laatumerkki helpottaa kuluttajia tekemään riisihyllyllä parempia valintoja mausta tai laadusta tinkimättä”, kertoo ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi S-ryhmän marketkaupasta.
”Olemme jo pitkään kaivanneet riisituotteille tämäntyyppistä sertifiointimahdollisuutta ja tulevaisuudessa tavoitteenamme on lisätä Sustainable Rice Platform-sertifioidun riisin osuutta valikoimassamme.”
Aluksi sertifioitujen riisien valikoima tulee laajenemaan basmatiriisin ohella Coopin keittopusseihin pakattuun basmatiin sekä basmati- ja jasmiiniriisi -sekoitukseen.
”Basmati ja jasmiini ovat pitkäjyväisten riisien ohella suomalaisten eniten ostamia riisilajikkeita, joten on hienoa, että pääsemme rakentamaan sertifioidun riisin valikoimaa juuri näistä tuotteista alkaen. Tuotteille hankitun sertifioinnin merkitys on kuitenkin Suomen markkinoita laajempi, sillä Coop-tuotteet hankitaan yhdessä muiden pohjoismaisten osuuskauppojen kanssa. Suomen lisäksi sertifioidut Coop-riisit tulevat myyntiin myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa”, Ristaniemi taustoittaa.
Myös tuotepakkaukset kokevat uudistuksen
Sertifioinnin lisäksi Coop-riisien pakkausten vastuullisuuteen on myös kiinnitetty erityistä huomiota. Yhden kilon SRP-sertifioitu basmatiriisi sekä basmati- ja jamiiniriisi -sekoitus on pakattu muovin sijasta paperiin.
”Mietimme omien merkkiemme tuotepakkauksia jatkuvasti fiksummaksi ja olemme sitoutuneet edistämään ympäristön kannalta kestävien pakkausratkaisuiden käyttöä”, Ristaniemi kertoo.
Kohti kestävämpää maataloutta pienviljelijöitä tukien
Sustainable Rice Platform on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu yli sata toimijaa eri yrityksistä, järjestöistä ja tutkimuslaitoksista. Verkoston toiminnan tarkoituksena on kehittää globaalia riisisektoria parantamalla pienviljelijöiden elinoloja ja vähentämällä riisintuotannon sosiaalista ja ympäristöllistä jalanjälkeä sekä ilmastovaikutuksia.
Sertifioinnin tarkoituksena on varmistaa, että riisi on tuotettu kestävän kehityksen standardien mukaisesti. Näihin kuuluvat muun muassa vedenkulutuksen vähentäminen, torjunta-aineiden hallittu käyttö sekä työolosuhteiden ja viljelijöiden toimeentulon parantaminen.
S-ryhmä on tehnyt pitkään töitä vastuullisen hankinnan edistämiseksi ja on sitoutunut noudattamaan ympäristö- ja ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitetta hankintaketjussa. Tavoitteena on yhdessä kumppaneiden kanssa varmistaa hankinnan vastuullisuus ja edistää kestävyysmuutosta.
Lue lisää Sustainable Rice Platformista: https://sustainablerice.org/
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Sari Ristaniemi
Ryhmäpäällikkö, S-ryhmän marketkauppa
sari.ristaniemi@sok.fi
puh. 010 768 7364
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
