Pirkanmaan, Keski-Suomen ja pohjalaismaakuntien turvallisuustilanne on rauhallinen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueellinen valmiustoimikunta loi katsauksen alueen viiden maakunnan turvallisuuden ja varautumisen tilaan torstaina 30.10.2025. Tilanne alueella on rauhallinen. Viranomaisten sekä alueen muiden keskeisten toimijoiden valmiutta vastata yhteiskunnan haasteisiin ja ilmiöihin kehitetään jatkuvasti.
Maakuntien alueen infrastruktuuriin on kohdistunut syksyn mittaan tasaisesti ulkopuolista mielenkiintoa muun muassa droonihavaintoina. Yksittäiset paikalliset tietoliikenne- ja tietoverkkohäiriöt ovat haitanneet hetkellisesti asiointia viranomaispalveluissa. Häiriöt on saatu korjattua. Keski-Suomessa Keuruulla tapahtunut tie 23:n sortuma on haastanut osaltaan paikallista liikennettä. Tieosuuden korjaustyöt ovat juuri valmistumassa. Julkisessa keskustelussa esillä olleet Teboil-pakotteet eivät vaikuta huoltovarmuuden toteutumiseen Pirkanmaan, Keski-Suomen eivätkä kolmen pohjalaismaakunnan alueella.
Pohjanmaalla poliisin ja koulujen yhteistyötä on vahvistettu uuden Ankkuri-tiimin avulla. Poliisi on ollut osaltaan huolissaan nuorison virkavaltaan kohdistamasta epäasiallisesta käytöksestä poliisin valvontatehtävien yhteydessä. Huoli koskee pientä osaa nuoria. Nuorten säännöllinen saavuttaminen viranomaisviestinnällä ja vuorovaikutus viranomaisten kanssa nähtiin keskeisinä tavoitteina nuorten luottamuksen vahvistamiseksi viranomaistoimintaa kohtaan.
Vuodenaikaan liittyvänä yleisenä muistutuksena toivotaan alueen sähkönkäyttäjien huomioivan omavarautuminen talveen. Näkymä sähköntuotannossa ja -jakelussa on poikkeukseton. Talvikauteen varautuminen on aloitettu myös läheisillä merialueilla.
Alueen viranomaiset ja kunnat ovat osallistuneet runsain määrin alueilla järjestettyihin valmius- ja paikallispuolustusharjoituksiin syksyn aikana. Harjoituksia jatketaan, vaikka alueellisen varautumisen rakenteet muuttuvat aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toiminnan päättyessä 31.12.2025.
Uuden, valtakunnallisen Lupa- ja valvontaviraston vastuulla 1.1.2026 alkaen on varautumisen alueellisen yhteistyön järjestämisen tehtävä valtakunnallisesti yhtenäisin käytäntein sekä muun muassa alueelliseen ennakointiin ja alueiden toimijoiden varautumisen tukemiseen liittyviä tehtäviä. Uudet Elinvoimakeskukset jatkavat tehtäviensä osalta yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tukemista.
Aluehallintovirastojen toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Suurin osa tehtävistämme siirtyy uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarvikkeita koskevat tehtävämme siirtyvät Ruokavirastoon ja kilpailu- ja kuluttajahallinnon tehtävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon.
Myös uudessa virastossa toimimme yhdessä ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Säkerhetsläget är lugnt i Birkaland, Mellersta Finland och de österbottniska landskapen31.10.2025 12:30:00 EET | Pressmeddelande
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanställde torsdagen den 30 oktober 2025 en översikt över säkerhetsläget i de fem landskapen i området. Läget är lugnt i området. Myndigheternas och områdets andra centrala aktörers beredskap att reagera på samhälleliga utmaningar och fenomen utvecklas kontinuerligt.
Verkkokauppa.com Oyj påförs en påföljdsavgift om 540 000 euro för försummelser att iaktta penningtvättslagen30.10.2025 12:38:56 EET | Pressmeddelande
De allvarligaste försummelserna gäller fullgörandet av utredningsskyldigheten och rapporteringsskyldigheten. Med rapporteringsskyldighet avses anmälan av tvivelaktiga transaktioner.
Verkkokauppa.com Oyj:lle 540 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä30.10.2025 12:38:56 EET | Tiedote
Vakavimmat laiminlyönnit koskevat selonottovelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Ilmoitusvelvollisuudella tarkoitetaan epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista.
Nosturin puomi osui sähkölinjaan – Turun hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota29.10.2025 13:42:17 EET | Tiedote
Turun hovioikeus on 29.10.2025 antamassaan tuomiossa muuttanut Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 15.10.2024 antamaa tuomioita. Tuomio koski työtapaturmaa, jossa nosturin puomi osui sähkölinjaan. Hovioikeus muutti tuomiota siltä osin, että rakennuttajan valvojana toiminut henkilö tuomittiin työturvallisuusrikoksesta. Hänet jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen. Käräjäoikeus oli katsonut, että henkilö ei ollut syyllistynyt työturvallisuusrikokseen.
Suojaamaton kuljetin aiheutti työtapaturman – työnjohtajan katsottiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, mutta jätettiin rangaistukseen tuomitsematta29.10.2025 10:47:15 EET | Tiedote
Satakunnan käräjäoikeus on 27.10.2025 antamassaan ratkaisussa katsonut satakuntalaisen yrityksen työnjohtajan syyllistyneen työturvallisuusrikokseen. Hänet jätettiin kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta.
