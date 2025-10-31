Pirkanmaan, Keski-Suomen ja pohjalaismaakuntien turvallisuustilanne on rauhallinen

Maakuntien alueen infrastruktuuriin on kohdistunut syksyn mittaan tasaisesti ulkopuolista mielenkiintoa muun muassa droonihavaintoina. Yksittäiset paikalliset tietoliikenne- ja tietoverkkohäiriöt ovat haitanneet hetkellisesti asiointia viranomaispalveluissa. Häiriöt on saatu korjattua. Keski-Suomessa Keuruulla tapahtunut tie 23:n sortuma on haastanut osaltaan paikallista liikennettä. Tieosuuden korjaustyöt ovat juuri valmistumassa. Julkisessa keskustelussa esillä olleet Teboil-pakotteet eivät vaikuta huoltovarmuuden toteutumiseen Pirkanmaan, Keski-Suomen eivätkä kolmen pohjalaismaakunnan alueella.

Pohjanmaalla poliisin ja koulujen yhteistyötä on vahvistettu uuden Ankkuri-tiimin avulla. Poliisi on ollut osaltaan huolissaan nuorison virkavaltaan kohdistamasta epäasiallisesta käytöksestä poliisin valvontatehtävien yhteydessä. Huoli koskee pientä osaa nuoria. Nuorten säännöllinen saavuttaminen viranomaisviestinnällä ja vuorovaikutus viranomaisten kanssa nähtiin keskeisinä tavoitteina nuorten luottamuksen vahvistamiseksi viranomaistoimintaa kohtaan.

Vuodenaikaan liittyvänä yleisenä muistutuksena toivotaan alueen sähkönkäyttäjien huomioivan omavarautuminen talveen. Näkymä sähköntuotannossa ja -jakelussa on poikkeukseton. Talvikauteen varautuminen on aloitettu myös läheisillä merialueilla.

Alueen viranomaiset ja kunnat ovat osallistuneet runsain määrin alueilla järjestettyihin valmius- ja paikallispuolustusharjoituksiin syksyn aikana. Harjoituksia jatketaan, vaikka alueellisen varautumisen rakenteet muuttuvat aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten toiminnan päättyessä 31.12.2025.

Uuden, valtakunnallisen Lupa- ja valvontaviraston vastuulla 1.1.2026 alkaen on varautumisen alueellisen yhteistyön järjestämisen tehtävä valtakunnallisesti yhtenäisin käytäntein sekä muun muassa alueelliseen ennakointiin ja alueiden toimijoiden varautumisen tukemiseen liittyviä tehtäviä. Uudet Elinvoimakeskukset jatkavat tehtäviensä osalta yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tukemista.





Lisätiedot:

Marko Pukkinen

ylijohtaja

Juha Vilkki

pelastusylitarkastaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

etunimi.sukunimi@avi.fi