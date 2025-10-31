Algoritmeihin perustuva ennakoiva poliisitoiminta herättää huolta, kertoo tuore tutkimus

Väitös: Terveysmenojen korotukset iskivät kovimmin työelämän ulkopuolella oleviin työikäisiin 30.10.2025 11:55:33 EET | Tiedote

Terveysmenojen korotukset 2010-luvun säästötoimien aikaan koettelivat rankimmin työelämän ulkopuolella olevia työikäisiä, osoittaa Katri Aaltonen Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa. Väestökyselyihin ja rekisteriaineistoihin pohjaava tutkimus auttaa ymmärtämään aiempaa paremmin, miten terveysmenot kuormittavat eri ihmisryhmiä ja miten oikeudenmukaiseksi järjestelmä koetaan.