Algoritmeihin perustuva ennakoiva poliisitoiminta herättää huolta, kertoo tuore tutkimus
Rikosten tapahtumapaikkoja tai mahdollisia tekijöitä voidaan ennakoida algoritmeihin perustuvien ennusteiden avulla. Turun yliopiston väitöskirjatutkija Carlo Gatti selvitti ennakoivan poliisitoiminnan oikeutusta sekä käyttöä kotimaassaan Italiassa. Tekoälyä hyödyntävästä rikosten ehkäisystä ollaan kiinnostuneita myös Suomessa.
Ennakoivalla poliisitoiminnalla tarkoitetaan rikosten tapahtumapaikkojen tai mahdollisten tekijöiden ennakoimista algoritmeihin perustuvien ennusteiden avulla. Ilmiö on herättänyt kasvavaa huomiota viime vuosina.
Turun yliopiston tutkija Carlo Gatti on tutkinut aihetta väitöskirjassaan. Hän tarkasteli ennakoivan poliisitoiminnan linjauksia ja perusteluita monitieteisestä näkökulmasta.
Ennakoivaa poliisitoimintaa oikeutetaan niin kriminologisin perusteluin kuin pinnallisemmin selityksin, Gatti kertoo. Toteutustapoja on erilaisia.
– Henkilöperusteisissa malleissa algoritmit arvioivat yksilöiden riskiä syyllistyä tulevaisuudessa rikoksiin valittujen ominaisuuksien perusteella. Paikkaperusteisissa malleissa järjestelmä analysoi rikoshistoriaa ja ympäristötekijöitä ennustaakseen, missä rikoksia todennäköisesti tapahtuu.
Jotkut järjestelmät kehitetään poliisiviranomaisten toimesta, kuten Alankomaiden CAS. Toiset taas ovat kaupallisia työkaluja, joita globaalit teknologiayritykset – kuten Palantir – tarjoavat ja räätälöivät eri kansallisiin konteksteihin.
– Vaikka henkilöperusteisia järjestelmiä pidetään usein tunkeilevampina, tutkimukseni osoittaa, että myös paikkaperusteiset lähestymistavat voivat perustua arkaluonteisiin tietoihin ja tuottaa samankaltaisia vaikutuksia. Se herättää kriittistä pohdintaa julkisen valvonnan tehokkuudesta.
”Pehmeä yksityistäminen” voi olla ongelma demokratialle
Ennakoivaan poliisitoimintaan liittyy oikeudellisia aukkoja ja sääntelyn puutteita, Gatti arvioi.
Tutkimuksessaan hän analysoi julkisten ja yksityisten toimijoiden läpinäkyvyyttä ja tunnistaa oikeudellisia puutteita todellisten järjestelmien valossa.
– Tutkimukseni osoittaa, että sääntelytoimet jäävät jälkeen niistä tavoitteista, joita ne väittävät edistävänsä.
Tutkimus tarkastelee myös yksityisen ja julkisen vallan välistä suhdetta. Gattin mukaan "pehmeä yksityistäminen" (eng. soft privatisation) vaarantaa demokratiaan kuuluvan viranomaisten tilivelvollisuuden.
Gatti tutki ennakoivaa poliisitoimintaa erityisesti kotimaansa Italian kontekstissa. Hän analysoi kahden Italiassa käytetyn suljetun algoritmin ominaisuuksia.
– Aihetta ei ole aiemmin juurikaan tutkittu Italiassa, eikä systemaattista tietoa ennakoivan poliisitoiminnan kehittäjiltä tai käyttäjiltä ole ollut olemassa.
Suomi ei ole toistaiseksi ottanut käyttöön ennakoivan poliisitoiminnan järjestelmiä.
– Kansallinen strategia ennaltaehkäisevästä poliisityöstä osoittaa kuitenkin kasvavaa institutionaalista kiinnostusta dataperustaiseen ja tekoälyä hyödyntävään rikosten ehkäisyyn.
Tällaisten teknologioiden vaikutusten kriittinen arviointi on tärkeää ennen niiden mahdollista käyttöönottoa, tutkija painottaa.
LL.M., MSc Carlo Gatti esittää väitöskirjansa ”Theoretical Roots, Rationalisations, and Legal Contradictions of Predictive Policing: Reflections from the Italian Case” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 7.11.2025 klo 12.15 (Turun yliopisto, Calonia, Cal1-sali, Caloniankuja 3, Turku). Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori, tohtori Simone Tulumello (ICS - Lissabonin yliopisto, Portugali) ja kustoksena professori, tohtori Anne Alvesalo-Kuusi (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on oikeustiede.
