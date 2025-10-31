Keski-Suomen ELY-keskus

Haapamäen sortumakohta valtatiellä 23 avataan liikenteelle ensi viikolla

31.10.2025 15:06:58 EET | Keski-Suomen ELY-keskus | Tiedote

Keuruun Haapamäellä valtatiellä 23 sijaitsevan sortumapaikan korjaukset on saatu pääosin valmiiksi ja tie avataan liikenteelle viikolla 45. Tien reuna sortui päällystystöiden yhteydessä syksyllä 2024, ja tie sortui uudestaan aiemman sortuman korjaustoimenpiteiden yhteydessä heinäkuussa 2025. Tie on ollut suljettuna liikenteeltä toisesta sortumasta lähtien.

Rakennustyömaa tietyömaalla valtatien reunalla, metsää taustalla.
Haapamäen sortumapaikka valtatiellä 23 avataan liikenteelle ensi viikolla. Kuva: Jouni Saunamäki, Keski-Suomen ELY-keskus

Heinäkuun puolivälissä tapahtuneen sortuman seurauksena suljettuna olleen Haapamäen sortumapaikan korjaustyöt valtatiellä 23 ovat lähes valmiit ja tie avataan liikenteelle keskiviikkona 5.11.2025. Maastossa olevien liikennejärjestelyjen purkamisen jälkeen valtatie on jälleen normaalisti käytössä. 

Penkereen juuressa jatketaan viimeistelytöiden tekemistä ja niiden aikana valtatien nopeusrajoitus pidetään vielä alennettuna (50 km/h). Töiden valmistuttua palautetaan voimaan normaalit nopeusrajoitukset. Viimeistelytöitä tullaan tekemään vielä myös ensi kevään aikana, kun uusi tie saa talven jälkeen viimeisen päällystekerroksensa. 

– Uudessa pinnassa saattaa talven aikana tapahtua esimerkiksi pientä elämistä tai syntyä pieniä painumia, jotka voidaan ensi kevään päällystetyön myötä korjata kuntoon. Näin saadaan varmasti uudelle tielle tasainen pinta, investointiyksikön päällikkö Janne Jaatinen kertoo. 

Korjaus valmistui suunnitellussa aikataulussa 

Sortuman korjaus saatiin valmiiksi suunnitellussa aikataulussa. Korjaussuunnittelua lähdettiin tekemään pikavauhdilla hyvin pian sortuman jälkeen, ja nopeutetulla aikataululla toteutettu urakan kilpailutus saatiin päätökseen elokuussa. Urakoitsijaksi valittiin Kuortaneen Kaivin Oy, joka pääsi aloittamaan työt syyskuun alussa. 

–  Töitä on tehty kahdessa vuorossa, jotta tie saatiin suunnitelman mukaisesti avattua liikenteelle ennen talven tuloa. Poikkeuksellinen valtatien sortuma onkin vaatinut ripeää toimintaa ja tehokasta yhteistyötä sekä urakoitsijalta että muilta yhteistyökumppaneiltamme, Jaatinen kiittelee. 

Sortuman juurisyyksi osoittautui alkuperäisessä pengerrakenteessa käytetyn maa-aineksen huono laatu, sekä suunnitelmista poikkeava toteutus. Korjaustöissä vanha penger purettiin kokonaan, ja sortuneen penkereen pohjaa vahvistettiin maa-ainesten vaihdolla. Uutta, valmistunutta pengertä on myös tuettu teräsrakenteisten ponttiseinien avulla. Näin varmistettiin myös se, ettei sortumakohdan välittömässä läheisyydessä sijaitsevan sillan rakenteisiin tai vieressä kulkevaan junarataan syntynyt vaurioita. 

Myös korjaustöiden hinta-arvio, 1,5 miljoonaa euroa, on pitänyt. Summassa on huomioitu myös mm. kiertoreittijärjestelyjen ja korjaussuunnittelun kustannuksia. 

Kiertojärjestelyt palvelivat hyvin 

Kaikkiaan noin kolme ja puoli kuukautta käytössä olleet kiertoreitit ovat palvelleet liikennettä tilanteeseen nähden hyvin alun haasteiden ja järjestelyjen jälkeen. Henkilöautoliikenteelle käytössä on ollut vain noin 600 metriä matkaa pidentänyt kiertoreitti. Raskas liikenne on puolestaan ohjattu kiertämään sortumapaikka hieman pidempiä kiertoreittejä käyttäen. Ensi viikolla kiertoreittien viitoitukset poistetaan ja kaikki liikenne voi jatkaa kulkuaan valtatietä 23 pitkin. 

Petäisentien kautta kulkenutta henkilöautoliikenteen kiertoreittiä paranneltiin kiertojärjestelyjen aikana – tien yli kulkenut vanha rautatiesilta poistettiin, ja Haapamäen kylän kohdalle asennettiin hidastetöyssyt sekä nopeusrajoitusmerkit. 

– Kiitokset kärsivällisyyttä vaatineiden kiertojärjestelyjen sujuvuudesta kuuluvat erityisesti tienkäyttäjille sekä alueen asukkaille, Jaatinen toteaa.

Avainsanat

haapamäkitiesortumakiertoreititkorjaustyötiesulkuvt23keuruukeski-suomen ely-keskus

Tietoja julkaisijasta

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

