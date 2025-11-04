Ammattiliitto JHL tutki: TE-palveluiden muutto valtiolta kuntiin epäonnistunut, vaarantaa työllisyyden hoidon
TE-palveluiden siirto valtiolta kuntiin vuodenvaihteessa on työntekijöiden mukaan epäonnistunut pahasti. Haparoiva valmistelu ja toteutus on ammattiliitto JHL:n kyselytutkimuksen mukaan haitannut työllisyyden edistämistä ja romahduttanut työntekijöiden hyvinvoinnin.
Tulokset käyvät ilmi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n lokakuussa tekemästä kyselytutkimuksesta (Liite), johon vastasi 432 TE-palveluiden työntekijää. Tämä on lähes 10 prosenttia kaikista alan työntekijöistä.
Vastaajat ovat kokeneet muutoksen huonosti valmistelluksi ja toteutetuksi. Uudet organisaatiot ovat keskeneräisiä. Moni on kokenut tehtävänkuvat epäselviksi.
Tyytymättömyys ja pahoinvointi on lisääntynyt työpaikoilla. Eräässä vastauksessa todetaan, että ”sairauspoissaolojen määrä on suorastaan räjähtänyt”.
– Toiminta on sekavaa. Työn kuormittavuus on korkealla, vastauksissa todetaan.
Taustalla on 1. tammikuuta 2025 tapahtunut muutos, missä vastuu työvoimapalvelujen järjestämisestä siirtyi kunnille ja kuntien muodostamille työllisyysalueille.
– Nykyisessä työllisyystilanteessa olisi ensiarvoisen tärkeää, että Suomessa on toimivat työllisyyspalvelut. Meillä ei ole varaa siihen, että TE-palveluiden henkilöstö voi huonosti, ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström suomii kiireessä tehtyä valmistelua.
”Työllisyyden hoito on hiljalleen ajettu Suomessa alas”
Työllisuuspalvelujen on koettu heikentyneen niiden siirryttyä TE-toimistoista kuntien muodostamille työllisyysalueille.
– Työllisyyden hoito on hiljalleen ajettu Suomessa alas, eräässä vastauksessa todetaan.
Joidenkin vastausten mukaan asiakasmäärät ovat kasvaneet yksittäisillä asiakaspalvelijoilla jopa sadoilla.
– Pelkona on, että esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja heikommassa asemassa olevat jäävät palveluiden ulkopuolelle, vastauksissa kirjoitetaan.
Moni vastaaja kertoi asiakasmäärien kasvaneen merkittävästi muun muassa heikkenevän työttömyystilanteen takia. Määräaikaisia virkoja on jätetty jatkamatta ja lisääntyneet sairauspoissalot ovat kuormittaneet työkykyisiä entisestään.
Resursseja ei ole tarpeeksi, johtamisessa ongelmia
Vastaajien mielestä rahaa ja henkilöstöresursseja on ollut liian vähän työllisyysalueiden tehtävien hoitamiseksi.
– Valtiovallan tehtävä on huolehtia kunnille riittävät resurssit, Håkan Ekström muistuttaa.
Vastaajat kuvasivat johtamista paikoin autoritääriseksi, pelolla johtavaksi ja epäjohdonmukaiseksi. Työntekijät kokivat, että heitä ei ole kuunneltu.
Vastaajat kertoivat työehtojen ja olosuhteiden heikentyneen. Tämä johtui etätyömahdollisuuksien rajusta rajoittamisesta ja siirtymisestä virkatyöajasta yleistyöaikaan. Jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä kaksi tuntia työaikaa lisää viikossa ilman vaikutusta palkkaan.
Lue lisää: ”Työhyvinvoinnin sijaan pahoinvointia”: Muutto valtiolta kuntiin ajoi TE-palveluiden työntekijät uupumukseen
Lisätietoja:
Håkan Ekström, puheenjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: 040 828 2865, Hakan.Ekstrom@jhl.fi
Kristian Karrasch, neuvottelujohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: 040 728 9046, Kristian.Karrasch@jhl.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan EkströmJHL:n puheenjohtajaPuh:040 828 2865hakan.ekstrom@jhl.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
JHL: Hallituksen potkulaki lisää epävarmuutta työelämään4.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Ammattiliitto JHL pitää valitettavana, että hallitus on laskemassa henkilökohtaisen irtisanomisen kynnystä eli haluaa Suomeen potkulain. Hallituksen esityksen mukaan jatkossa työntekijän irtisanomiseen riittäisi asiallinen syy nykyisen asiallisen ja painavan syyn sijaan.
Upphandlingslagsreformen skulle leda till tvångskonkurrensutsättning i kommunerna3.11.2025 11:48:09 EET | Pressmeddelande
Om lagändringen går igenom innebär det kaos i kommunerna. Tjänster raseras och försörjningsberedskapen försämras.
Hankintalain uudistus ajaisi kunnat pakkokilpailutukseen3.11.2025 11:48:09 EET | Tiedote
Jos lakimuutos toteutuu, se suistaa kunnat kaaokseen. Samalla se romuttaa palvelut ja heikentää huoltovarmuutta.
JHL: Hyvää johtamista sosiaali- ja terveydenhuollossa on vahvistettava24.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Ammattiliitto JHL:n sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien jäsenten mukaan hyvä johtaminen tarkoittaa muun muassa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista. Käytännössä osa kokee kuitenkin johtamisen liian etäiseksi. Yhdeksi ratkaisuksi JHL esittää valtakunnallista johtamiskoulutusta.
Nytt företagsspecifikt kollektivavtal för TeeSe Botnia Ab tryggar anställningsvillkor och begränsar uppsägningar9.10.2025 15:00:00 EEST | Pressmeddelande
JHL understryker att det nya kollektivavtalet är ett viktigt uttryck för personalens, arbetsgivarens och förbundets gemensamma vilja att trygga anställningsvillkoren i en svår situation.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme