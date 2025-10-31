Kokoomusedustajat: Länsirata on koko Suomea hyödyttävä kasvuhanke

Kokoomuksen Varsinais-Suomen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén, Pauli Aalto-Setälä, Ville Valkonen ja Milla Lahdenperä pitävät Länsirataa koko Suomen kilpailukykyä ja talouskasvua vahvistavana investointina. Edustajien mukaan kyse ei ole pelkästään Turun ja Helsingin välisestä ratahankkeesta, vaan koko Suomea hyödyttävästä kasvuhankkeesta.

”Länsirata yhdistää ihmiset, alueet ja elinkeinoelämän. Kyse ei ole ainoastaan raideyhteydestä kahden kaupungin välillä, vaan kasvun kanava koko Länsi-Suomelle”, edustajat toteavat.

Länsirata on hallitusohjelman mukainen hanke, joka rakentaa uuden, osin kaksiraiteisen yhteyden Helsingin ja Turun välille. Se on osa EU:n Skandinavia–Välimeri-ydinverkkokäytävää, mikä tekee siitä kansainvälisesti merkittävän yhteyden ja vahvistaa Suomen logistista asemaa Euroopassa.

”Länsirata on koko eteläistä Suomea hyödyttävä strateginen hanke. Hienoa, että nyt päästiin taas askel eteenpäin. Toivottavasti kaikki valtuustot käsittelevät sopimuksen mahdollisimman pikaisesti,” kansanedustaja Ville Valkonen toteaa.

Länsiradalla on arvioitu olevan 5–6 miljardin euron positiivinen vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen seuraavan 30 vuoden aikana. Rakentamisen aikana hanke tuottaa lähes 15 000 henkilötyövuotta, noin 700 miljoonaa euroa palkkatuloja ja yli 260 miljoonaa euroa verotuloja kunnille ja valtiolle.

”Länsirata on hanke, joka luo työtä, vauhdittaa investointeja ja vahvistaa Suomen taloutta. Hankkeen talouskasvuvaikutukset tulevat rahoittamaan itse hankkeen pitkällä aikavälillä. Se on vastuullista, tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa”, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sanoo.

Länsirata mahdollistaa lisäksi uuden lähiliikenteen niin Varsinais-Suomessa kuin Länsi-Uudellamaalla. Turun ja Salon välillä voitaisiin liikennöidä lähijunia 30–60 minuutin vuoroväleillä. Uuden yhteyden myötä junalla pääsisi ensimmäistä kertaa myös Espoon Histaan, Kirkkonummen Veikkolaan, Vihtiin ja Lohjalle, mikä laajentaa työssäkäyntialueita ja tukee asumisen kohtuuhintaisuutta.

”Kun liikenneyhteydet paranevat, koko Suomi hyötyy. Työpaikat ja koulutusmahdollisuudet tulevat lähemmäs ihmisiä, ja elinkeinoelämä saa paremmat edellytykset kasvaa. Tämä on aluekehitystä parhaimmillaan”, kansanedustaja Milla Lahdenperä toteaa.

” Länsiradan rakentamisella 15 000 henkilötyövuotta, noin 700 miljoonaa euroa palkkatuloja ja yli 260 miljoonaa euroa verotuloja kunnille ja valtiolle. Kiitos kyllä!”, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä päättää.