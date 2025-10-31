Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomusedustajat: Länsirata on koko Suomea hyödyttävä kasvuhanke

31.10.2025 18:13:51 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Valtio ja Länsiradan osakaskunnat ovat tänään päässeet sopuun Länsiradan osakassopimuksesta. Sopimus etenee seuraavaksi kuntien valtuustoihin hyväksyttäväksi.

Saara-Sofia Sirén, Pauli Aalto-Setälä, Ville Valkonen ja Milla Lahdenperä.

Kokoomuksen Varsinais-Suomen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén, Pauli Aalto-Setälä, Ville Valkonen ja Milla Lahdenperä pitävät Länsirataa koko Suomen kilpailukykyä ja talouskasvua vahvistavana investointina. Edustajien mukaan kyse ei ole pelkästään Turun ja Helsingin välisestä ratahankkeesta, vaan koko Suomea hyödyttävästä kasvuhankkeesta.

”Länsirata yhdistää ihmiset, alueet ja elinkeinoelämän. Kyse ei ole ainoastaan raideyhteydestä kahden kaupungin välillä, vaan kasvun kanava koko Länsi-Suomelle”, edustajat toteavat.

Länsirata on hallitusohjelman mukainen hanke, joka rakentaa uuden, osin kaksiraiteisen yhteyden Helsingin ja Turun välille. Se on osa EU:n Skandinavia–Välimeri-ydinverkkokäytävää, mikä tekee siitä kansainvälisesti merkittävän yhteyden ja vahvistaa Suomen logistista asemaa Euroopassa.

”Länsirata on koko eteläistä Suomea hyödyttävä strateginen hanke. Hienoa, että nyt päästiin taas askel eteenpäin. Toivottavasti kaikki valtuustot käsittelevät sopimuksen mahdollisimman pikaisesti,” kansanedustaja Ville Valkonen toteaa.

Länsiradalla on arvioitu olevan 5–6 miljardin euron positiivinen vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen seuraavan 30 vuoden aikana. Rakentamisen aikana hanke tuottaa lähes 15 000 henkilötyövuotta, noin 700 miljoonaa euroa palkkatuloja ja yli 260 miljoonaa euroa verotuloja kunnille ja valtiolle.

”Länsirata on hanke, joka luo työtä, vauhdittaa investointeja ja vahvistaa Suomen taloutta. Hankkeen talouskasvuvaikutukset tulevat rahoittamaan itse hankkeen pitkällä aikavälillä. Se on vastuullista, tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa”, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sanoo.

Länsirata mahdollistaa lisäksi uuden lähiliikenteen niin Varsinais-Suomessa kuin Länsi-Uudellamaalla. Turun ja Salon välillä voitaisiin liikennöidä lähijunia 30–60 minuutin vuoroväleillä. Uuden yhteyden myötä junalla pääsisi ensimmäistä kertaa myös Espoon Histaan, Kirkkonummen Veikkolaan, Vihtiin ja Lohjalle, mikä laajentaa työssäkäyntialueita ja tukee asumisen kohtuuhintaisuutta.

”Kun liikenneyhteydet paranevat, koko Suomi hyötyy. Työpaikat ja koulutusmahdollisuudet tulevat lähemmäs ihmisiä, ja elinkeinoelämä saa paremmat edellytykset kasvaa. Tämä on aluekehitystä parhaimmillaan”, kansanedustaja Milla Lahdenperä toteaa.

” Länsiradan rakentamisella 15 000 henkilötyövuotta, noin 700 miljoonaa euroa palkkatuloja ja yli 260 miljoonaa euroa verotuloja kunnille ja valtiolle. Kiitos kyllä!”, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä päättää.

Avainsanat

EduskuntaKokoomuslänsirata

Yhteyshenkilöt

Ville ValkonenKansanedustaja

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Puh:044 567 2201

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Partanen: Hallitus turvaa palvelut Pohjois-Karjalassa – 2,6 miljoonan euron lisärahoitus hyvinvointialueelle30.10.2025 13:59:22 EET | Tiedote

Orpon hallitus on päättänyt myöntää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle lisärahoitusta 2,6 miljoonaa euroa vuodelle 2025 peruspalvelujen turvaamiseksi alueella. Kokoomuksen Partanen korostaa, että hallitus turvaa suomalaisten sote-palvelut. Hyvinvointialueiden rahoitus on ensi vuonna neljä miljardia euroa korkeampi kuin hallituskauden alussa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye