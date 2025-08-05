Odotettu S-market Leinola avautuu torstaina – uudessa myymälässä myös pieni erikoisuus

Uudessa S-market Leinolassa vietetään avajaisia torstaina 6. marraskuuta. S-market on tuplasti isompi kuin paikalla aiemmin toiminut Sale. Uusi myymälä kattaa myös aiemmin paikalla pitkään toimineen Mikon leivän leipomon vanhat tilat.

Vaikuttava lisäys sisätiloihin näkyy suoraan uuden kaupan valikoimassa.

– Esimerkiksi valmisruokien ja paistopistetuotteiden valikoima on merkittävästi aiempaa laajempi, ja uusi panimotuotteiden määrä mykistää vaativankin olutharrastajan, Pirkanmaan Osuuskaupan S-market ketjupäällikkö Sami Laine kertoo ylpeänä.

S-marketin sijainti Orimuskadun ja Mäentakusenkadun risteyksessä tarkoittaa sitä, että kaupan ohi vilisee paljon työmatkaliikennettä. Uudesta, entistä laajempia tarpeita palvelevasta kaupasta onkin kenen tahansa helppo löytää eväät ja ostokset. Kauppaan on helppo piipahtaa, sillä mukaan napattavat eväät löytyvät aivan sisääntulon läheltä, ja asiansa voi hoitaa vikkelästi vierestä löytyviltä pikakassoilta.

– Alueella asuu paljon lapsiperheitä, mutta palvelemme kyllä aivan kaikkia sinkuista suurperheisiin. S-marketille on helppo poiketa myös Lahdentieltä. Haluamme, että asiointi on mutkatonta kaikille, mikä oma tarve sitten onkaan, Sami opastaa.

Puolessa vuodessa Salesta S-marketiksi

Muutos Salesta S-marketiksi alkoi keväällä 2025. Alle puolessa vuodessa Salesta on ahkeroitu S-market.

Pirkanmaan Osuuskaupan S-market-ryhmäpäällikkö Sanna Viitaniemi ihastelee sitä, kuinka hyvin muutos on otettu vastaan. Uutta myymälää on rakennettu pala kerrallaan, mutta niin, että Sale on pystynyt palvelemaan koko ajan asiakkaita.

– Emme ole saaneet remontista asiakkailta yhtään negatiivista palautetta. Olemme löytäneet muutokseen hyviä välimalliratkaisuita, jotka ovat palvelleet asiakkaita tarpeeksi hyvin. Suuri kiitos ymmärtäväisille asiakkaillemme. He ovat olleet selvästi juonessa mukana, Sanna kiittelee.

– Olemme halunneet myös kuunnella asiakkaiden toiveita herkällä korvalla. Tiedämme esimerkiksi, kuinka rakas paikalla toiminut leipomo on ollut monelle ja siksi uudesta S-marketista löytyy pieni alue pöytiä ja tuoleja, johon voi istahtaa nauttimaan vaikkapa kupillisen kahvia, lämpimän herkun paistopisteestä tai smoothien välipalaksi.

Sinuntoive.fi-palvelun kautta uuteen S-marketiin voi toivoa myös haluamiansa tuotteita.

Asiakkaan hyvästä heitosta toteutukseen

Löytyy Leinolasta pieni erikoisuuskin, jota ei vielä muualla Pirkanmaan S-marketeissa ole.

– Yksi vakioasiakkaistamme huikkasi ostoksia tehdessä myyjällemme, että olisipa kiva, jos valkoviiniä saisi ostettua kylmänä, jotta sen saisi kotona suoraan ruokapöytään, S-market Leinolan marketpäällikkö Suvi Reunanen muistelee.

– Ja meistä idea oli niin hyvä, että päätimme toteuttaa sen! Sanna hehkuttaa.

Nyt S-market Leinola on siis ensimmäinen Pirkanmaan Osuuskaupan S-market, josta saa myös viinin kylmänä, jotta sitä ei tarvitse jäähdyttää ennen illallista.

– Ehdottakaa siis vain rohkeasti, kuuntelemme kyllä ja ehkä toteutammekin, kummatkin kannustavat.

Hitusen helpompaa arkea ruuhkavuosissa rämpiville

Aivan S-marketin naapurissa sijaitsee Leinolan koulu ja päiväkoti. Se tarkoittaa kaupalle ilahduttavaa ja innostunutta puheensorinaa ja vilinää ja vilskettä erityisesti koulupäivien loppuessa. Kun vanhemmat hakevat lapsiaan koulusta ja päiväkodista, on samalla helppo hommata täydennystä jääkaappiin.

– Kauppa koulun tai päiväkodin vieressä helpottaa arkista kaupparumbaa ruuhkavuosien keskellä. Lapsia hakevat vanhemmat säästävät aikaa, kun tekevät ruokaostoksensa helposti Suomen suosituimmassa ruoan verkkokaupassa ja noutavat ne sitten S-marketin noutopisteeltä. Kaupassa toimii myös pikanouto, joten oman tilauksen saa haettua vaikka saman päivän aikana tilauksen tekemisestä, ryhmäpäällikkö Sanna kertoo.

Salen muututtua S-marketiksi myös pakettiautomaattien valikoimaa on lisätty.

– Uudesta S-marketista voi noutaa kätevästi myös muut verkkokauppaostokset. Pakettiautomaateista valtaosa löytyy kaupan ulkopuolelta, joten ne palvelevat myös kaupan ollessa kiinni, hän jatkaa.

Leinolassa jo tovin ahkeroineet ja ihastuttaneet kuljetusrobot jatkavat tietysti töitään myös uudessa S-marketissa. Sen lisäksi ruokatilaukset voi myös woltata kotiin.

Päästötön kauppa

S-market Leinola on oman toimintansa osalta päästötön toimipaikka. Kaupan kylmäjärjestelmän kylmäaineena käytetään luonnollista hiilidioksidikylmäainetta ja kylmäjärjestelmän energiankulutus on minimoitu ovellisilla kylmäkalusteilla.

– Hukkalämpö saadaan hyödynnettyä tehokkaasti kiinteistön lämmityksessä, ketjupäällikkö Sami kertoo.

Valaistus on toteutettu säädettävillä led-valaisimilla, jotka mahdollistavat pienen energiankulutuksen lisäksi tilaan miellyttävän kirkkauden.

S-ryhmän tavoite on olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuoden 2025 loppuun mennessä sekä saada tehtyä 90 prosentin päästövähennys vuoden 2015 lähtötasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Avainasemassa tähän pääsemiseen on muun muassa energiankäytön tehostaminen, päästöttömän energian osuuden kasvattaminen ja vanhojen kylmälaitteiden uusiminen hiilidioksidilaitteisiin.

Myymälässä sykkii suuri sydän

Sen lisäksi, että asiakkaat ovat myötäeläneet muutosta, on myös myymälän henkilökunta jännittänyt uuden ja ehomman rakentumista.

– Kaikki Salessa työskennelleet jatkavat uudessa S-marketissa. Olemme myös palkanneet muutamia työntekijöitä lisää. Henkilökunta odottaa uuden kaupan virallista avautumista kuin kuuta nousevaa. Heidän innostuksensa ja yhteishenkensä on ollut uskomaton läpi uudistuksen, matketpäällikkö Suvi kertoo liikuttuneena ja jatkaa:

– He ovat rakentaneet uutta suurella sydämellä, vaikka ajoittain vauhti on ollut hurjakin. Siksi on tärkeää, että uudistunut myymälä tarjoaa myös heille entistä ehommat taukotilat ja toimivan työympäristön. Lämmin kiitos koko henkilökunnalle.

Tervetuloa ihailemaan uutta S-market Leinolaa avajaisiin torstaina 6.11. klo 10 alkaen. Luvassa muun muassa:

Kakkukahvit

Avajaistarjouksia ja paikallisten tuotteiden maistatusta

Soma-nalle seikkailee S-marketissa ja ilahduttaa pikkuväkeä heijastimilla

S-market Leinola:

Osoite: Orimuskatu 71, Tampere

Myymälän koko: 1036 m²