Puhelinmarkkinassa käänne: kierrätyspuhelimet ohittivat Telialla suosituimman uuden puhelimen myynnin
Telian lokakuun myyntitilastoissa näkyy kuluttajien kasvava kiinnostus kiertotalouteen. Recycled-puhelimia myytiin jo enemmän kuin myydyintä uutta älypuhelinta.
Puhelinmarkkinoilla nähtiin lokakuussa kiinnostava käänne, kun kierrätettyjen älypuhelimien suosio rikkoi uuden rajapyykin. Kierrätyspuhelin Samsung Galaxy A32 ponnisti listan sijalle seitsemän. Recycled-puhelin on usein myös taloudellisesti fiksu valinta.
”Kierrätyspuhelimia myytiin yhteensä jo enemmän kuin eniten myytyä uutta älypuhelinta. Koko vuoden tarkastelussa kierrätyspuhelinten myynti on kasvanut 47 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Olemme laajentaneet Recycled-valikoimaa systemaattisesti, ja asiakkaamme ovat selvästi löytäneet näistä itselleen sopivat vaihtoehdot”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.
Applen uusien iPhone-mallien vetovoima säilyi vahvana myös lokakuussa. iPhone 17 Pro ja Pro Max -mallit olivat mukana kärkikahinoissa sekä kuluttajien että yritysasiakkaiden listalla.
”Asiakkaat ovat olleet odotetusti innostuneita Applen uutuuksista. Sekä kuluttajien että yritysten listalla iPhone 17 Pro -lippulaivamalli on ollut suosituin valinta. Tällä hetkellä uusien mallien saatavuus on Telialla hyvä”, Westerberg toteaa.
Lokakuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1 (1) Samsung Galaxy A26 5G
2 (5) Motorola E14 4G
3 (4) Apple iPhone 17 Pro
4 (2) Samsung Galaxy A56 5G
5 (7) OnePlus Nord CE5
6 (3) Apple iPhone 16 5G
7 (-) Recycled Samsung Galaxy A32 5G
8 (-) Samsung Galaxy S24 5G
9 (10) Apple iPhone 17 Pro Max
10 (6) Samsung Galaxy A36 5G
Lokakuun myydyimmät puhelimet yrityksille
1 (1) Samsung Galaxy A36 5G
2 (6) Apple iPhone 16 5G
3 (8) Samsung Galaxy A17 5G
4 (2) Samsung Galaxy A56 5G
5 (5) Apple iPhone 17 Pro 5G
6 (-) Apple iPhone 16e 5G
7 (10) Samsung Galaxy S25 5G
8 (-) Apple iPhone 17 5G
9 (4) Samsung Galaxy Xcover7 5G
10 (7) Apple iPhone 15 5G
Lokakuun myydyimmät älykellot
1 (-) OnePlus Watch 2R
2 (3) Apple Watch Series 11 GPS
3 (6) Apple Watch SE 3 GPS
4 (-) Samsung Galaxy Watch 8 BT
5 (-) Samsung Galaxy Watch7 BT
6 (-) Samsung Galaxy Watch7 4G
7 (5) Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular
8 (2) Apple Watch Series 10 GPS
9 (1) Apple Watch SE GPS
10 (-) Polar Ignite 2
